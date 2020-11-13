Боль и пена. Национальный конкурс 30-го фестиваля «Послание к человеку» оказался необычайно сильным

Национальный конкурс международного фестиваля «Послание к человеку» всегда хоть чуть-чуть, но проигрывал международному — по разным причинам в программу отечественных документальных картин часто попадали фильмы, минуя критерий художественной ценности. Точнее сказать, он всегда был несколько неровным — слабоватые картины тут соседствовали с очень сильными. Нынешний, 30-й, фестиваль изрядно отличался от предыдущих — конкурс российского кино в этот раз оказался почти безупречным.

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Главный приз национального конкурса плюс 50 тысяч рублей достались Сабрине Карабаевой, снявшей обаятельную документальную драму «Стендап — это боль». В ставшее модным искусство стендапа ринулись сотни, тысячи юных искателей популярности. Многочисленные камеди клабы дают подросткам ощущение легкой охоты за славой. Результат — сломанные крылья. Стендап — это умение смешно рассказать о том, что у тебя болит. Попробуй сделай это интересно в 18–20 лет. Главный герой картины, юный Анарбек, работал на рынке, а теперь он — начинающий стендапер. У него крохотная съемная квартирка на окраине Москвы и никаких перспектив. Но он упорно придумывает шутки и выходит на импровизированные сцены, чтобы заставить людей смеяться. Но пока смеются не над шутками, а над ним самим. Это боль, да.

Фильм Ильи Поволоцкого «Пена», получивший приз жюри, уже участвовал в крупных международных фестивалях. Это дебют, сделанный очень мастерски, особенно в визуальной его части. Картина про обитателей поселка на берегу Баренцева моря, которые каждый день живут как последний — другого выхода у них нет, — в первую очередь привлекает неожиданным противоречием между человеком и природой, среди которой он живет.

Кадр из фильма «Пена» © midff.ru

Суровая северная красота побережья Баренцева моря, несмотря на холодные опасные волны и морозы, оказывается почти мертвым фоном для жизни словно случайно задержавшихся там людей. После распада СССР, когда из поселка убрали военный гарнизон, жизнь там собралась замереть раз и навсегда. Но местные жители против — они ежесекундно придумывают себе занятия, работу — только чтобы выжить, выбраться из этого омертвевшего существования.

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Герои другой картины, «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой, как кажется поначалу, тоже пытаются взбить пену. Двое молодых московских учителей отправляются в глубинку, в маленький городок, чтобы посеять там, как водится среди наивных русских интеллигентов, разумное и так далее. Надо ли говорить, что их возвышенные мечты разбиваются о глухую местную бюрократию вперемешку с оголтелым патриотизмом директора школы, и ребята бегут обратно, в более благополучную и привычную Москву? Фильм честный и во многом трагический — частная на первый взгляд история двух учителей-энтузиастов на самом деле не что иное, как срез всех проблем российского образования. Инертность и неповоротливость этой системы, фарисейские установки не оставляют будущему страны никаких шансов. Этот фильм стал обладателем приза имени Александра Расторгуева. Точнее даже — не сам фильм, а один из его героев, Василий. Вторую часть этого приза получил оператор «Пены» Евгений Родин.

Если говорить о детях, которые завтра станут определять лицо страны, то с этой точки зрения очень примечателен и тревожен фильм, который остался без наград, но мимо которого спокойно пройти нельзя, — «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева. Это кроткий рассказ о кадетском училище им. Шолохова, которое готовит кадры для Росгвардии. Фильм — череда портретов детей в форме, будущих сотрудников этого опричного войска, а фоном для портретов — рутинная жизнь училища: уроки военного дела, уроки Закона божьего, бальные танцы, разговоры о патриотизме. Вместо политзанятий — программа «Время» на Первом канале. Трудно даже представить ад, который творится в этих юных умах. Этот ад кажется еще более адовым от того, что героям фильма он не видится таковым — для них это лишь их учеба, их рутина, их будущее. А будущее они видят в противостоянии врагам народа. Последний кадр фильма — как завершающий аккорд этой безумной синкопической симфонии: молодой парень, старшекурсник училища, стоит у ограждения, за которым митинг «врагов народа». Враги народа произносят речи о необходимости сменяемости власти, о лживости режима, и на лице парня — хмурая уверенность в своей правоте. Так что когда вы увидите очередного юнца, с ненавистью глядящего на вас, митингующего, из-за ограждения, и сам собой всплывает вопрос: «И где только таких делают?» — знайте, что их делают в кадетском училище им. Шолохова.

На «Послании к человеку» большинство фильмов — из ряда тех, которые когда-то назвали «кино морального беспокойства». Россия — страна конфликтная, с очень неясным будущим, и от этих фильмов буквально веет тревогой. Особенно от тех, в которых речь идет о детях, о молодежи, — таких, как «Катя и Вася идут в школу» или «Золотые пуговицы». Вовлеченность молодых авторов в наши тяжелые проблемы, — признак того, что эти проблемы не остаются достоянием лишь небольшой кучки оппозиционеров. Тех, на которых хмуро смотрит парень из кадетского училища.

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