Автор романа «Аномалия» Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии

Имя лауреата Гонкуровской премии было объявлено во время видеоконференции в понедельник, 30 ноября. Им стал автор романа «Аномалия» (L’Anomalie, издательство Gallimard) Эрве Ле Телье.

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Эрве Ле Телье (Hervé Le Tellier) родился 21 апреля 1957 года. Сначала он не задумывался о карьере писателя и планировал стать математиком, получил диплом DEA, дающий право обучения в аспирантуре, и начал работу над диссертацией. Однако затем он обратился к журналистике, писал для ряда научно-популярных изданий и сотрудничал с агентством Reuters. «Между перспективой быть плохим математиком и посредственным журналистом я выбрал второе, стать посредственным журналистом, — это не так заметно», — признается сам Ле Телье. Однако влияние точных наук, по мнению критиков, заметно в стиле писателя и по сей день.

В 1984 году Ле Телье опубликовал свой первый роман. С тех пор писатель не прекращал экспериментов с французским языком, пробуя себя как в прозаической, так и в поэтической форме. В 2009 году автор выпустил книгу «Довольно сказано о любви» (Assez parlé d’amour), в которой обратился к темам со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической про­зы французского классика XVIII века Пьера Мариво, взглянув на них сквозь призму современных человеческих страхов. В 2016 году вышло его произведение «Я и Франсуа Миттеран», в котором рассказчик комментирует свою переписку с французскими президентами разных эпох.

Ле Телье является почетным членом, а с 2019 года и главой писательской ассоциации «Мастерская возможной литературы» (Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle). Авторы, входящие в эту ассоциацию, с особенным вниманием подходят к ограничениям и парадоксам, существующим во французской словесности, и не боятся экспериментировать с ними. Не случайно в числе своих любимых произведений новый лауреат Гонкура указывает роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник», посвященный различиям в восприятии литературы читателями.

«Аномалию» некоторые критики называют «НЛО» — неопознанным литературным объектом. Его автору удалось в оригинальной манере, искусно обращаясь с арсеналом выразительных средств французского языка, собрать под одной обложкой несколько полноценных историй — от любовной до детективной. Ле Телье признается, что давно вынашивал план этой книги и хотел смешать в ней элементы научного знания и спекуляций о виртуальной реальности с философскими и глубоко личными вопросами.

«Виртуозный роман, в котором логика встречается с магией», — отмечают в издательстве Gallimard. В книге рассказывается о том, как одно странное событие, произошедшее в июне 2021 года, переворачивает жизни пассажиров рейса Париж — Нью-Йорк: респектабельного отца семейства и по совместительству наемного убийцы Блейка; нигерийской поп-звезды Слимбоя, адвоката Джоанны и писателя Виктора, на которого неожиданно обрушилась популярность. «Все верили в то, что ведут тайную жизнь. Никто не предполагал, до какой степени».

Роман появился в книжных магазинах в начале осени, его выход прошел почти незаметно в контексте многочисленных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Свою роль в этом сыграло и временное закрытие маленьких книжных магазинов. Однако это не помешало «Аномалии» войти в шорт-лист нескольких французских премий помимо Гонкуровской, в том числе в список претендентов на премию Ренодо.

Гонкуровская литературная премия была учреждена в 1896 году и присуждается с 1903 года. Она вручается автору лучшего романа или сборника новелл года на французском языке. В этому году жюри выбирало из четырех финалистов. Помимо Эрве Ле Телье на приз претендовала писательница из Камеруна Джаили Амаду Амаль с романом «Нетерпеливые» (Les Impatientes, издательство Emmanuelle Colas), Камий де Толедо (литературный псевдоним живущего в Берлине французского писателя Алексиса Миталя) с произведением «Новая жизнь Тезея» (Thésée, sa vie nouvelle, издательство Verdier) и Маэль Ренуар с романом «Историограф королевства» (Historiographe du royaume, издательство Grasset).

Гонкуровскую премию присуждают члены Гонкуровской академии, в которую входят десять известных литераторов Франции. Каждый из них имеет один голос и может отдать его за одну книгу, в случае равенства решающим является голос председателя. Единогласное решение академики вынесли лишь раз за историю вручения премии — в 1970 году: тогда Мишель Турнье получил приз за роман «Лесной царь». Один из самых известных писателей современной Франции, Мишель Уэльбек стал лауреатом Гонкура лишь с третьей попытки, в 2010 году.

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