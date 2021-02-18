Тишину шагами меря… Не стало Андрея Мягкова

Однажды Андрей Васильевич Мягков на вопрос, что такое, по его мнению, пошлость, ответил: «Пошлость — это когда с пафосом об очевидном».

Реклама Читать далее

Какое неожиданное и точное определение. Возможно, и не всеобъемлющее, но очень меткое. Мягков знал, о чем говорил, — он был одним из немногих в своей профессии, для кого пошлость была не просто неприемлема — она его в страхе обходила стороной потому что знала: в неравной борьбе с Мягковым у нее нет шансов.

Все у него было вразрез с привычными представлениями об актерской профессии. Всю жизнь прожил с одной женой, пройдя через такие испытания, какие и в страшном сне не привидятся. Родился, между прочим, 8 июля — в день Петра и Февронии, двух преданных любящих супругов, олицетворяющих в наших краях вечную любовь. Никогда не давал интервью — не хотел с пафосом об очевидном. Считал и, главное, не стеснялся признаваться в этом, что искусство должно быть легким и приносить радость. Искренно терпеть не мог собственной популярности. Без кокетства — любое притворство, кроме как на сцене и на съемочной площадке, было ему чуждо.

Самой нелюбимой ролью Мягкова был Женя Лукашин

Во-первых, Мягкову был сам по себе неприятен этот персонаж — он не видел в нем никакого обаяния, но только лишь легкомыслие, позволившее ему разрушить сразу несколько судеб. Во-вторых, Андрея Васильевича очень расстраивало, что куда бы он ни приехал — его тут же начинали расспрашивать про «Иронию судьбы», дарить веники и предлагать выпить. Такая симпатия к легкомысленному маменькину сынку Мягкова удивляла и раздражала. И причин повальной любви к «Иронии судьбы» он не понимал. «Мне кажется, с „Иронией судьбы“ случился перебор. Я перестал любить этот фильм и не очень понимаю зрителей, которые смотрят это по 20 раз», — признался Мягков в одном из редких интервью.

Андрей Васильевич вообще считал, что Женя Лукашин сильно помешал его актерской карьере — тут артист проявлял изрядную мнительность, подозревая, что из-за этого персонажа стал актером одной роли.

Он не мог стать актером одной роли — слишком щедро отвалила ему природа талантов, и не последним из них было его фантастическое актерское самолюбие. Не тщеславие, не самолюбование, но то самолюбие высшего сорта, которое не позволяет разбрасываться талантом. Быть в равной степени выдающимся комиком и трагиком — это подарок судьбы, которым, к чести нашего театра и кинематографа, режиссеры пользовались довольно активно. Мягков не стал актером не только одной роли, но и актером одного амплуа — его Бессеменов в «Мещанах» в МХТ наполнял воздух вокруг себя таким щемящим трагизмом, что сама мысль о комедийных ролях этого же артиста казалось едва ли не кощунственной. А Карандышев в «Жестоком романсе» из жалкого потрепанного ничтожества, каким его раньше видело большинство постановщиком, рисовал зрителю высокую трагедию непонятого одиночества. И он, кажется, лучше всех понял Алешу Карамазова — святого юношу, ходячую добродетель, готовую обернуться своей противоположностью.

Театральные работы Мягкова — отдельный неповторимый мир, даже более интересный и разнообразный, чем кинематографический, начиная с немыслимо смешного странствующего полководца Редеди в современниковском «Балалайкине и Ко» кончая Зиловым в мхатовской «Утиной охоте».

Мягков был актером-интеллектуалом. Нет, не в том смысле, что любил рассказывать о себе в искусстве, но в каждой его роли, кроме лицедейства, была видна редкая вдумчивость, и всегда казалось, что он — соавтор пьесы наравне с драматургом и режиссером. Он не был, как говорят, склонен к импровизациям, но его актерский и человеческий максимализм заставляли его строить роль даже не по кирпичику, а по атому.

В последние годы Мягков играл мало. А в кино и вовсе не снимался — ему было скучно, современный кинематограф он называл «инъекцией безвкусия». Он вообще был непримиримым максималистом — резким, подчас неприятным, — но беспредельно честным перед зрителем и перед самим собой. Камертоном вкуса и профессиональной порядочности.

«Тишину шагами меря…» — пел Мягков-Лукашина «Иронии судьбы». Некому больше мерить тишину. Замерли шаги. Навсегда.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться