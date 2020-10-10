В российский прокат вышел первый художественный фильм о генерале де Голле

Юрий Гладильщиков размышляет о картине «Генерал де Голль», первом кинофильме о самом знаменитом французском политике XX столетия. До этой ленты, которая вышла на российские киноэкраны 8 октября, генерал де Голль был героем лишь пары телефильмов и эпизодическим персонажем картин о Второй мировой.

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Французский фильм «Генерал де Голль» (в оригинале De Gaulle), только что появившийся в наших кинотеатрах, озадачил меня еще до того, как я его посмотрел.

Дело не в том, что имя режиссера фильма Габриэля Ле Бомена ничего мне не сказало, хотя у него немало киноработ. В конце концов, он сделал качественную биографическую драму.

Дело в том, что это первый большой фильм о генерале де Голле. До этого он мелькал в кино лишь как эпизодический персонаж.

Как же так? В истории Французской республики, а ей два с небольшим столетия, за это время реальную роль сыграли лишь две серьезные политические фигуры — Наполеон Бонапарт и Генерал Шарль де Голль. Хотя, конечно, было немало и других известных политических функционеров.

И что — только сейчас, в 2020-м — первый полноценный фильм о де Голле? (Его, сразу отмечу, сыграл замечательный французский актер Ламбер Вильсон, его жену — изумительная Изабель Карре, одного из политиков начала 1940-х, времени войны с Германией, бельгийский мастер, часто снимающийся во Франции Оливье Гурме).

Этот парадокс можно, наверное, разрешить, только будучи французом, лучше бы интеллектуалом. Точно так же нельзя до конца понять американцев, сносящих сейчас памятники героям Гражданской войны, сражавшихся на стороне южан. Или русских (выражусь шире — россиян), сохраняющих противоречивое отношение к Ивану Грозному, Петру I и даже Ленину, Сталину и Хрущеву. Хотя лучше бы дорогие соотечественники переоценили фигуру Александра Невского, признанного несколько лет назад в ходе всероссийского опроса главным героем России всех времен. Почитайте, господа, современные исследования, что на самом деле сделал со страной этот (в кавычках) герой.

Не будучи французом, могу как иностранец предложить лишь две версии, отчего французский кинематограф до сих пор игнорировал де Голля, хотя в ходе национальных опросов он иногда превосходит по исторической значимости Бонапарта.

Шарль де Голль и Уинстон Черчилль в Лондоне. Фото 6 апреля 1960 г. © ASSOCIATED PRESS

Первая: отношение к деятельности де Голля отнюдь не столь ровно позитивное в разных слоях французского общества, как нам со стороны кажется. Вторая, более банальная, но для кинобизнеса существенная: де Голль прожил бурную жизнь и совершил по ее ходу так много важных, иногда противоречивых политических деяний, что для их отражения и трактовок требуется не один фильм, а длинный сериал — серий на сто. По сравнению с де Голлем какой-нибудь Ленин, которого никак не вынесут из мавзолея, хотя уже давно доказано, что он национальный предатель, обрушивший Россию во время Первой мировой войны на продажные миллиарды врага — германского генштаба — фигура понятная и примитивная.

Даже просто перечислить все детали его биографии почти невозможно. Ну вот хотя бы его участие в боевых действиях на фронте Первой мировой войны. А ведь там как минимум два невероятных обстоятельства.

Во-первых, его начальником был победитель битвы над немцами при Вердене Филипп Петен, в честь которого де Голль назвал в 1920-е своего сына. Он не знал, что во Вторую мировую маршал Петен станет его врагом. Поскольку де Голль возглавит Французское сопротивление. А Петен — подвластное Гитлеру коллаборационистское французское правительство, известное как «режим Виши».

Актер Ламбер Вильсон в роли генерала де Голля © DR

Во-вторых, захваченный после очередного ранения (как раз в сражении при Вердене) де Голль попал в немецкий плен. Где подружился с другим плененным русским офицером Михаилом Тухачевским. Вдвоем они обсуждали военную стратегию, пытались бежать. Де Голль бежал шесть раз. Но вскоре после русской революции уже сражался в русско-польской войне на стороне поляков. А русскими проигравшими войсками руководил именно Тухачевский.

Но дружба с Россией и СССР навсегда засели в сердце де Голля. Он восстановил связи с СССР, будучи лидером Сопротивления во Вторую мировую. Многие считают, что именно благодаря СССР Франция оказалась за легендарным столом во время подписания акции капитуляции Германии в качестве одной из победивших держав. После этого де Голль продолжил ценить дружбу с СССР, нанес длинный визит в страну, охвативший несколько городов, и начал необъявленную своего рода франко-холодную войну против США. Когда он стал президентом Франции, страна вышла из НАТО и заставила перенести логово организации из Парижа в Брюссель.

Про американцев де Голль говорил: «Можете быть уверены, что американцы совершат все глупости, которые смогут придумать, плюс ещё несколько таких, какие и вообразить невозможно».

Франция вернулась в военные структуры НАТО спустя почти тридцать лет после смерти де Голля в 2009-м.

С США де Голль конфронтировал потому, что американцы после Второй мировой перестали расценивать Францию как великую державу. И он вернул стране утраченный статус. Что не помешало майской студенческой революции 1968-го, которая смела даже Каннский фестиваль (впервые в его истории — второй удар по нему нанес в этом году коронавирус), пройти, среди прочего, под лозунгами: «Долой де Голля» (которого еще недавно уважали), «Нам нужны молодые правители» и пр.

Актриса Изабель Карре в роли жены генерала де Голля, Ивонны © DR

Де Голль вскоре ушел в отставку и умер. Ему было 79 — но умер он явно и от обиды. Ведь он не только возродил страну, но и породил голлизм —политическое движение, основанное на том, что Франция — великая свободная, ни от кого независимая страна. Теперь голлизм почти забыт. Его считают правым движением, уже потому, что генерал требовал государственного контроля над ТВ и радио (но не над печатными СМИ).

При этом де Голль содействовал свободе прежних французских колоний. И стал инициатором идеи франкофонии — объединения под единым культурным флагом всех территорий, где люди говорят и творят по-французски. Ни одна другая страна подобного не совершила.

Всего этого в фильме нет. Режиссер Габриэль Ле Бомен, понимая, что ему не объять необъятное, ограничился лишь двумя месяцами из жизни де Голля. А фактически — 23-мя днями с 28 мая по 19 июня 1940-го. 3 мая Германия атаковала Францию (давно формально находившуюся в состоянии войны с ней). 18 июня, когда Франция уже проиграла, де Голль из Англии обратился по радио BBC к соотечественникам с призывом продолжать Сопротивление.

Фактически это был отчаянный шаг патриота-одиночки, которого в тот момент не поддерживал никто и который рисковал остававшейся во Франции семьей. Сдавшийся маршал Петен объявил его предателем и приговорил к смерти.

Остальное содержание фильма: как семья де Голля, которую он вынужденно оставил во Франции (жена, сын и две дочери, младшая из которых страдает синдромом Дауна) почти случайно прорываются в Англию.

Встречи де Голля с Черчиллем. Для меня важно, что я в свое время изучил сборник Гарвардских диссертаций о начале Второй мировой войны. Странно, что его не используют в качестве аргументов те наши историки, кто противодействует пересмотру начала войны. Ведь там, например подробно описана ситуация в Великобритании.

Там было три главных лица, которые определяли, как страна поступит с Гитлером. Одному все было по барабану. Другой — кажется, один из Чемберленов — был профашистски настроенным (из фильмов я знаю, что в Англии перед войной, особенно среди аристократии, было множество сторонников фашизма, расизма и собственно Гитлера). Этот другой, чтобы Гитлер не трогал Великобританию, даже предложил льстиво и трусливо подарить ему Мальту. Все решалось в течение трех дней. В эти три дня Черчилль своей политической волей заставил страну вступить в войну, чем обрек ее на бомбардировки и испытания. Он подверг страну войне, но позволил ей не утратить честь.

Де Голль в фильме не зря столь часто общается с Черчиллем. Он точно так же спасает от позора свою страну — Францию.

Ну а что касается сюжета, то фильм Габриэля Ле Бомена напоминает известный фильм «Король говорит» — об английском короле, который сумел преодолеть заикание, чтобы воодушевить нацию накануне войны с Гитлером.

Так же свою французскую нацию, только не страдая заиканием, 18 июня 1940-го воодушевил генерал де Голль.

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