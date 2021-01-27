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Каннский кинофестиваль-2021 перенесли на июль из-за COVID-19

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Кинофестиваль в Каннах пройдет с 6 по 17 июля 2021 года
Кинофестиваль в Каннах пройдет с 6 по 17 июля 2021 года AFP/File
RFI
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74 Каннский фестиваль, запланированный на 11—22 мая, перенесли на июль. Новые даты проведения главного французского кинофорума: 6—17 июля.

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Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном аккаунте фестиваля в твиттере в среду, 27 января. Организаторы оставляли за собой право переносить мероприятие в зависимости от санитарной обстановки в мире. Они решили не дожидаться первых результатов кампании вакцинации и отсрочить кинофорум на два месяца.

В 2020 году 73 Каннский фестиваль также пришлось перенести из-за пандемии, а затем он прошел в «укороченной» версии в октябре. Председателем жюри фестиваля в 2020 году был заявлен американский кинематографист Спайк Ли. 

Некоторые кинофорумы все же состоялись в 2020 году, но в более скромном формате. К примеру. организаторы Венецианского международного кинофестиваля не стали его отменять. Главный приз — «Золотого льва» — получил фильм Хлои Чжао «Земля кочевников», главную роль в котором исполнила Фрэнсис МакДорманд.

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