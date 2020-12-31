Умер Робер Оссейн, герой культовой саги про Анжелику

Актер Робер Оссейн умер, заразившись COVID-19. Об этом 31 декабря сообщила его жена Кэндис Пату. 30 декабря Оссейну исполнилось 93 года.

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Сообщается, что актер заразился коронавирусной инфекцией во время одной из своих предыдущих госпитализаций, а 31 декабря скончался в больнице из-за проблем, возникших с дыханием.

Робер Оссейн родился в Париже в 1927 году в семье музыканта и композитора азербайджанского происхождения Адре Оссейна и пианистки и Анны Минковской, родившейся в Бессарабии. Мать учила мальчика с детства говорить по-русски.

На счету актера — более 100 ролей в фильмах. Дебют Оссейна в кино состоялся в 1954 году в фильме «Набережная блондинок». Российскому зрителю он наиболее известен как исполнитель роли графа Жоффрея де Пейрака в киноцикле об Анжелике. Он также исполнил роль комиссара Розена в фильме «Профессионал», где его партнером был Жан-Поль Бельмондо. Оссейн сотрудничал с такими крупными режиссерами своей эпохи, как Клод Лелуш, снимался вместе с Бриджит Бардо, Софи Лорен, Софи Марсо. Последний фильм с участием Оссейна вышел во Франции в 2019 году (Le Fruit de l’espoir).

Французский зритель также высоко ценил многочисленные работы Робера Оссейна в театре, где он исполнял роли в пьесах Шекспира, Гарсиа Лорки, произведениях Горького. С 2000 по 2008 год актер был художественным руководителем театра Мариньи на Елисейских полях.

Во Франции Оссейн был также известен как режиссер грандиозных по размаху спектаклей. Первое мега-шоу, «Броненосец Потемкин», он поставил в парижском дворце спорта в 1975 г. В числе самых крупных спектаклей-шоу, поставленных Робером Оссейном — «Собор Парижской богоматери» (1978), «Дантон и Робеспьер» (1978), «Отверженные» (1980), «Человек по имени Иисус» (1983), «Меня звали Мария-Атуанетта» (1993), «Де Голь: тот, который сказал нет» (1999).

Оссейн был трижды женат. Его первой супругой была Марина Влади, от брака с которой у него остались два сына — Игорь и Петр. Затем в течение более 15 лет актер был женат на психоаналитике и сценаристе Каролин Эльяшефф, у пары родился сын Николя. Кэндис Пату — третья супруга Оссейна, мать его сына Жюльена.

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