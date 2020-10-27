Во Франции открылся Каннский фестиваль в мини-версии и может сразу закрыться

Во вторник, 27 октября, в Каннах открылась «укороченная» версия Каннского фестиваля, в рамках которой будут показаны четыре фильма конкурсной программы и программа короткометражек. На открытии в каннском Дворце фестивалей был показан французский фильм «Триумф» в главном зале «Люмьер», где из-за санитарных ограничений зрители были рассажены через одного.

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Речь идет не о собственно фестивале, а о специальной программе показов во Дворце фестивалей, парадную лестницу которого сейчас покрывает красная ковровая дорожка. Выступая на открытии, арт-директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо признал, что в адрес руководства фестиваля были сделаны упреки за «упорство». После того как во Франции были объявлены 16 марта карантинные меры на всей территории, руководство каннского кинофорума в течение долгих недель медлило с трудным решением об отмене фестиваля этого года. В марте руководство фестиваля объявило, что он не состоится в мае, но речь об отмене не идет. В апреле, когда все параллельные каннские конкурсы объявили об отмене своих программ, фестиваль продолжал держать интригу. Лишь в начале июня были объявлены списки фильмов, отобранные в конкурс этого года, а руководство фестиваля все еще пыталось найти возможность провести фестиваль позднее, сначала – в июне-июле, затем – осенью. Тьерри Фремо объяснял это «упорство» тем обстоятельством, что Каннский фестиваль играет важную роль для экономики мирового кино, по которой больно ударила эпидемия коронавируса.

В итоге было решено, что трехдневная версия фестиваля, с показом четырех фильмов конкурса и короткометражек при ограниченном числе зрителей пройдет с 27 по 29 октября. На открытии, 27 октября, была показана комедия французского режиссера Эмманюэля Куроля «Триумф», в которой главную роль сыграл Кад Мерад. Этот популярный актер и съемочная группа присутствовали на премьере вечером в Каннах. В фильме, основанном на реальной истории, речь идет о театральном актере, который в одной из французских тюрем ставит вместе с заключенными пьесу Ионеско (трейлер).

Однако в этот же день стало известно, что 28 октября президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с телеобращением к нации и объявит о новых ограничительных мерах в связи с резким ростом числа заболеваний COVID-19 во Франции в последние дни. По предположениям французских СМИ, президент может объявить национальный локдаун, но в «облегченной» версии, когда будут продолжать работать, например, школы. О судьбе кинотеатров, которые открылись летом, но были вынуждены отменить вечерние сеансы из-за комендантского часа в 54 департаментах страны, пока неизвестно.

73-й Каннский фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.

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