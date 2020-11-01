Порно от Станиславского. О фильме Михаила Сегала «Глубже!»

О новом фильме талантливого российского режиссера Михаила Сегала, который вышел в прокат 22 октября.

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Театральный режиссер Главного театра страны Роман Петрович (Александр Паль), молодой, но уже опытный апологет системы Станиславского, в одну секунду оказывается без работы — по мнению худрука театра, время психологического театра прошло, театру нужны одиозные имена и неоднозначные постановки. Поэтому на место Романа Петровича приходит некто Хачатрян (Антон Лапенко), Самый-Популярный-и-Неоднозначный режиссер страны. А Роман Петрович тыкается во все театры подряд, начиная с приличных, потом приходится понижать планку — ведь везде уже ставит свои неоднозначные опусы модный Хачатрян, — и в итоге Роман Петрович пытается привить детсадовцам любовь к системе Станиславского, ставя с ними спектакль для утренника. Надо ли говорить, что детсад ему вскоре отказывает от места? И тут несчастный режиссер встречает однокурсника — успешного, богатого, креативного. Тот с места в карьер предлагает Роману Петровичу попробовать себя на ниве порнографических роликов.

Разумеется, работа с порноактерами на квартире в спальном районе начинается… да, все верно — с попыток разобрать роль каждого по системе Станиславского. Ролик посвящен неожиданным отношениям сантехника и студентки у нее дома. «Что течет?» — должен спросить сантехник. «Все течет», — томно отвечает студентка. Вместе с Романом Петровичем Лера (Любовь Аксенова) и Тимур (Олег Гаас) придумывают предысторию, характер каждого, и нежданно-негаданно ролик бьет все рекорды по посещаемости в интернете, Роман Петрович становится режиссером номер один в стране, любимчиком Самого, его психологическое порно называют важнейшей вехой в культуре, а порноиндустрия объявляется национальной идеей.

Велико искушение объявить «Глубже!» едва ли не политической сатирой, учитывая, что на авансцену снова, как в «Рассказах», выходит Игорь Угольников в роли Самого — из его уст и вылетает новая национальная идея. Можно было развить тему, найдя в этой сюжетной линии смелую сатиру на российскую политику (мол, сплошная порнография, а не политика), но Сегал к порнографии относится всерьез и обижать эту сферу человеческой деятельности явно не хочет.

Кто-то может обидеться за психологический театр — уж больно потешно выглядят безнадежные потуги Романа Петровича втюхать его основы во все встреченные им головы — начиная с актеров Главного театра страны, кончая детсадовцами и порноактерами. Но сцены, в которых Владимир Симонов и Геннадий Смирнов репетируют садо-мазо-психологическую пьесу, — едва ли не самое смешное, что появилось на наших экранах за последние годы.

Наверняка найдется кто-то, кого расстроит сатира на отечественную порноиндустрию, которая, как все, к чему в России прикасается рука государства, превращается в скрепный штамп вроде порноролика «Барин и крепостная девица» с кокошниками, сарафанами и березками. А дальше глядь — и российские порноактеры, одетые космонавтами, осваивают просторы Вселенной назло заокеанским завистникам.

Сказать честно, за действием в «Глубже!» моментами следить довольно утомительно. Начавшись с нормального человеческого темпа, по мере развития сюжета он вдруг принимается синкопировать с такой силой, что закрадывается подозрение: нас хотят сбить с толку. Ну например, сейчас сюжет остановится как вкопанный, сделает крутой вираж — и Роман Петрович окажется давно разыскиваемым маньяком. Или действие развернется в древнегреческую трагедию с хором. Сегал умеет лихо сворачивать — вспомнить хотя бы его предыдущую картину, «Слоны могут играть в футбол».

Но ничего этого не происходит — просто фонтанирующему идеями и фантазиями Сегалу кажется мало заданных изначально сюжетных линий. К психологическим опытам в сфере порноиндустрии, добавляются одна за другой порой смешные, порой — не очень новые линии. Линия с юным олигархом-девственником (Семен Трескунов), контролирующим чуть ли не все мировые финансовые потоки, забавна и сама по себе могла бы стать основой для короткометражки. Но здесь ей уготована роль одной из нитей запутанного клубка, в который поневоле сбивается сюжет.

Сегалу хочется сказать сразу много, словно он опасается не успеть. От этого — некоторый сюжетный и смысловой сумбур. Если же выделить главное, то это картина о наших стереотипах, о штампах, в которых мы привыкли жить. Болезненная приверженность Романа Петровича психологическому театру — безусловный штамп, каким бы симпатичным ни был герой и его устремления. Российская порноиндустрия с ее скрепными сюжетами — штамп на штампе. Советник по культуре президента (Игорь Верник) — вылитый Мединский, который весь состоит из штампов.

Стереотипное, штампованное мышление — огромная беда страны, и преодолеть ее можно только общим стремлением к хорошему вкусу. Что и пытается внедрить бедный Роман Петрович, чуть было не став и сам жертвой дурновкусия.

При некоторой хромоте и невыстроенности сценария опыт Михаила Сегала с фильмом «Глубже!» бесценен — у нас любят говорить о большой политике, о глобальных проблемах, о звездном небе над головой и нравственном законе внутри нас, но на такую простую и очень важную тему, как прямая зависимость нашей жизни от дурного вкуса, поговорить пока никто не догадался. Все по верхам. А надо бы глубже.

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