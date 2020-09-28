Перейти к основному контенту
#Навальный
#Беларусь
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Что показывают парижские музеи в новом выставочном сезоне — от Пикассо до Синди Шерман

Опубликовано:

Пабло Пикассо. Лежащая обнаженная и флейтист. Бумага, масло, чернила.1932 год. Частная коллекция.
Пабло Пикассо. Лежащая обнаженная и флейтист. Бумага, масло, чернила.1932 год. Частная коллекция. © Succession Picasso 2020
Гелия Певзнер
10 мин

Несмотря на барьерные жесты и необходимость носить маску, перед парижскими музеями по-прежнему выстраиваются очереди. Большинство выставок продлится в 2021 году до самой весны, а значит, надежда побывать в Париже и посетить эти экспозиции остается. Русская редакция RFI предлагает обзор выставок нового сезона, которые жалко пропустить. 

Реклама

«Рисунок без пределов» в Музее декоративного искусства

Выставка рисунка редко может сравниться с выставкой живописи, — само словосочетание звучит скучновато и рассматривать графику сложнее. Но новая экспозиция рисунка в Музее декоративного искусство — одно из самых захватывающих зрелищ, по крайней мере, этого выставочного сезона. Полгода перед изоляцией ( с сентября 2019 по март 2020) музей проводил огромные реставрационные работы в своих запасниках.  Отреставрировали, освободили от пыли и вернули к жизни более двухсот рисунков разных эпох. Они и стали предметом выставки «Dessin sans réserve», название которой можно перевести и как «Рисунок за пределами хранилищ» и просто как – рисунок без пределов и без оглядки.  

Выставка рисунка в Музее декоративного искусства. Париж. 2020.
Выставка рисунка в Музее декоративного искусства. Париж. 2020. © Guélia Pevzner

Коллекция насчитывает 200 000 рисунков XV — XXI веков  — на пергаменте, слоновой кости и на разных типах бумаги — веленевой, верже, цветной и на кальке, а также рулоны обоев, изобретенные в XVIII веке и немедленно вошедшие в моду. Сангина, карандаш, чернила, акварель, гуашь и пастель не исчерпывают список  материалов — японские рисунки катагами выполнены ферментированным соком хурмы! Русскоязычный посетитель особенно обрадуется, увидев в экспозиции великолепный эскиз декораций к балету «Клеопатра» Льва Бакста.

Эмилио Терри. Эскизы моделей стульев и кресел. 1965
Эмилио Терри. Эскизы моделей стульев и кресел. 1965 © MAD Paris

Процесс реставрации можно наблюдать на сайте музея — мастера освобождают рисунки от вековой пыли и микроорганизмов, спасая их от пожирающего  бумагу грибка.

Эдуар Бенедиктус. Пять проектов для обоев или текстиля. Карандаш, акварель, гуашь на веленевой бумаге. Начало ХХ века.
Эдуар Бенедиктус. Пять проектов для обоев или текстиля. Карандаш, акварель, гуашь на веленевой бумаге. Начало ХХ века. © MAD Paris

«Драгоценные камни» в Музее естественной истории

Драгоценные камни всегда вызывают восторг. А когда к минералам присоединяются произведения крупных ювелиров, а также удачное музейное решение с интерактивным подходом, восхищение сменяется интересом и увлечением. Выставка «Драгоценные камни», организованная совместно с французской ювелирной фирмой Van Cleef & Arpels, проходит в Музее естественной истории.

Корунды Людовика XVIII. Сапфиры и рубины до и после отделки. Шри Ланка. Конец XVIII - начало XIX в.
Корунды Людовика XVIII. Сапфиры и рубины до и после отделки. Шри Ланка. Конец XVIII - начало XIX в. © MNHN / F. Farges

Более 800 камней, гемм и ювелирных произведений выставлены в хронологическом порядке. У камней тоже есть дни рождения —  только они отстоят от нас на 4,6 миллиардов лет. Начиная с той далекой эпохи на выставке можно проследить эволюцию минералов, которая  в доисторические времена начинает сплетаться с историей человека.

Синяя птица, 1963. Платина, желтое золото, сапфиры, бирюза, кораллы, бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. Patrick Gries!
Синяя птица, 1963. Платина, желтое золото, сапфиры, бирюза, кораллы, бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. Patrick Gries! © Van Cleef & Arpels ЫЙ

Геологические процессы, приводящие к рождению камня, и свойства, сообщающие ему блеск и прозрачность, — темы отдельных стендов. Даже любители гуманитарных наук найдут для себя новое знание, например, происхождение слова «лапидарный», «высеченный на камне», — лапидариями в Средние века называли резчиков по камням.

Черный алмаз "Трюфель" (330 карат). Бразилия, ок. 1849.
Черный алмаз "Трюфель" (330 карат). Бразилия, ок. 1849. © MNHN / F. Farges

 Последние залы рассказывают о новых технологиях, позволивших провести реконструкцию украшений, вошедших в историю. А в самом конце  выставлено произведение ювелиров Van Cleef & Arpels, созданное специально для выставки и потребовавшее 6400 часов работы.

Клип бабочка. 2012. Белое золото, лак, бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels.
Клип бабочка. 2012. Белое золото, лак, бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. © Van Cleef & Arpels,

«Пикассо и музыка» в Парижской филармонии

Пикассо утверждал, что не любит музыку. Но Парижская филармония решила ему не поверить. Выставка, организованная вместе с Музеем Пикассо,  доказывает, что художник сохранил в своих произведениях мелодии, услышанные им в парижских кафе-шантанах, испанских барах или в домах друзей, среди которых были Игорь Стравинский, Франсис Пуленк и Эрик Сати.

Принадлежавший Пикассо ксилофон. Hugard & Vanoverschelde Photography.
Принадлежавший Пикассо ксилофон. Hugard & Vanoverschelde Photography. © Succession Picasso

На протяжении уже нескольких лет Парижская филармония проводит экспозиции, соединяющие музыку с визуальными видами искусства. В этот раз в ее выставочных залах собрано 250 произведений — картин, скульптур, керамики и рисунков. Это сцены из балетов, натюрморты, коллажи и портреты, среди которых портрет певицы кабаре Мулен-Руж  Иветты Гилбер. Рядом — фотографии, экраны с фильмами, а также музыкальные инструменты, принадлежавшие не умевшему на них играть Пикассо. Это, прежде всего, интересовавшие его струнные — гитары, мандолины, скрипки и банджо, а также флейты, кларнеты и редкий африканский ксилофон (балафон).

Синди Шерман. Untitled #584. 2017-2018.
Синди Шерман. Untitled #584. 2017-2018. © 2020 Cindy Sherman

Ретроспектива Синди Шерман в Фонде Louis Vuitton 

На эту выставку в Fondation Louis Vuitton очереди стоят, не смотря на барьерные жесты, ограничивающие в этом году все посещения музеев. Ретроспектива американской художницы объединяет 170 работ, созданных ею с 1975 года. Сюда входят и самые последние, еще не выставлявшиеся произведения. Синди Шерман стала играть в «изо-изоляцию» еще в детстве, когда дети любят ролевые игры: «ты будешь продавец, а я покупатель!» Поиск себя и собственной идентичности путем перевоплощения и «вхождения» в известные живописные работы стал главной темой ее творчества.

Синди Шерман. #582. 2016.
Синди Шерман. #582. 2016. © 2020 Cindy Sherman

Работы Синди Шерман состоят из трех элементов — фотографии, собственного тела и маски, но не той, в которой приходит смотреть на ее картины зритель, а маски-образа, за которой прячется художница. Синди Шерман отбирала свои работы сама, выставка построена как инсталляция. Одновременно Fondation Louis Vuitton проводит параллели со своей основной коллекцией. Эта часть выставки под названием «CrossingViews» с произведениями  двадцати художников, в том числе Энди Уорхола, Кристиана Болтански, Клемана Кожитора, Аннетт Мессаже, Дэмьена Хертса и других вступает в диалог с фотографиями Синди Шерман.

Выставка "Ман Рей и мода" в Люксембургском дворце, 2020,
Выставка "Ман Рей и мода" в Люксембургском дворце, 2020, © RMN-Grand Palais

«Ман Рей и мода» в Люксембургском дворце

Париж любит Ман Рея и регулярно посвящает ему выставки. На этот раз на творчество великого фотографа парижанам предложили посмотреть по-новому, — с точки зрения его  профессиональной деятельности. «Ман Рей и мода» —выставка, которая проходит в Люксембургском дворце, — рассказывает о творчестве Ман Рея с 1921 года до начала войны и его работе с Harper’s Bazaar, Vogue и Vanity Fair, а также такими домами, как Poiret, Schiaparelli и Chanel.

Ман Рей. Harper’s Bazaar «Черный шелк, Alix», февраль 1937 г.
Ман Рей. Harper’s Bazaar «Черный шелк, Alix», февраль 1937 г. © MAN RAY 2015 / ADAGP 2020

Светская парижская жизнь, участником которой Ман Рей был в довоенные годы, привела его к знакомствам с Коко Шанель, Пегги Гугенхайм, Мари-Лор де Ноай и друими фигурами, связанными с жизнью модных домов и журналов того времени. Вернувшись в Париж после войны, Ман Рей не находит прежних контрактов, но продолжает экспериментировать с модными изображениями и навсегда остается основателем современной фотографии моды.

"Ман Рей и мода". Париж, Люксембургский дворец. 2020.
"Ман Рей и мода". Париж, Люксембургский дворец. 2020. © RMN-Grand Palais

«Де Кирико, метафизическая живопись» в Музее Оранжери

«Устранение смысла из искусства изобрели не мы, художники. Скажем честно, это открытие принадлежит поляку Ницше, и если француз Рембо первым применил его в поэзии, то ваш покорный слуга первым применил его в живописи», — так Джорджо де Кирико определяет метафизику в своем творчестве, которой посвящена выставка в Музее Оранжери. Итальянским художником, родившимся в Греции и воспитанным на немецком романтизме, восхищался Гийом Аполлинер. В Париже де Кирико становится заметной фигурой художественной жизни.

Джорджо де Кирико. Серенада. Холст, масло.1909.
Джорджо де Кирико. Серенада. Холст, масло.1909. © ADAGP, Paris, 2020.

Известен эпизод, когда Андре Бретон, проезжая на автобусе мимо галереи, в которой была выставлена одна из картин де Кирико, вышел и вернулся, чтобы рассмотреть ее пристальнее, а позднее признал художника предтечей сюрреализма. Большинство представленных на выставке произведений принадлежало Полю Гийому, знаменитому галеристу и торговцу искусством, который первым стал выставлять де Кирико. Метафизический период был самым ярким периодом творчества художника, который под конец жизни вернулся к реалистической живописи и перестал пользоваться успехом.

Джорджо де Кирико. Награда прорицательницы. Холст, масло. 1913.
Джорджо де Кирико. Награда прорицательницы. Холст, масло. 1913. © ADAGP, Paris, 2020.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.