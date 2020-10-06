Характер нордический… К 80-летию Юозаса Будрайтиса

Юозас Станиславас Будрайтис — отличный пример того, как судьба выбирает человека, а не человек судьбу. По его признанию, он никогда ничего не делал, чтобы чего-то добиться, чтобы как-то построить свою жизнь, — все в его случалось само собой, а он был вроде пассивного участника в собственной судьбе. Конечно же, это красивое преувеличение — судьба не станет ни к кому благоволить просто так. Но со стороны жизнь и карьера Будрайтиса действительно кажется цепочкой счастливых случайностей.

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Юозас был старшим в многодетной крестьянской семье. Вслед за ним родились еще два брата и две сестры. Школа с ним изрядно намучалась — мальчик был бунтарем по натуре и склонен к постоянному обличению учителей. Последней каплей стало его требование к учителю биологии немедленно рассказать, как происходит размножение у людей. По программе в тот момент проходили тычинки и пестики, но Юозас заявил, что это никому не нужно, а как размножается человек — знать уже пора. Результатом пытливости стало отчисление из школы.

Юозас пошел работать плотником, а в 18 лет загремел в армию, где провел три года. Вернувшись, поступил на юридический факультет Вильнюсского университета. Словом, жизнь начала выстраиваться самым благополучным образом. Но однажды — то ли на беду, то ли на радость — буквально на улице на юношу обратила внимание ассистентка Витаутаса Жалякявичюса, известного режиссера. Он приступал к съемкам картины «Никто не хотел умирать» и никак не мог найти актера на одну из главных ролей. После коротких проб он утвердил 25-летнего студента на роль одного из братьев в фильме о становлении советской власти в Литве. На остальные роли уже были утверждены известные и любимые Регимантас Адомайтис, Донатас Банионис, Альгимантас Масюлис.

Родители, которые, разумеется, поначалу были против актерства сына, мечтая о карьере адвоката для него, были приятно удивлены. «Надо же, — сказал отец, — нигде не учился, а сыграл хорошо». Это было родительское благословение. Правда, про сам фильм отец предпочел с сыном не разговаривать, коротко отрезав: «Все это вранье», тем самым закрыв тему. А как в те времена можно было снять про оккупацию Литвы Советским Союзом, как не показав «лесных братьев» бандитами и головорезами, мешающими литовским трудящимся соединиться с советской страной? Сам Юозас тоже не очень любит вспоминать этот фильм, понимая, что участвовал в не совсем правдивой истории, хоть и у такого выдающегося режиссера, как Жалакявичюс.

После этого фильма судьба Будрайтиса была решена — он стал нарасхват. Северная сдержанность, прибалтийская несуетность, аскетичная привлекательная внешность стократ перекрыли проблему отсутствия образования. Да и проблемы такой, собственно, не было — большинство знать не знает, что у Будрайтиса нет актерского образования.

Та же нордическая внешность надолго обеспечила ему роли иностранцев. Литовские актеры в СССР вообще были эрзацем иностранцев — советскому человеку прибалтийские республики казались заграницей, только доступной, а литовцы, латвийцы и эстонцы — счастливчиками, которым довелось жить в лучшей стране мира, удачно оставаясь при этом на отшибе. Будрайтис, Адомайтис, Масюлис (последний вообще был главным «нацистом» советского кино) обречены были изображать американцев, немцев и французов. В актерском портфолио Юозаса — несметное количество «иностранных» ролей. Тут и адъютант Гитлера Дитрих в картине «Щит и меч», и Рейхман в «Медной бабушке», и немецкий офицер в «Блокаде», и Дентоне в сериале «Богач, бедняк…».

Но даже на фоне блистательной актерской литовской школы Будрайтис был особенным — может, отчасти из-за отсутствия актерского образования. Он счастливо обошел и миновал все актерские штампы, которым обучают в актерских вузах. Будрайтис — актер необычайного эмоционального интеллекта и обостренной интуиции. Само собой, таланта — тоже. Но у него еще и поразительная способность распознавать нюансы переживаний героев — то, что в данном случае и есть интуиция. Эта интуиция и стала заменой актерскому образованию. Не самый известный и не самый выдающийся фильм с Будрайтисом в главной роли — «Девушка в черном» 1967 года, вышедший сразу после картины «Никто не хотел умирать», стопроцентно раскрыл это умение Будрайтиса нащупывать самые тонкие струны характера своего персонажа. Он будет и дальше обнаруживать это умение, всякий раз все очевиднее, но в «Девушке в черном» Будрайтису удалось это впервые.

Для советского кино Будрайтис был той белой косточкой, которая никакому фильму не даст впасть в пошлость и мелочность. Самая неудачная картина имела шанс остаться в первых строчках зрительского рейтинга, если в ней был Будрайтис. Его врожденная изысканность, которой не научит ни один актерский вуз, способна уничтожить всякий намек на вульгарность в широком радиусе вокруг себя. Поэтому Будрайтис — это всегда знак качества. У него много проходных ролей (не будем сейчас про них), но нет ни одной не то что провальной, но ни одной неинтересной.

Он часто выше самой картины, словно торчит в ней Эверестом. Но никогда не жалеет ни об одной своей работе. У Будрайтиса есть обязательные для интеллигента качества — любопытство и независимость. Он порой умудряется появляться в фильмах совсем юных, почти безымянных режиссеров — просто потому, что ему интересно, о чем думают нынешние молодые. Так снялся в двух фильмах Романа Качанова — «ДМБ» и «Даун хаус». В первом сыграл генерала авиации, рассуждающего о разновидностях НЛО, во втором, стебе на тему «Идиота» Достоевского, — генерала Епанчина. И хоть комедийный талант обнаружил у него Александр Прошкин, предложив Будрайтису роль эксперта-нюхача в своей картине «Опасный возраст», в этих стебных молодежных фильмах Будрайтис наравне с молодыми дурачится так, как может дурачиться только умный и уверенный в себе актер. И иногда он готов сниматься бесплатно просто ради любопытства. А что скажут критики или сколько денег он за это время не заработает, — не царское дело об этом беспокоиться.

Из того же любопытства Будрайтис согласился на должность атташе по культуре Литвы в Москве. Опять же, как он уверяет, — судьба сама так повернула. У него же никакого дипломатического опыта. Да что дипломатического — обычного чиновничьего опыта — ноль. У него до этого даже галстука не было. А назначили — купил сразу два. Перемена участи до полной гибели всерьез.

Сейчас Юозас Станиславас ведет образ жизни, о котором мечтал всю жизнь: соглашается сниматься только ради удовольствия, не посещает светских мероприятий, уходит из дома на целый день с фотоаппаратом, снимая подряд уличные сценки, природу, старые уголки Вильнюса. Любит молчать и не любит давать интервью. Говорит, что любимое занятие — встать в четыре часа утра у окна, наблюдать, как просыпается жизнь, и чувствовать себя микроскопической частью этой огромной жизни. И в который раз задаваться вопросом: отчего мироздание было к нему так благосклонно? Ведь не заслужил. Интеллигент — он и в четыре утра интеллигент…

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