Березина: сборная Франции уступила Швейцарии в 1/8 финала Евро: 3-3 по пенальти – 4:5

Французы в матче против Швейцарии в 1/8 финала Евро.

Сборная Франции в 1/8 финала Чемпионата Европы против Швейцарии в основное время вела со счетом 3-1, но в самом конце упустила инициативу, позволив сопернику сравнять счет, а после дополнительных таймов проиграла по пенальти.

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В матче 1/8 финала футбольного первенства Европы в Бухаресте сборная Швейцарии открыла счет на 15-й минуте, благодаря голу Хариса Сеферовича.

На 58-й минуте нападающий французов Карим Бензема сравнял счет, а через минуту вывел Францию вперед. Бензема сравнялся со своим знаменитым предшественником Мишелем Платини в личном рекорде, забив по два гола в двух матчах подряд на международном первенстве.

На 74-й минуте Поль Погба в третий раз поразил ворота швейцарцев.

За 10 минут до окончания основного времени Сеферович забил французам ответный мяч. А на последней минуте основного времени Марио Гавранович сравнял счет.

В дополнительных таймах ни одна из команд не использовала свои шансы. В серии пенальти Килиан Мбаппе совершил решающий для швейцарцев промах.

В матче четвертьфинала в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге Швейцария встретится с Испанией, которая в этот понедельник одолела Хорватию в нелегком матче со счетом 5-3.

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