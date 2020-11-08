«Однажды ваш Костик вас удивит!» Олегу Меньшикову — 60

Олег Евгеньевич Меньшиков — из породы подозрительных. Да-да, балабол и нахал Костик из «Покровских ворот» оказался вовсе не тем, каким его хотели видеть миллионы влюбившихся в фильм зрителей. Меньшиков закрыт, застегнут, отстранен от публики — и в этом его «подозрительность».

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Ролей а ля Костик у него больше не было, и в этом поклонники тоже усмотрели обидное непостоянство. Ну что поделаешь, поклонники — народ требовательный и не всегда справедливый.

Меньшиков немыслимо удачлив. Он без преувеличения — везунчик. Из тех везунчиков, про которых любят говорить, что схватил удачу за хвост даже не протянув руки, не понимая, что в актерском деле удача не раздает свои хвосты абы кому. Она приходит только с каторжным трудом, с кровью и слезами, да и то будет потом раздумывать — остаться ли или уйти к другому.

Олегу Меньшикову действительно повезло — он «на дурачка» поступил в Щепкинское училище, хотя никогда не мечтал стать актером. Был артистичным, невероятно музыкальным (играет чуть ли не на всех музыкальных инструментах), в него были влюблены все девочки в радиусе много километров. Многим он казался похожим на Алена Делона. (Кстати, чем-то и правда похож, а самое интересное, что у Делона день рождения тоже 8 ноября). Но в актеры не стремился. Правда, обожал оперетту — но больше благодаря своим музыкальным занятиям и музыкальному дарованию. А в Щепку зашел почти случайно — и произвел фурор. После Щепки его сразу пригласили в Малый театр, но там он не задержался — призвали в армию, отслужил в Театре Советской армии, а потом оказался в Театре им. Ермоловой.

Да-да-да — подозрительный. Из театра в театр перелетая, никак не мог остановиться, остаться, застолбиться. «Несерьезный какой-то», — говорили про него многие. А на деле наоборот — серьезен как никто. Сменил пять театров только потому, что больше всего ценил собственную внутреннюю свободу, не понимая, как это — играть то, что расположено где-то за рамками его представлений. И не сворачивал никогда. Даже своему любимому режиссеру, Никите Михалкову, отважился отказать в последний момент. Михалков пригласил Меньшикова на главную роль в фильм «12» (потом эту роль сыграл Сергей Маковецкий), все шло прекрасно, а за четыре дня до начала съемок Олег позвонил Михалкову. Не могу сниматься, не буду, простите. Не сумел нащупать в этой роли того, за что можно уцепиться, главного в этом персонаже не понял. Ломал голову, ломал да и отказался. Поступок скандальный, учитывая статус Михалкова и их хорошие отношения. Да и вообще — за четыре дня отказаться от роли… Но Михалков простил. У него с актерами всегда было полное взаимопонимание. Хотя поступок все равно, конечно, был смелый.

Почти такой же смелый, как наоборот — согласиться на другую роль у Михалкова. В 38 лет Меньшиков сыграл 17-летнего юнкера Андрея Толстого в «Сибирском цирюльнике». Причем сам захотел, сам себя предложил. Михалков сомневался. «Глаза-то куда девать?» — сетовал он, понимая, что мелкие морщины скрыть можно, а взгляд все равно будет выдавать человека в два раза старше. Но в итоге согласился — очень уж любил Меньшикова, очень уж ценил. Оба ошиблись — роль не получилась, как, впрочем, и сам фильм. Зато несколькими годами раньше, в оскароносных впоследствии «Утомленных солнцем», Олег Евгеньевич сыграл свою вторую лучшую роль — чекиста Мити, ставшего в фильме символом и метафорой Большого террора, вторгшегося в налаженную пасторальную жизнь.

С Михалковым судьба сводила Меньшикова много раз, начиная с маленькой роли в «Родне», еще до триумфальных «Покровских ворот». Бритый новобранец, веселый и смущенный — словно еще не подросший Костик. И в «Полетах во сне и наяву» Романа Балаяна — юный антипод главного героя — тоже предтеча Костика. Как ни крути — никуда от Костика не денешься. Роль-бенефис, роль-мечта. Во многом роль получилась еще и потому, что Меньшиков попал в фантастическое окружение. Сам по себе персонаж не бог весть какой интересный. Зато окружение — Козаков словно попал на золотую жилу и давай ее разрабатывать. Бриллиант на бриллианте — Броневой, Равикович, Ульянова, Пилявская, Моргунов. А Костик — как магнит, который собрал всю эту золотую стружку и сбил в слиток. Центр притяжения.

Подозрительный человек, не всегда понятный. Как-то в одном интервью Меньшиков сказал, что хуже, чем государственный репертуарный театр, ничего не знает. И ровно через год — бах — и уже худрук Театра им. Ермоловой, государственного репертуарного театре. Передумал, стало быть. Ему повезло в том смысле, что он пришел без скандала — его приход был заранее подготовлен, спланирован, Владимир Андреев, тогдашний худрук, готов был отдать театр молодому, энергичному. Сам ли был готов или его попросили быть готовым ввиду новой городской политики «омоложения» муниципальной культуры — мы уже не узнаем. Но что передача власти прошла мягко, даже нежно — факт. Правда, уволил Татьяну Догилеву, никто так и не понял почему, но небольшой скандал все-таки прошумел. Какие-то соображения у Меньшикова, конечно, были, вряд ли мы о них узнаем, но акция была несимпатичная.

Впрочем, Олег Евгеньевич вообще не стремится нравиться. Такой характер — мол, любите таким, какой есть, а не хотите — не любите, проживу и без вас. В обновленный Театр им. Еромоловой в какой-то момент зритель начал ходить исправно — Меньшикову удалось сделать его модной площадкой.

О подозрительности. Все думалось — как лучше сформулировать причину. Наверное, так: Меньшиков всегда ускользает. Дело не только в том, что он ничего про себя не рассказывает, живет закрыто, но в первую очередь — в том, что пока так и неясно, что ему удается лучше всего. Вроде сыграл много, а «Покровские ворота» и «Утомленные солнцем» — вот и весь удачный урожай в кино за все годы. В театре сделал и делает много — и своя антреприза у него была, и духовой оркестр создал, и театр возглавляет вот уже восемь лет, а все равно — ни громких взлетов, ни громких падений. Словно Олег Евгеньевич все еще осторожно ступает по искусству, ищет свою тропу. Он как будто примеривается, готовится к новому виражу. У Меньшикова гораздо больше внутри, чем снаружи — он вулкан, который еще не до конца проснулся.

Как говорил Аркадий Варламыч в тех же «Покровских воротах» про Костика: «Нет, он сомнителен! Он сомнителен!!! Я бы ему не доверял. Однажды ваш Костик вас удивит!»

Мы готовы. Мы ждем.

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