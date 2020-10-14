«Эпидемия» до пандемии: что предвидел сериал Павла Костомарова

С понедельника 12 октября на широковещательном канале ТВ-3 начался показ 8-серийного российского триллера «Эпидемия». 7 октября сериал запустил ведущий американский онлайн-сервис Netflix. Фильм продемонстрировала и одна из российских онлайн-платформ, но массовой публикой он тогда замечен не был. ТВ-3 покажет на этой неделе первые четыре серии.

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В варианте Netflix сериал называется To the Lake: «К озеру». Это отчасти логично, ведь «Эпидемия» — экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро».

Это первый российский фильм, вошедший в десятку хитов Netflix и достигший в итоге четвертого места. Тем более, что дублирован на двенадцать языков. Стивен Кинг в своем твиттере 12 октября назвал его замечательно ужасным, сопроводив, правда, свой вывод четырьмя странноватыми комментариями: 1) Он о чуме (хотя там иное заболевание). 2) В нем много холода и снега (безумная Россия, комментирует Кинг). 3) Все пьют водку (совсем даже не все — лишь некоторые. Бывший алкоголик Кинг мог бы это и заметить). 4) Спойлер: маленький мальчик — это шило в заднице (Ага. Перечитайте, король ужасов, свое «Сияние»).

Короче, на Россию обрушивается эпидемия. Является ли она пандемией, непонятно: мы не знаем, что происходит в других странах. Москву закрывают для въезда с помощью омоновских кордонов — почти все там в защитных костюмах и современных противогазах. В самой Москве эвакуируют школы и куда-то вывозят учеников вместе с учителями. Постановщик фильма — в прошлом известный оператор и документалист, а теперь и режиссер игрового кино Павел Костомаров. Актерский состав — актеры первого класса. Менее известных перечислять не стану — иначе рецензия сведется к фамилиям.

Болезнь развивается быстро: кашель, поражение легких, слабость и температура, потом кровохаркание, и за три-четыре дня человек сгорает. Заразиться можно через чихание или рукопожатие — впрочем, это пост идиота-блогера из фильма, которому чем хуже, тем радостнее, поскольку больше просмотров. Симптомы как у коронавируса. Кто-то заявит: да эти кинематографисты — просто конъюнктурщики! Использовали реальную пандемию-трагедию для создания хита! Но в том-то и дело, что фильм был снят примерно за год до возникновения COVID-19. И впервые продемонстрирован в онлайне в конце 2019-го до начала пандемии.

Симптомы у него более страшные: зрачки у людей становятся белесыми. Люди впадают в агрессию. Да и государство в фильме какое-то непонятное. На дворе — современность, но Россия — абстрактная. Это, если не считать напугавшего Стивена Кинга холода и снега (похоже, именно они вызвали у короля ужаса истинный испуг), могла быть любая страна. Тем более, мы видели во многих американских фантастических боевиках, что власти в случае страшной заразы забывают о всех демократических принципах и ведут себя крайне жестоко. Лучшее средство остановить толпу инфицированных — огонь на поражение.

Фильм кажется более правдивым и пророческим, чем те про эпидемию зомби (даже очень качественные как «28 дней спустя» Денни Бойла), снятые в США и Великобритании. Чего стоит одна лишь пророческая фраза. Вопрос врачу нашей скорой помощи: «Скажите, а эта эпидемия — она ведь скоро закончится? — Боюсь, она еще толком не начиналась».

Главные герои — семья обеспеченных интеллигентов, которых играют харизматичный (он заслуживает этого определения) Кирилл Кяро и едва ли не лучшая актриса современности Виктория Исакова, а также ее сын, у которого болезнь, родственная аутизму (при этом он не аутист) — относятся к ситуации невсерьез. Но ночью к ним приезжает отец персонажа Кяро, которого изображает знаменитый Юрий Кузнецов. И говорит, что надо срочно бежать.

Оказывается, в 1970-е в институте эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи (вот вам еще одна пророческая ссылка в фильме на коронавирус — ведь именно в этом научном центре была недавно разработана первая вакцина против коронавируса «Спутник V») он входил в группу математиков, которые прорабатывали схемы противостояния пандемии самых страшных вирусов: чумы, оспы, холеры и т. д. Он уверен, что новую эпидемию не удержать. Уж точно за пределами Москвы. Тридцать миллионов людей вокруг столицы не согласятся просто так умереть. Через неделю военные кордоны разбегутся.

Персонаж Кяро не любит отца за то, что бросил семью. Но, как часто бывает, повторил его судьбу: оставил бывшую супругу — ее играет новая звезда Марьяна Спивак — и маленького сына. Героиня Спивак ненавидит нынешнюю спутницу жизни экс-мужа Кяро. Эта спутница, персонаж Виктории Исаковой в свой черед терпеть не может богатого соседа-жлоба: без замечательного актера Александра Робака не обходится сейчас ни один громкий сериал. Его семья — беременная молодая жена и взрослая дочь-оторва — присоединяются к беглецам. Тем более, что ночью к ним уже являлись мародеры-насильники, то ли косящие под военных, то ли реальные военные. Да и семья Исаковой-Кяро уже сталкивалась с мародерами.

В ближайшие дни, пока они добираются до искомой точки — островка на озере в Карелии — их ждут поломки машин и взорванные мосты, стычки между собой, с военными и агрессивными больными, убийства и спасения от них, предательства и раскаяния близких, неожиданные любовные симпатии и ненависть, ранения, запой одного из попутчиков, выкрутасы детей. И — неожиданные встречи.

Так в четвертой серии, которую канал ТВ-3 покажет в четверг 15 октября, они столкнутся с экипажем старомодной деревенской скорой помощи, врач которой — один из моих любимых актеров Александр Яценко, а водитель — знакомый многим (как и Яценко) прежде всего по фильмам Бориса Хлебников Евгений Сытый.

Те ехали в Череповец, где в крупной больнице вроде было лекарство от новой инфекции. Ее пообещал персонажу Яценко его друг — тамошний главврач. Но приехав, они нашли главврача повесившемся, а больницу разгромленной. Она завалена трупами, и ясно, что многие люди погибли насильственной смертью.

В итоге по ряду обстоятельств персонаж Яценко присоединяется к московским беглецам. При этом у него, почти не имевшего из-за постоянной загруженности дел с женщинами, возникает взаимная симпатия с героиней Марьяны Спивак. И все же он в итоге уезжает, хотя и ему, и всем нам ясно, что его больница тоже давно разгромлена и он едет навстречу смерти. Но он — классический чеховский врач-интеллигент. Он не может поступить иначе. Если есть возможность спасти хоть кого-то, он обязан спасать.

Это спойлер. Но как обойтись без спойлеров в рассказе о многосерийном фильме? Посчитайте лучше после просмотра, сколь многих спойлеров я избежал.

Но их не избежать еще раз.

Меня больше всего интересует, как будет показана по ТВ-3 пятая серия. Она — ударная. В этой серии полностью упакованные от вируса военные разбрасывают с вертолета листовки и говорят через громкоговорители примерно то же, что фашисты обещали партизанам во время Великой Отечественной: «Граждане, выходите! Вы будете обеспечены теплыми помещениями, одеждой, горячей едой, медицинской помощью». Между тем завладевшие рацией наши герои слышат: гони этих затащенных в автобусы на полигон, а этих проехавших мимо (три машины наших героев-беглецов. — Ю. Г.) пусть чистят погранцы.

В пятой серии военные просто зачищают очередную больницу, убивая всех от врачей до пациентов, даже детей. Но возникает сопротивление — в лице появляющейся лишь в одной серии Анны Михалковой. Эта странная дочь своего патриота-папы мало того, что прекрасная актриса, так еще и играет в оппозиционных фильмах. Ее спрашивают в деревне (у нее там дом): почему мы идем воевать? Ее ответ: потому что нельзя так с нами. В итоге она возглавляет деревенских баб и алкашей, которые, добыв оружие, нападают на военных, запихавших в очередные смертоносные автобусы местных жителей. И показывают им кузькину мать.

Эта серия вызвала такой скандал во время первого онлайнового показа сериала в России, что ее, уже выставив в интернете, удалили, а затем несколько раз откладывали. И в итоге выпустили разом вместе с шестой, где говорится, что под видом ОМОНа действуют незаконные вооруженные формирования. То бишь государство ни при чем, что никак не соответствует логике действия. Возможно, комментарий государственного диктора о незаконных вооруженных был записан после компромиссных переговоров по поводу пятой серии. Не удивлюсь, если по официальному каналу ТВ-3 часть «Эпидемии» будет показана с купюрами. Если этого не произойдет, значит, у нас нет цензуры. Вот радость-то грядет!

Больше ничего не расскажу. Если первые серии на ТВ-3 и мои комментарии к ним вас заинтересовали, трактуйте фильм сами.

Нет, забыл, вот еще кое-что, как обычно говорит, внезапно возвращаясь, детектив Коломбо. Когда героиня Михалковой собирает свой партизанский отряд, кто-то из деревенских пропойц произносит глупость: может, это всё китайцы? Оказывается, это не глупость. И, кстати, еще одно свидетельство того, что «Эпидемия» — фильм пророческий. Ведь начавшаяся через год после съемок сериала пандемия коронавируса возникла где?

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