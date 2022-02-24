Путин объявил о начале войны против Украины. Онлайн

В ночь на четверг, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Одновременно стали поступать сообщения об взрывах и стрельбе в разных городах Украины, в частности, в Харькове, Одессе, Николаеве, пригороде Киева. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил действия Путина. RFI следит онлайн за развитием событий.

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08:59 Украина обратилась к Турции с призывом о поддержке . Об этом говорится в твиттере украинского посольства в Анкаре. «Российская Федерация начала войну против Украины. Бомбят мирные украинские города, — говорится в сообщении. — Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время». Киев, в частности, попросил закрыть Босфор и Дарданеллы. Турция имеет право запрещать проход через проливы военных кораблей согласно конвенции Монтре о статусе проливов. Ранее, до начала войны, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отвергает позицию, занятую Россией в отногении Украины.

8:49 В Елисейском дворце сообщили об экстренном заседании национального Совета обороны под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона. В 8 утра президент Макрон созвонился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Елисейском дворце, французский лидер заверил своего украинского коллегу в полной поддержке и солидарности Франции. Макрон также обсудил ситуацию в Украине с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

8:39 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он призвал жителей страны не поддаваться панике и подчеркнул важность информации из официальных источников. По словам главы Украины, «сейчас [нас] атакуют не только бомбы, но и фейки». Также президент Украины сказал, что говорил с западных лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом и заручился поддержкой «антипутинской коалиции».

8:21 Вооруженные силы Украины опровергли десантирование российских военных в Одессе. В ВСУ говорят, что «заняли и удерживают оборонные позиции, отражают воздушное нападение, ситуация контролируемая».

Военные объекты возле Мариуполя подверглись обстрелу. 24 февраля 2022 г. REUTERS - CARLOS BARRIA

7:57 «Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

7:35 В министерстве обороны России сообщили, что военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Кроме того, подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», — утверждают в российском Минобороны.

7:03 В Украине сообщают, что сбили несколько российских самолетов и вертолет. В России эту информацию не комментируют.

6:47 В Киеве слышны сирены воздушной тревоги.

В Киеве слышны сирены воздушной тревоги, передаёт корреспондент «Вот Так»



Онлайн: https://t.co/4e0gVLQO5c pic.twitter.com/0uGMyq8eLJ — Вот Так (@vottak_tv) February 24, 2022

Городской глава Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома и держать наготове документы и самые необходимые вещи. «Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас — паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома», — написал мэр Киева в Фейсбуке.

6:29 «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственных корреспондентов сообщил о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

6:24 В Росавиации сообщили, что до 2 марта приостановлена работа 11 аэропортов на юге России: Ростов-на-Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, также приостановлена работа аэропорта Симферополь в аннексированном Крыму.

6:19 Торги на Московской бирже приостановлены на неопределенное время. Перед этим рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ. Петербургская биржа также приостановила торги.

6:03 Министерство обороны России выпустило заявление, в котором сообщило, что Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

5:51 Владимир Зеленский объявил военное положение на всей территории Украины.

5:40 Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны. Планируется введение военного положения. Украина закрыла свое воздушное пространство.

5:37 Генеральный секретарь ООН ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуть войска, чтобы не позволить случиться «худшей с начала века войне в Европе». Гутерриш заявил, что конфликт необходимо остановить немедленно.

5:29 По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По данным «Интерфакс-Украина», в пять утра начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине, от Луганска до Житомира. Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе. В Николаеве — сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

5:20 Украинские СМИ сообщают, что в разных городах Украины слышали звуки взрывов и выстрелов, в частности, в Харькове, Одессе, Киеве. МВД Украины подтвердило, что Киев обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами.

4:38 (время в Париже) В ночь на 24 февраля российское телевидение показало обращение Владимира Путина к гражданам. В нем он заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. «Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Путин. Он потребовал от военнослужащих армии Украины сложить оружие и заявил, что ответственность «за возможное кровопролитие» будет лежать на украинских властях. Он обвинил власти Украины в «геноциде», НАТО во главе с США в переходе «красной черты» и создании угрозы существованию России. Путин оговорился, что в его «планы не входит оккупация украинских территорий».

Путин также выступил с угрозой всему миру: «Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан».

Заявление по поводу начала российской агрессии опубликовал президент США Джозеф Байден.

«Молитвы всего мира сегодня вечером — с народом Украины, в то время как он страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры предусмотрят для России за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины».

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