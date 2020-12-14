На 90-м году жизни скончался автор шпионских романов Джон Ле Карре

Джон Ле Карре (в центре)с актерами Гэри Олдменом (слева) и Томасом Алфредсоном (справа) на премьере фильма "Шпион, выйди вон!" в Лондоне, 13 сентября 2011.

На 90-м году жизни скончался британский писатель, автор шпионских романов и триллеров Джон Ле Карре. Об этом вечером в воскресенье, 13 декабря, сообщил его литературный агент Джонни Геллер.

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Ле Карре скончался в Королевском госпитале Корнуолл. Как передает BBC со ссылкой на семью писателя, причиной смерти стала непродолжительная пневмония, не связанная с коронавирусной инфекцией. Супруга Ле Карре Джейн и его сыновья Николас, Тимоти, Стефан и Саймон поблагодарили сотрудников больницы за «заботу и понимание, которое они проявляли к нему во время его пребывания в госпитале».

Настоящее имя писателя - Дэвид Корнуэлл. Он родился 19 октября 1931 году в графстве Дорсет, получил образование в Бернском и Оксфордском университетах. В конце 1950-х годов Корнуэлл сотрудничал с британскими разведывательными службами, несколько лет под дипломатическим прикрытием работал в ФРГ.

Свой первый роман «Звонок мертвецу» писатель опубликовал в 1961 году. После того, как вышедшая в 1963 году книга «Шпион, пришедший с холода» принесла ему популярность, Ле Карре оставил государственную службу, чтобы сосредоточиться на писательском труде. Ле Карре является автором более 22 произведений, переведенных на разные языки. Последнее произведение мастера шпионского романа — «Полевой агент» — увидело свет в 2019 году.

По произведениям Джона Ле Карре снято множество фильмов. Киноверсию первого романа мэтра в 1966 году снял Сидни Люмет. В экранизациях романов Ле Карре играли Гэри Олдмен, Шон Коннери, Дайан Китон, Джеффри Раш, Пирс Броснан, Мишель Пфайффер, Том Хиддлстон и многие другие звезды мирового кино.

Как отмечает газета Le Monde, Ле Карре не поддался соблазну написать мемуары. «Я уже написал свою автобиографию в шифрованном, закодированном виде. Случаи из моей реальной жизни куда более скучны и монотонны, чем мои произведения», — говорил писатель.

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