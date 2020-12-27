Да, психи мы… О сериале Федора Бондарчука «Псих»

О сериале «Псих», в котором все герои бегут за любовью, а актерский состав «не просто звездный — он роскошный». Этот проект Федора Бондарчука вошел в десятку лучших российских сериалов 2020 года по рейтингу критиков портала Кино-театр.ру.

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По собянинско-похорошевшей Москве катит электросамокат. На самокате — в черном плаще и красном шлеме — модный московский психотерапевт Олег (Константин Богомолов). Он едет на работу в свой офис, чтобы там вылить на пациентов скопившийся заряд ненависти к миру, к людям, к себе самому. С пациентами он работает как бог на душу положит, уделывая их сарказмом и злобным остроумием — уж с чем с чем, а с этим он умеет обращаться отлично. Пожалуй, только с этим, а больше и ни с чем. Мать Олега Кира, сексуально раскрепощенная дама 60 лет (Роза Хайруллина), пытающаяся устроить личную жизнь с коллегой-сексологом Николаем (Владимир Симонов), гонит своего 40-летнего отпрыска из дома, чтоб не мешал. Он вообще, кажется, всю жизнь ей мешал, а сейчас у сына еще и затяжная депрессия. Год назад пропала жена Олега, Марина (Евгения Громова), и Олег, не в силах найти ей замену, соглашается делить кров с подаренной матерью силиконовой куклой. Кукла время от времени материализуется в Марину, и тогда Олег принимается налегать на алкоголь и запрещенные вещества. А может, и наоборот — Марина появляется, когда Олег уже налег. Исчезновение Марины Олег скрывает — для всех она куда-то уехала.

У Олега есть навязчивая идея: он хочет ребенка. Когда-то хотела ребенка его жена, но не получилось, теперь вот Олег решил воплотить ее мечту в жизнь самостоятельно. Поиски суррогатной матери приводят его в стандартную и очень милую московскую семью, в которой на поверку все оказывается так же заражено нелюбовью, как и в остальных, знакомых Олегу, семьях.

И тут постучалось было закономерное сравнение с «Нелюбовью» Андрея Звягинцева, но быстро убежало. Потому что, в отличие от героев картины Звягинцева, все персонажи «Психа» находятся в беспрестанном поиске любви. Каждый бежит за нею, пытается догнать, и от этого сериал наполнен бесконечным броуновским движением — у каждого свой путь, порой герои сталкиваются, но их отбрасывает, и хаотичное движение продолжается. Пациент Олега бизнесмен Артем (Игорь Верник) пытается смириться со своей гомосексуальностью, но боится признаться в ней жене Саше (Марина Александрова). Он тыкается, как слепой котенок, в разные углы, где ему видится родственная душа, но везде оказывается пусто и темно. Очень, кстати, удачная работа Верника, которому в кино в ролями не слишком-то до сих пор везло, в отличие от его театральной, мхатовской карьеры. Ближайшая подруга Олега Вера (Елена Лядова) ушла от мужа-олигарха с начинающему скульптору Косте (Александр Горчилин), который гол как сокол и моложе Веры на 12 лет. С Костей не ладится, денег нет, Вера мыкается по Москве с чемоданами в поисках угла и пытается продавать брендовые вещи сытых времен. Нигде ей не рады, и даже ее вещи никому не нужны.

Кира и Николай пытаются построить семью, но оба не очень-то готовы отказаться от многолетнего независимого существования. Ну еще бы — на седьмом-то десятке. Решив в какой-то момент, что сексуально раскрепощенная, в попугайских пиджаках и немыслимой формы очках жена не нужна, а нужна полненькая домашняя мастерица печь пироги и мерять ему давление, Николай уходит искать счастья с бывшей сиделкой матери Надей (маленькая яркая роль Юлии Ауг)…

Актерский состав тут не просто звездный — он роскошный. Бондарчук, чье имя ассоциируется больше со спецэффектами и масштабными съемками, показал высший пилотаж работы с актерами, очертив для каждого жесткий образ без случайных отступлений в угоду сюжетным поворотам или эффектным эпизодам. Редкий случай в отечественном кино, когда роли продуманы и прописаны, а не мимикрируют по мановению волшебной режиссерской палочки. Не во все, конечно, веришь — особенно смущают моменты просветления к концу сюжета, но сериал есть сериал — законы драматургии «большого кино» тут не всегда срабатывают. Тем более что трагизма и без того в фильме предостаточно. Паулина Андреева может (и должна) без преувеличения претендовать на звание лучшего дебютанта-сценариста года. Диалоги остроумные, ничего случайного, в некоторых эпизодах словесные дуэли способны доставить удовольствие самому придирчивому словеснику.

Актриса Паулина Андреева, сценарист сериала «Псих» © more.tv

Константин Богомолов, и раньше уже засветившийся как способный актер (правда, пока только в театре), тянет роль с мастерством заправского киномачо. Разочарованный и разочаровавший, циник и скептик, грубиян и дитя, везде неуместный, даже в собственном кабинете, Олег в исполнении Богомолова мог бы стать реинкарнацией главного героя «Полетов во сне и наяву» — тот же кризис среднего возраста, по сути ничего нового, — если бы не был смертельно отравлен мизантропией и наркотиками. Богомолов находит множество красок и нюансов при совершенно минималистской, даже, казалось бы, безразличной игре для препарирования своего героя.

Одна беда: при всей симпатии к богомоловской игре в ней нет главного — в его исполнении герой не вызывает ни малейшей эмпатии. Все актерские заслуги Богомолова остаются «на бумаге», в теории — всем хорош, а все равно плохо. Почему — объяснений тому может быть много. Тут и отсутствие отрицательного обаяния, столь необходимого для такой роли, и слишком сильное личное, богомоловское, «вмешательство» в роль, когда за образом излишне навязчиво маячит личность исполнителя — в первую очередь, вероятно, от актерской малоопытности. Поэтому работа Богомолова здесь распадается на две равноценные части: одна — несомненное его достижение по части актерского мастерства, другая — какое-то фатальное несоответствие образу.

Наконец в яркой роли появился Олег Меньшиков — давно ничего интересного на кране ему не доставалось. В «Психе» он появляется в роли… тоже психа (впрочем, кто тут не псих? Впору сериал было называть «Психи»), Игоря, своего рода антагониста главного героя, к которому тот приходит сначала в силу невеселых обстоятельств, потом — за помощью. Их словесные пикировки — едва ли не самое интересное в сериале. И Меньшиков-Игорь из этих пикировок выходит победителем — его темперамент кладет на обе лопатки поднадоевшую уже ко второй серии ледяную мизантропию Богомолова-Олега.

Про Верника уже упомянули — тут он просто большой драматический артист. Как всегда, безмерно хороша Лядова, которая ведет свою роль с каким-то огненным куражом.

Все мы немножко психи. Или не немножко. Любой житель Москвы с его нервическим темпом, оскорбительной властью, перенаселенностью и перегруженностью проблемами — готовый псих. Тот круг, который описывает сериал, — верхняя часть среднего класса, — психи вдвойне, потому что уже знает что-то о психоанализе и видел много фильмов о нелюбви. Эта часть зрителей влюбилась в сериал с первой минуты, целиком, навсегда, безоглядно. Такого фильма или сериала подсознательно ждали давно — наше время требует коллективной рефлексии на экране. Ничего подобного наше кино нам пока не давало. А тут зритель из верхней части среднего класса за восемь серий (восемь часов) получил портрет самого себя, написанный вполне талантливо и остроумно, узнал себя, отрефлексировал и немного успокоился: не так уж плохо я и выгляжу. Правда, чуточку психованный, но кто без греха?

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