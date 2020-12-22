Умер французский актер Клод Брассер

Клод Брассер на съемках фильма «Студентка и мсье Анри» (2015 г.)

В возрасте 84 лет во Франции умер актер Клод Брассер, снявшийся в более чем 90 фильмах. О кончине актера агентству AFP сообщила его импресарио. «Клод Брассер мирно скончался у себя дома в окружении своей семьи», — сказала AFP Элизабет Таннер, глава агентства Time Art. Клод Брассер не был болен ковидом, подчеркнула импресарио.

Реклама Читать далее

Клод Брассер, в прошлом автогонщик, принадлежал к плеяде известнейших французских актеров 70-80 годов прошлого века. Актер получил известность после роли в детективной драме 1974 г. «Ледяная грудь» Жоржа Лотнера, в которой главные роли сыграли Ален Делон и Мирей Дарк.

Фильмы с его участием имели огромный успех во Франции, в их числе «Бум» (1980, с Софи Марсо), «Видок», «Жерминаль», «Кемпинг».

В советском прокате симпатии зрителей завоевали шедшие в 70-е гг. кинокомедии с участием этого актера – «И слоны бывают неверны» (1976 г.), «Кто есть кто» реж. Жоржа Лотнера (1979, с Жан-Полем Бельмондо).

Клод Брассер дважды получал французский приз «Сезар» лучшему актеру – за роли в комедии «И слоны бывают неверны» (1976) и детективе «Война полицейских» (1980).

В 2006 году во Франции в цветниках «Мейян» (Meilland) была выведена чайно-гибридная роза редкого лилово-лавандового оттенка, названная именем Клода Брассера.

Клод Брассер будет похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез рядом со своим отцом, актером Пьером Брассером.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться