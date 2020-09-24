Муза в черном: памяти великой французской певицы Жюльет Греко

Жюльет Греко на сцене в 2015 году.

Ее называли «музой» богемного парижского квартала Сен-Жермен, «Черной розой» и «Черной пантерой» французской песни. Жюльет Греко, ушедшая из жизни в 93 года, давно стала легендой великой истории французского авторского шансона ХХ века. И — шире — знаковой фигурой во французской культуре второй половины ушедшего столетия.

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Жюльет Греко скончалась 23 сентября, прожив 93 года, из которых 60 она провела на сцене. «Многие певицы взаимозаменяемы. Греко же — это уникальное творение, шедевр самой Греко. Ее никогда ни с кем не спутать, и никто никогда не сумеет ей подражать», — говорил о певице и актрисе писатель Франсуа Мориак. «Жюльет была именно исполнительницей, нежели просто певицей», отметила в день смерти Греко ее подруга и почти ровесница, актриса и певица Лин Рено.

Жюльет Греко стал одним из символов легендарной эпохи и своего удивительного поколения, поражавшего своим аристократизмом, элегантностью, артистизмом и невероятным свободолюбием.

Слава пришла к Жюльет Греко в послевоенные годы, ставшие «золотым веком» парижской культурной и интеллектуальной жизни. Певица стала звездой и музой богемного, артистического квартала Сен-Жермен-де Пре в эпоху его блестящего расцвета.

Свое исполнительское мастерство Греко оттачивала в окружении великих французских классиков прошлого столетия — писателей и мыслителей Жан-Поля Сартра и Альбера Камю, философа Мориса Мерло-Понти, поэтов Ремона Кено и Жака Превера.

Сартр подарил певице стихи одной из первых прославивших ее песен — «Rue des Blancs-Manteaux» (Рю де Блан-Манто). Другой успешный дебют — «Si tu t'imagines» (если ты вообразишь себя) на стихи романиста и поэта Рэмона Кено.

В 1950 годы основу репертуара Жюльет Греко составили песни на стихи великих французских поэтов ХХ века — Робера Десноса, Жака Превера, Бориса Виана. Всемирно известную песню «Опавшие листья» на стихи Превера (Les feuilles mortes) Греко исполняла, соперничая в авторской интерпретации с Ивом Монтаном.

Авторами певицы стали впоследствии и почти все легендарные французские шансонье послевоенной эпохи. В исполнении Греко французы запомнили песню Жака Бреля «J’arrive». Престижную премию общества авторов, композиторов и музыкальных издателей SACEM Жюльет Греко получила за исполнение песни Шарля Азнавура «Je hais les dimanches» (я ненавижу воскресенья).

Серж Генсбур специально для Греко написал одну из своих культовых песен «La Javanaise».

«Муза» богемного левобережья Сены (Rive Gauche) исполняла и своего рода ностальгический гимн-воспоминание о Сен-Жермен-де Пре — песню шансонье Ги Беара «Il n´y a plus d´après» (’’Потом’’ больше нет).

В предчувствии мятежного 1968 года и революционных общественных преобразований Жюльет Греко записала, наверно, самую известную свою песню — чувственно провокационную «Déshabillez-moi» (разденьте меня).

Подлинная актриса в музыке и песне, Жюльет Греко за 60 лет карьеры сыграла немало ярких ролей в кино. Дебютом на экране стала для нее небольшая роль в экспериментальном фильме «Орфей» Жана Кокто. Первой заметной работой была роль в фильме Жан-Пьера Мельвиля «Когда ты прочтешь это письмо» (1954). В картине «Елена и мужчины» Жана Ренуара она сыграла вместе с Ингрид Бергман и Жаном Маре. В 1950-е Греко много снималась в Голливуде, а в 1965 сыграла в культовом французском мини-сериале «Бельфегор — призрак Лувра».

С кино была тесно связана и личная жизнь Жюльетт Греко. После бурного романа с легендарным джазистом Майлзом Дэвисом и драматичной разлуки певица встретила на киноплощадке своего первого супруга — красавца-актера Филиппа Лемера.

Вторым мужем Греко в 1965 году стал знаменитый актер Мишель Пикколи — они прожили вместе 12 лет (архивная киносъемка поездки супругов в Москву в 1967 году - здесь).

В 1988 году супругом Жюльет Греко стал композитор и пианист Жерар Жуаннест, аранжировщик и аккомпаниатор Жака Бреля, автор музыки великой песни «Ne me quitte pas» (Не покидай меня). Верный спутник певицы, сопровождавший ее на сцене еще с конца 60-х, ушел из жизни двумя годами ранее, в возрасте 85 лет.

Свое 89-летие Жюльет Греко отмечала на сцене — на концертах прощального турне с кратким названием «Merci». «Я знаю, что уже не должна была бы петь, я знаю это, но все-таки спою», — не без озорства и кокетства заявила певица в 2016 году со сцены парижского Городского театра, Théâtre de la Ville.

В 2015 году в свет вышел ее последний альбом — диск «Греко поет Бреля». Тремя годами ранее свое 85-летие певица отмечала выпуском сборника песен о мостах Парижа «Ca traverse et c’est beau» и книги мемуаров «Я такая, как я есть», повторявшей название ее самой первой пластинки «Je suis comme je suis» (1951).

В 2009 году — в 82 года — Греко рискнула обновить свой классический репертуар песнями молодых авторов, вошедших в альбом «Я помню всё».

Тогда Жюльет Греко говорила: «Чтобы сопротивляться приближению конца, нужно безумно любить то, что делаешь, любить свое ремесло — как я люблю свое, не зная меры и границ».

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