«Все, кто может, спасите La Clef!» — последний парижский независимый кинотеатр попросил помощи

Последний независимый кинозал Парижа La Clef продолжает быть ареной гражданского сопротивления. На этот раз на помощь ассоциации Home Cinema, оккупировавшей здание, чтобы спасти его от продажи, пришла юстиция. Суд признал ассоциацию и дал ей временную возможность легально находиться в стенах кинотеатра. За это время защитники La Clef надеются выкупить La Clef и обращаются за помощью к профессионалам кино и любителям. Активисты запустили краудфандинговую компанию «Все, кто может, спасите La Clef !»

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«Мы хотим спасти не только стены, — рассказал Русской службе RFI один из «спасателей» La Clef Лев Хвостенко. — Мы бились за них с самого начала, чтобы не допустить продажи кинотеатра и чтобы он оставался кинозалом. Но кроме здания, есть еще модель независимого функционирования, которую мы создали, заняв эти стены. Она работает, и мы хотим, чтобы она существовала. За это время мы поняли, насколько она важна и сильна. И она развивается — сейчас мы стараемся открыть студию, в которой могли бы работать молодые кинематографисты».

Кинотеатр с символичным названием La Clef («Ключ») открылся в 1973 году. К 1981 году из трех залов в нем осталось два, остальные помещения собственник (социальный комитет банка Caisse d’Epargne d’Île-de-France») превратил в культурный центр для служащих. В 2018 году владелец решил продать здание, и кинотеатр закрылся. А в 2019 ассоциация Home Сinema заняла кинотеатр, чтобы предотвратить его продажу.

В декабре того же года состоялся суд, 8 мая 200 ассоциация должна была покинуть оккупированные помещения, а в противном случае платить 350 евро штрафа в день. Однако активисты при поддержке кинематографистов, художественных организаций и просто жителей Латинского квартала, символом которого стал La Clef, продолжали показывать кино. В том числе, и во время карантина, вызванного пандемией, — фильмы проецировались на слепую стену дома напротив.

В конце октября Апелляционный суд Парижа вынес редкое в случае сквотирования зданий решение. Он признал ассоциацию юридическим лицом, переносят на нее ответственность, ранее лежавшую на физических лицах. Апелляционная инстанция также отменила штрафы, а кроме того, бывшие сквоттеры впервые получили возможность находиться в помещении легально. Суд дал активистам до 3 июня, чтобы найти решение и, возможно, выкупить кинотеатр.

«Чтобы выкупить, нужны четыре миллиона евро, и еще 300 000 на ремонтные работы», — продолжает Лев Хвостенко. Ассоциация запустила краудфандинговую кампанию, обратившись «ко всем» и на многих языках – «все, кто может, спасите La Clef!». Год показа кинопрограммы, включающей фильмы со всех континентов, помогает им надеяться на помощь без географических границ. «Конечно, мы очень привязаны к Латинскому кварталу, и понимаем, что значит для него и для его жителей La Clef. Но по тому, как откликнулась пресса в разных странах, мы понимаем, что значение этого кинотеатра давно перешагнуло пределы и квартала, и города, и страны. Как само кино, оно интернационально. И не надо забывать, что мы находимся в самом центре Парижа. Любой житель города, проходя мимо, может зайти в кино».

Home Cinema также не согласен с упреками в программировании для узкого круга специалистов. «Мы просто показываем фильмы, которым не хватает места в других залах. Недавно у нас прошел фестиваль фильмов о боевых искусствах, это тема для широкого зрителя» — напоминают они. В случае покупки кинотеатра ассоциацией активисты намерены отделить непосредственное владение залом от его функционирования. Другими словами, выйти с рынка недвижимости и получить независимость. А в случае, если Home Cinema однажды прекратит свое существование, другая ассоциация сможет заступить на ее место.

Проект ассоциативного кинозала La Clef уже поддержали Жан-Люк Годар, Сергей Лозница, Седрик Клапиш и другие известные режиссеры, актеры и деятели кино.

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