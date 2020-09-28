Что показывают парижские музеи в новом выставочном сезоне — от Пикассо до Синди Шерман

Несмотря на барьерные жесты и необходимость носить маску, перед парижскими музеями по-прежнему выстраиваются очереди. Большинство выставок продлится в 2021 году до самой весны, а значит, надежда побывать в Париже и посетить эти экспозиции остается. Русская редакция RFI предлагает обзор выставок нового сезона, которые жалко пропустить.

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«Рисунок без пределов» в Музее декоративного искусства

Выставка рисунка редко может сравниться с выставкой живописи, — само словосочетание звучит скучновато и рассматривать графику сложнее. Но новая экспозиция рисунка в Музее декоративного искусство — одно из самых захватывающих зрелищ, по крайней мере, этого выставочного сезона. Полгода перед изоляцией ( с сентября 2019 по март 2020) музей проводил огромные реставрационные работы в своих запасниках. Отреставрировали, освободили от пыли и вернули к жизни более двухсот рисунков разных эпох. Они и стали предметом выставки «Dessin sans réserve», название которой можно перевести и как «Рисунок за пределами хранилищ» и просто как – рисунок без пределов и без оглядки.

Выставка рисунка в Музее декоративного искусства. Париж. 2020. © Guélia Pevzner

Коллекция насчитывает 200 000 рисунков XV — XXI веков — на пергаменте, слоновой кости и на разных типах бумаги — веленевой, верже, цветной и на кальке, а также рулоны обоев, изобретенные в XVIII веке и немедленно вошедшие в моду. Сангина, карандаш, чернила, акварель, гуашь и пастель не исчерпывают список материалов — японские рисунки катагами выполнены ферментированным соком хурмы! Русскоязычный посетитель особенно обрадуется, увидев в экспозиции великолепный эскиз декораций к балету «Клеопатра» Льва Бакста.

Эмилио Терри. Эскизы моделей стульев и кресел. 1965 © MAD Paris

Процесс реставрации можно наблюдать на сайте музея — мастера освобождают рисунки от вековой пыли и микроорганизмов, спасая их от пожирающего бумагу грибка.

Эдуар Бенедиктус. Пять проектов для обоев или текстиля. Карандаш, акварель, гуашь на веленевой бумаге. Начало ХХ века. © MAD Paris

«Драгоценные камни» в Музее естественной истории

Драгоценные камни всегда вызывают восторг. А когда к минералам присоединяются произведения крупных ювелиров, а также удачное музейное решение с интерактивным подходом, восхищение сменяется интересом и увлечением. Выставка «Драгоценные камни», организованная совместно с французской ювелирной фирмой Van Cleef & Arpels, проходит в Музее естественной истории.

Корунды Людовика XVIII. Сапфиры и рубины до и после отделки. Шри Ланка. Конец XVIII - начало XIX в. © MNHN / F. Farges

Более 800 камней, гемм и ювелирных произведений выставлены в хронологическом порядке. У камней тоже есть дни рождения — только они отстоят от нас на 4,6 миллиардов лет. Начиная с той далекой эпохи на выставке можно проследить эволюцию минералов, которая в доисторические времена начинает сплетаться с историей человека.

Синяя птица, 1963. Платина, желтое золото, сапфиры, бирюза, кораллы, бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. Patrick Gries! © Van Cleef & Arpels ЫЙ

Геологические процессы, приводящие к рождению камня, и свойства, сообщающие ему блеск и прозрачность, — темы отдельных стендов. Даже любители гуманитарных наук найдут для себя новое знание, например, происхождение слова «лапидарный», «высеченный на камне», — лапидариями в Средние века называли резчиков по камням.

Черный алмаз "Трюфель" (330 карат). Бразилия, ок. 1849. © MNHN / F. Farges

Последние залы рассказывают о новых технологиях, позволивших провести реконструкцию украшений, вошедших в историю. А в самом конце выставлено произведение ювелиров Van Cleef & Arpels, созданное специально для выставки и потребовавшее 6400 часов работы.

Клип бабочка. 2012. Белое золото, лак, бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. © Van Cleef & Arpels,

«Пикассо и музыка» в Парижской филармонии

Пикассо утверждал, что не любит музыку. Но Парижская филармония решила ему не поверить. Выставка, организованная вместе с Музеем Пикассо, доказывает, что художник сохранил в своих произведениях мелодии, услышанные им в парижских кафе-шантанах, испанских барах или в домах друзей, среди которых были Игорь Стравинский, Франсис Пуленк и Эрик Сати.

Принадлежавший Пикассо ксилофон. Hugard & Vanoverschelde Photography. © Succession Picasso

На протяжении уже нескольких лет Парижская филармония проводит экспозиции, соединяющие музыку с визуальными видами искусства. В этот раз в ее выставочных залах собрано 250 произведений — картин, скульптур, керамики и рисунков. Это сцены из балетов, натюрморты, коллажи и портреты, среди которых портрет певицы кабаре Мулен-Руж Иветты Гилбер. Рядом — фотографии, экраны с фильмами, а также музыкальные инструменты, принадлежавшие не умевшему на них играть Пикассо. Это, прежде всего, интересовавшие его струнные — гитары, мандолины, скрипки и банджо, а также флейты, кларнеты и редкий африканский ксилофон (балафон).

Синди Шерман. Untitled #584. 2017-2018. © 2020 Cindy Sherman

Ретроспектива Синди Шерман в Фонде Louis Vuitton

На эту выставку в Fondation Louis Vuitton очереди стоят, не смотря на барьерные жесты, ограничивающие в этом году все посещения музеев. Ретроспектива американской художницы объединяет 170 работ, созданных ею с 1975 года. Сюда входят и самые последние, еще не выставлявшиеся произведения. Синди Шерман стала играть в «изо-изоляцию» еще в детстве, когда дети любят ролевые игры: «ты будешь продавец, а я покупатель!» Поиск себя и собственной идентичности путем перевоплощения и «вхождения» в известные живописные работы стал главной темой ее творчества.

Синди Шерман. #582. 2016. © 2020 Cindy Sherman

Работы Синди Шерман состоят из трех элементов — фотографии, собственного тела и маски, но не той, в которой приходит смотреть на ее картины зритель, а маски-образа, за которой прячется художница. Синди Шерман отбирала свои работы сама, выставка построена как инсталляция. Одновременно Fondation Louis Vuitton проводит параллели со своей основной коллекцией. Эта часть выставки под названием «CrossingViews» с произведениями двадцати художников, в том числе Энди Уорхола, Кристиана Болтански, Клемана Кожитора, Аннетт Мессаже, Дэмьена Хертса и других вступает в диалог с фотографиями Синди Шерман.

Выставка "Ман Рей и мода" в Люксембургском дворце, 2020, © RMN-Grand Palais

«Ман Рей и мода» в Люксембургском дворце

Париж любит Ман Рея и регулярно посвящает ему выставки. На этот раз на творчество великого фотографа парижанам предложили посмотреть по-новому, — с точки зрения его профессиональной деятельности. «Ман Рей и мода» —выставка, которая проходит в Люксембургском дворце, — рассказывает о творчестве Ман Рея с 1921 года до начала войны и его работе с Harper’s Bazaar, Vogue и Vanity Fair, а также такими домами, как Poiret, Schiaparelli и Chanel.

Ман Рей. Harper’s Bazaar «Черный шелк, Alix», февраль 1937 г. © MAN RAY 2015 / ADAGP 2020

Светская парижская жизнь, участником которой Ман Рей был в довоенные годы, привела его к знакомствам с Коко Шанель, Пегги Гугенхайм, Мари-Лор де Ноай и друими фигурами, связанными с жизнью модных домов и журналов того времени. Вернувшись в Париж после войны, Ман Рей не находит прежних контрактов, но продолжает экспериментировать с модными изображениями и навсегда остается основателем современной фотографии моды.

"Ман Рей и мода". Париж, Люксембургский дворец. 2020. © RMN-Grand Palais

«Де Кирико, метафизическая живопись» в Музее Оранжери

«Устранение смысла из искусства изобрели не мы, художники. Скажем честно, это открытие принадлежит поляку Ницше, и если француз Рембо первым применил его в поэзии, то ваш покорный слуга первым применил его в живописи», — так Джорджо де Кирико определяет метафизику в своем творчестве, которой посвящена выставка в Музее Оранжери. Итальянским художником, родившимся в Греции и воспитанным на немецком романтизме, восхищался Гийом Аполлинер. В Париже де Кирико становится заметной фигурой художественной жизни.

Джорджо де Кирико. Серенада. Холст, масло.1909. © ADAGP, Paris, 2020.

Известен эпизод, когда Андре Бретон, проезжая на автобусе мимо галереи, в которой была выставлена одна из картин де Кирико, вышел и вернулся, чтобы рассмотреть ее пристальнее, а позднее признал художника предтечей сюрреализма. Большинство представленных на выставке произведений принадлежало Полю Гийому, знаменитому галеристу и торговцу искусством, который первым стал выставлять де Кирико. Метафизический период был самым ярким периодом творчества художника, который под конец жизни вернулся к реалистической живописи и перестал пользоваться успехом.

Джорджо де Кирико. Награда прорицательницы. Холст, масло. 1913. © ADAGP, Paris, 2020.

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