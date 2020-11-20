Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Палыч Берия: на канале «Россия-1» закончился сериал «Бомба»

На канале «Россия-1» закончился показ сериала «Бомба». Сериал рассказывает о создании в СССР ядерной бомбы и заказан Росатомом к 75-летию отечественной атомной промышленности. На канале «Россия-1» закончился показ сериала «Бомба». Сериал рассказывает о создании в СССР ядерной бомбы и заказан Росатомом к 75-летию отечественной атомной промышленности.

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Главный герой сериала — вымышленный персонаж Михаил Рубин (Евгений Ткачук), вобравший понемногу от реальных персонажей — Якова Зельдовича, Льва Ландау, Кирилла Щелкина — известнейших ученых-ядерщиков. Рубина выдергивают с лесоповала, где он отпахал всю войну за то, что нагрубил самому Берии. Без Рубина задание Сталина не выполнить. Вернувшись в Москву, Рубин застает любимую девушку Аню (Евгения Брик) замужем за лучшим другом Кириллом Муромцевым (Виктор Добронравов). Все они повязаны одним делом, поэтому треугольник функционирует на фоне интенсивной работы по созданию бомбы, что придает ему, конечно же, известной остроты.

Исполнители главных ролей в сериале "Бомба": Виктор Добронравов (Муромцев) и Евгений Ткачук (Рубин) © russia.tv

Рубин трудится бок о бок с людьми, чьи имена на слуху давно и прочно, — Игорь Курчатов (Михаил Хмуров), Юлий Харитон (Андрей Смелов), Нильс Бор (Игорь Лысов), а также со множеством вымышленных персонажей. Над всеми ними — руководитель и двигатель проекта Лаврентий Берия (Виталий Коваленко) и чуть в стороне — Борис Ванников (Владимир Богданов), фактический руководитель атомного проекта. В сериале последний показан не слишком умным и внятным персонажем, беспрестанно крутящимся рядом с учеными и поддакивающим Берии, и это довольно странно — Ванников был легендарной личностью, наркомом боеприпасов СССР во время войны (ключевая должность, между прочим), начальником Первого Главного управления, которое как раз и занималось атомным проектом, человеком необычайно умным и хитрым. Собственно, Ванников фактически и был основателем атомной промышленности СССР, к 75-летию которой и был заказан сериал. В сериале же он полукарикатурный персонаж, и это как минимум странно. Правда, Курчатов тут тоже немного карикатурный — унылый скучный человек, от которого ничего не зависит. Другой ядерный гений, Юлий Харитон, тоже не особо жалован создателями фильма — если не знать о роли Харитона в деле создания бомбы, вернее всего принять его за вице-завхоза, а за завхоза — Курчатова. Зато повышенное и нежно внимание уделено Лаврентию Павловичу. «Сегодня праздник у ребят/Ликует пионерия /Сегодня в гости нам пришел/Лаврентий Палыч Берия».

Кадр из сериала "Бомба" © russia.tv

Тема «обеления» Берии в последнее время стала довольно популярной — вспомним документальные фильмы о нем на федеральном ТВ, в которых Берия предстает вполне пристойной фигурой, по крайней мере — соответствующей тем людоедским временам, не хуже многих, а то и получше — о его реформах теперь принято говорить с придыханием. Золотой середины у нас никогда не знали и не знают — или монстр, или герой, третьего не дано. Нет нужды сейчас углубляться в исторические дебри — не так уж они и важны, — речь только о том, что даже в сериалах, где всякий персонаж по определению в той или иной степени схематичен, из такой неоднозначной фигуры негоже делать человека-функцию. Известно, что Берия очень активно помогал физикам, работавшим на атомном проекте, — об этом они не раз говорили в своих воспоминаниях. И тем не менее странновато видеть этого персонажа тем Санта-Клаусом, каким нам его показали в сериале «Бомба». Ну, а как тогда показать? Он ведь правда физикам ничего плохого не сделал. Трудный вопрос. Но ясно одно: сложного персонажа нельзя показывать просто, даже если речь идет лишь про один эпизод из его жизни, где он себя проявил только с лучшей стороны. Нельзя делать вид, что ничего другого за этим человеком не водилось. Трудно, да. Но на то и мастерство драматурга.

Сценарий к сериалу написали Михаил Белозер, Дмитрий Константинов и Игорь Копылов (последний — режиссер-постановщик сериала). Оператором-постановщиком выступил известный мастер Сергей Мачильский. Продюсером сериала стал Валерий Тодоровский.

Как и полагается в фильмах о физиках, на фоне неустанной работы на благо родины разворачивается любовная история © russia.tv

Как и полагается в фильмах о физиках, на фоне неустанной работы на благо родины разворачивается любовная история. И даже не одна. Многие уже успели сравнить любовный треугольник из «Бомбы» с аналогичным из «Девяти дней одного года», отметив, что в фильме Ромма всему веришь, потому что там суперактеры, а тут — нет. Вот с этим трудно согласиться. Во-первых, в фильме Ромма тоже ничему не веришь, а во-вторых, в «Бомбе» отменные актерские работы. Евгений Ткачук, исполнитель главной роли, играет даже лучше, чем это надо для скромного телевизионного продукта, — его умение разыграть высокую трагедию в любых предлагаемых обстоятельствах давно уже выдвинуло его в первый ряд российских актеров. На месте тут Евгения Брик — пожалуй, это лучшая ее роль за последние годы. Чуть более статичен Виктор Добронравов, но он тут и играет этакого былинного героя с ямочкой на подбородке, рубленым лицом и добрым сердцем, скрытым за суровой внешностью. Хороша Наталья Суркова в роли матери Ани, ей бы еще роль чуть менее банальную — и вовсе был бы блеск. Кстати, почему в кино, если героиня певица, жена ученого, то зовут ее непременно что-нибудь вроде «Вероника Леопольдовна» (как в «Бомбе») — словно женщину из интеллигентной семьи, да еще в шляпке, не могут звать Мария Ивановна или Татьяна Степановна? Ладно, это к слову и к вопросу о штампах.

И последнее. Прошли времена, когда радость и гордость от создания ядерного оружия могли существовать отдельно от осознания того факта, что это смертельная игрушка колоссальной силы. В фильме настойчиво проводится мысль о том, что если бы в 49-м испытания в Семипалатинске не завершились бы успешно, Америка стерла бы нас с лица земли. Когда в XXI веке федеральное телевидение ни намеком не рефлексирует по поводу участия своей страны в гонке вооружений, видя в атомной бомбе только лишь орудие борьбы с империалистической гадиной и предмет исторической гордости — это не совсем прилично. Впрочем, после очередной серии «Бомбы» на том же канале принимался за свои песни Владимир Соловьев. Так что все, видимо, в рамках заказанного. «Если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног», — пелось в одной очень-очень известной песне. Если ты связался с государством Российским, делаешь историческое кино о его, родного, достижениях по его заказу и на его деньги, то даже при самых искренних побуждениях ты окажешься с ним в одной связке и непременно по пути выпачкаешь ноги.

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