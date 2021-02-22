Французский дуэт Daft Punk объявил о прекращении карьеры и попрощался «Эпилогом»

Всемирно известный французский электронный дуэт Daft Punk заявил о том, что распадается после 28 лет существования.

Всемирно известный французский электронный дуэт Daft Punk заявил о том, что распадается после 28 лет существования. Музыканты опубликовали анонс в своем канале на Youtube в понедельник, 22 февраля.

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Видео под названием «Эпилог» (Epilogue) представляет собой фрагменты фильма Electroma, выпущенного музыкантами в 2007 году. В нем один из участников коллектива отходит подальше от своего коллеги и самоликвидируется, затем появляется заставка с надписью «1993 — 2021».

Агент мастеров направления French touch в электронной музыке Катрин Фразье подтвердила AFP, что дуэт прекращает существование. Что послужило этому причиной, не уточняется.

Daft Punk — музыканты Ги-Манюэль де Омем-Кристо (Guy-Manuel de Homem-Christo) и Тома Бангальтер (Thomas Bangalter). Они познакомились еще в школе, а в 1993 году организовали группу. На сцене они всегда выступали в костюмах роботов и в шлемах, скрывающих лица.

Первые два альбома они выпустили на рубеже тысячелетий: в 1997 слава Daft Punk началась сборником «Homework», а продолжилась в 2001 альбомом «Discovery». На 2005 год пришелся выход диска «Human After All».

В 2009 году музыканты получили «Грэмми» в двух номинациях: их диск «Alive 2007» был признан лучшим альбомом электронной и танцевальной музыки, а композиция «Harder Better Faster Stronger» стала лучшей записью танцевальной музыки. В 2014 году Daft Punk удостоились самой престижной музыкальной премии в пяти номинациях за альбом «Random Access Memories» и сингл «Get Lucky», записанный вместе с Фарреллом Уильямсом.

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