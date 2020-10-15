Во Франции разгорелись дебаты о переносе праха Рембо и Верлена в Пантеон

В сентябре 2020 года ряд представителей французских интеллектуальных и политических кругов призвали президента Эмманюэля Макрона перенести прах поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена в Пантеон — усыпальницу выдающихся людей Франции. Другая группа представителей культурной элиты выступила против этой петиции. Яростная полемика вышла далеко за пределы исследования творчества Рембо и Верлена. В споре французских интеллектуалов сошлись многие вопросы сегодняшнего дня, от гомофобии до смысла исторической памяти.

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«Рембо и Верлен — крупнейшие французские поэты, обогатившие наше литературное наследие. Но они также являются символами равенства в разнообразии (diversité). Они были жертвами неумолимой «гомофобии» своей эпохи. Это французские Оскары Уайльды», — говорится в петиции, направленной президенту. Список подписантов внушительный — десять бывших министров культуры Франции, известные политики (бывший мэр Парижа Бертран Деланоэ), стилисты (Аньес Б.) (Аньес Б?), историки, адвокаты, врачи, телеведущие, члены Французской академии. Под петицией также стоит подпись нынешней главы культурного ведомства Розлин Башло. На страницах журнала Le Point она говорит, что подобная инициатива не только обладает значением литературного или исторического плана, но и глубоко связана с современностью.

Активистский, а не литературный посыл ставят в упрек инициаторам петиции их противники, называя призыв к перезахоронению «бессмысленным, смехотворным и опасным». По их мнению, Рембо и Верлена хотят увековечить как «пару», в память об их гомосексуальных отношениях, а не об их вкладе в литературу. Что, по мнению критиков, не соответствует ни биографиям поэтов, ни назначению Пантеона, куда попадают не по принципу сексуальной ориентации, а за заслуги перед Францией. Подписантов они обвиняют в намерении использовать имя Рембо для продвижения активистских призывов.

Полемика выплеснулась на страницы французской прессы. Теле- и радиоканалы устраивают дебаты между участниками. Вопрос о «пантеонизации» поэтов затронул больные точки современности. Взаимные оскорбления (в гомофобии с одной стороны, в излишней политкорректности с другой, и в непонимании творчества Рембо — с обеих) вызывает каждый элемент — факты биографии поэтов, история Пантеона, литературоведческие трактовки.

Поэты и мораль

Едва ли не единственное, в чем стороны согласны друг с другом, — сам факт существования гомосексуальных отношений между Верленом и Рембо. Поэты прожили вместе четыре года, в момент начала любовной истории Рембо было 17 лет, Верлену — 27. Правда, эти отношения нельзя назвать историей любви, они никогда не были спокойными, весь период отмечен бурными ссорами между любовниками. В 1873 году Рембо объявил Верлену, что намерен с ним расстаться. Верлен выстрелил в Рембо из револьвера, ранив его в руку.

Однако трактовка этих событий обеими сторонами спора расходится. Подписанты утверждают, что исследователи творчества Рембо всегда делились на две группы. Одна из них постоянно умаляла гомосексуальность поэта и ее отражение в его творчестве. Как говорит в эфире France Culture автор предисловия к биографии поэта, один из инициаторов петиции Фредерик Мартель, целью послания к президенту была даже не «пантеонизация» поэта, а желание обратить внимание на эту проблему, взорвать стену умалчиваний. Мартель — автор нашумевших книг «Розовое и Черное, гомосексуалы во Франции с 1968 года» и «Содома: Расследование в Ватикане».

Их противники утверждают, что творчество Рембо нельзя сводить к гомосексуальности. «Рембо хотел жить полной жизнью, и прожил несколько жизней», — говорит Ален Борер, исследователь творчества Рембо и председатель фестиваля «Поэтическая весна» (Printemps des poètes). По его мнению, поэтов нельзя назвать и парой, их отношения — лишь эпизод. В интервью Le Figaro Борер признался, что сутки не спал, пока писал контр-петицию и собирал подписи поэтов, писателей и литературоведов в разных странах.

Почему этот сугубо литературный вопрос оказался так важен, а в полемике участвуют не только литературоведы и издатели, но и политики? Артюр Рембо и Поль Верлен во Франции — «больше, чем поэты». Их имена регулярно возникали в политическом контексте по разным поводам. В 1944 году знаменитые строки Верлена «Долгие песни // Скрипки осенней, // Зов неотвязный, // Сердце мне ранят, // Думы туманят //Однообразно» стали переданным по BBC сигналом французскому Сопротивлению к развертыванию боевых действий накануне высадки союзников в Нормандии. В 1972 году Франсуа Миттеран сделал цитату из Рембо «изменить жизнь» слоганом своей предвыборной кампании. Затем эти слова стали названием гимна французской Соцпартии. В качестве «мятежного поэта», бунтаря и опровергателя буржуазных ценностей Рембо охотно цитировали школьные учебники с 1970-х годов. В 2012 Наджад Валло-Белкасем, в ту пору министр по правам женщин, заявив, что школьные учебники необходимо пересмотреть с точки зрения освещения вопроса гомосексуальности, добавила, что «эти учебники упорно замалчивают ЛГБТ-ориентацию некоторых исторических персонажей или авторов», и в качестве примера назвала имя Рембо.

Анри Фантен-Латур. "За столом". Слева — Поль Верлен и Артюр Рембо. 1872. Музей Орсе, Париж. © Reprodução wikipédia/ Henri Fantin-Latour-Musée d'Orsay

Пантеон и «пантеонизация»

Полемика развернулась и вокруг роли Пантеона, в который авторы петиции предлагают перенести прах поэтов. Пантеон — не самая популярная парижская достопримечательность и далеко не самая любимая. В списке самых посещаемых мест французской столицы его нет даже в первой десятке.

Однако «пантеонизация» всегда становится во Франции предметом живейших обсуждений, ведь речь идет о «республиканском храме». Бывшая церковь со времен Французской революции является местом захоронения великих французов, чьи имена вошли в историю. Исторические деятели, похороненные в Пантеоне, становятся символическими фигурами, воплощающими Францию и ее ценности. Среди них писатели — Жан-Жак Руссо, Александр Дюма, Виктор Гюго, Андре Мальро и другие.

Однако, несмотря на всенародное признание, которое должно сопутствовать «пантеонизации», памятник тоже окрашен политически. Он считается более «левым» в противовес Дому Инвалидов, более «правому» мемориалу.

В истории Пантеона было немало бурных моментов и до современной полемики. В 1908 году перенос тела Эмиля Золя вызвал поток антидрейфусарских заявлений, а во время самой церемонии антидрейфусар Луи Грегори выстрелил в Альфреда Дрейфуса, ранив его в руку. Иногда перемена политических режимов приводила к тому, что похороненных с почестями через некоторое время выносили из здания. Так было с прахом Мирабо, а затем Марата.

В наше время решение о «пантеонизации» принимает президент Франции. В июле 2018 года по решению Эмманюэля Макрона в Пантеон внесли прах Симоны Вейль и ее мужа Антуана Вейля. Для перезахоронения требуется согласие родственников.

Полемика по поводу Рембо быстро перешла в спор по поводу «diversité», принципа равного представительства меньшинств. Приложим ли он к посмертным почестям? Ален Борер, противник петиции, обвинил Фредерика Мартеля, одного из ее инициаторов, в «американском подходе» к вопросу. Писатель, в свою очередь, напомнил, что Рембо, конечно, в первую очередь поэт, но он также был геем. «Симона Вейль — крупный политический деятель, но она также еврейка. Мы все время говорим, что в Пантеоне должно быть больше женщин, и это хорошо. Почему тогда не гомосексуалы?» — задается вопросом Мартель.

Поль Верлен и Артюр Рембо. © Wikimedia Commons

Аргументы и контраргументы

В петиции указаны четыре причины, которые дают основание для «пантеонизации» Рембо и Верлена. На каждую из них противная сторона нашла контраргументы.

Первая, очевидная, причина связана с литературным достоинством творчества обоих поэтов. Однако «гений Рембо несравненно выше, чем поэтический талант Верлена», — утверждает в ответ Ален Борер, а значит, совместный перенос является исключительно политическим шагом.

Но подписанты и не скрывают, что вторая причина перезахоронения — политическая. «К символической фигуре Рембо обращаются, как только во Франции вспыхивает мятеж, как это было в 1968 году», напоминают они. Рембо — вечный символ непокорности и секуляризма, и достоин войти в Пантеон в этом качестве.

Третья причина — моральная. Идея о переносе праха родилась у могилы Рембо. Поэт похоронен в его родном городе Шарлевиль-Мезьер (Шампань — Арденны). В 2019 году на кладбище собрались несколько его почитателей, в том числе Фредерик Мартель, а также издатель биографии Рембо (серия Bouquins, издательство Robert Laffont) и другие. Их ужаснул тот факт, что Рембо покоится в окружении усопших родственников, людей, которых он всю жизнь избегал и чьи ценности отвергал. В одной из родственных могил, в частности, похоронен Пьер-Эжен Дюфур, известный под псевдонимом Патерн Берришон. Уже после смерти поэта он женился на его сестре и издал первый сборник Рембо, выкинув треть его стихотворений, которые счел «аморальными», и значительную часть переписки. А также переписал его биографию в соответствии с собственными идеологическими воззрениями. В частности, написал, что на ложе смерти Рембо приник к лону католической церкви.

Собравшиеся у могилы поэта исследователи решили, что Рембо не место в таком окружении. Жизнь поэта не соответствовала социальным условностям его времени, и перезахоронение должно подчеркнуть его бунтарскую сущность. Одновременно с Рембо в Пантеон нужно перенести Поля Верлена, предложили они. Тем более, что Верлен покоится «в склепе под пылью от окружной дороги под чудовищными пластиковыми цветочками», — так описывается в петиции парижское кладбище Батиньоль.

В спор о переносе включились дальние потомки Рембо. Правнучатая племянница поэта Жаклин Темье-Рембо заявила 11 сентября, что теперь при упоминании имени поэта «все будут прежде всего думать о том, что он был гомосексуалом, а это не так». «Жизнь Рембо не началась и не закончилась с Верленом, они провели вместе всего несколько лет его юности. Он родился в Шарлевиль-Мезьер и останется в Шарлевиль-Мезьер, со своей семьей», — добавила она и подчеркнула, что ее сын и внуки тоже придерживаются этого же мнения. Рембо о родном городе отзывался с презрением и называл его «превосходящим по идиотизму все провинциальные городишки».

И, наконец, четвертая причина — юридическая. Авторы петиции напоминают, что в 1873 году за выстрел в Рембо Верлена приговорили к двум годам заключения. При этом сам Рембо никогда не подавал в суд на любовника. Однако французская полиция вместе с бельгийской юстицией завели дело. Причиной стали связи Верлена с коммунарами, а также его гомосексуальность. По мнению подписантов, государство должно исправить несправедливость.

Их противники напоминают о роли Пантеона и спрашивают, насколько Рембо и Верлен, при всем литературном гении обоих, могут воплощать моральные идеалы Франции. Над Рембо повисла тень подозрения в работорговле, которой он возможно занимался во время жизни в Африке, а также обвинения в торговле оружием. Был ли поэт работорговцем, исследователи пока спорят, но очевидно, что эта практика не вызывала у него возмущения. В письме к другу от 20 декабря 1889 года он просит прислать ему «двух мальчиков-рабов для службы».

Известны и антипатриотические высказывания Рембо. В 1870 году, во время франко-прусской войны, он сказал, что приветствовал бы победу Пруссии. Может ли он быть захоронен рядом с участниками движения Сопротивления и Жаном Муленом? — спрашивают противники петиции. Про Верлена также известно, что, погрязнув в алкоголе, он бил жену и истязал ребенка.

Их моральный облик неважен, — утверждают сторонники «пантеонизации». Речь идет не о том, чтобы сделать Рембо официальным французским поэтом, а о том, чтобы сделать менее официальным Пантеон. «Это само по себе бунтарское действие» в духе Рембо и Верлена, — говорят они.

Еще один вопрос — хотели ли бы поэты, презиравшие официальные регалии, быть похороненными в Пантеоне? Рембо называл Пантеон «официальным акрополем, поднимающим современное варварство на новые высоты», напоминает Ален Борер. Нет ли парадокса в официозе, который навязывают борцу с официозом? В конце жизни Верлен пожелал стать членом Французской академии, столь же официальной французской институции, отвечает ему Фредерик Мартель.

Эмманюэль Макрон пока не высказался по поводу перезахоронения. Но какое бы решение ни вынес президент, есть, по крайней мере, один человек, для которого перенос праха Рембо станет личным горем. Это хранитель кладбища в Шарлевиль-Мезьер Бернар Колен. Уже 37 лет он бережно хранит послания, которые поклонники поэта опускают в почтовый ящик, повешенный специально для этого. «В неделю Артюр Рембо получает по два-три письма», — говорит кладбищенский сторож.

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