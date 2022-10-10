Владимир Кара-Мурза получил премию имени Вацлава Гавела Совета Европы

Находящийся в московском СИЗО российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза получил премию имени Вацлава Гавела, которую Совет Европы присуждает за защиту прав человека. Об этом было объявлено 10 октября на совещании Парламентской ассамблеи Совет Европы.

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«Поздравляем находящегося в заключении лидера российского оппозиционного лидера Владимира Кара-Мурзу, который только что был награжден премией имени Вацлава Гавела в области прав человека за 2022 год! Премия в размере 60 000 евро присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека во всем мире», — говорится в сообщении ПАСЕ.

Поздравляем Владимира Кара-Мурзу, находящегося в заключении российского оппозиционного лидера, который только что стал лауреатом правозащитной Премии имени Вацлава Гавела за 2022г.

Премия в размере 60 000 евро присуждается выдающимся деятелям гражданского общества со всего мира. https://t.co/Mrz2OO9Pzz — Совет Европы (@CoE_ru) October 10, 2022

Поскольку лауреат находится в России в заключении, премию за него получила в Страсбурге его супруга Евгения Кара-Мурза.

Владимир Кара-Мурза с апреля 2022 года находится в Москве в СИЗО по уголовному делу, которое возбуждено против него по статье 207.3 УК РФ, ставшей инструментом военной цензуры (распространение сведений об армии РФ, которые власти считают «заведомо ложными»). Позже — в заключении — политику предъявили обвинение по делу о «нежелательной» организации из-за конференции в поддержку политзаключенных, которую Кара-Мурза провел в Москве 27 октября 2021 года в Сахаровском центре.

В начале октября Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене.

Владимиру Кара-Мурзе 41 год, он последовательно выступает с критикой действующей российской власти, был активным участником акций против масштабных фальсификаций на выборах и соратником Бориса Немцова. Кара-Мурза занимался подготовкой и продвижением персональных санкций против российских чиновников, он пережил два покушения (по данным расследовательского проекта The Insider, Кара-Мурзу пытались убить те же сотрудники ФСБ, которые преследовали Алексея Навального). С началом полномасштабной войны РФ против Украины политик не уехал из России и объявил о своем участии в Антивоенном комитете.

В 2021 году премия Вацлава Гавела была присуждена белорусской политзаключенной Марии Колесниковой, которая стала одним из лидеров протестного движения в Беларуси в 2020 году. Колесникова отбывает 11-летний срок в колонии по выдвинутому режимом Лукашенко обвинению в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, подрывающим нацбезопасность, и создании экстремистского формирования.

Премия имени экс-президента Чехии, бывшего диссидента, писателя и драматурга Вацлава Гавела, умершего в 2011 году, была учреждена Советом Европы два года спустя. Ее лауреатами, в том числе, были руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюб Титиев и российская правозащитница Людмила Алексеева. Первый раз, десять лет назад, награда была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, который в 2022 году — на прошлой неделе — был удостоен Нобелевской премии мира. Более года Беляцкий находится в Беларуси в заключении.

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