Стрельба в центре Парижа: трое убитых, трое раненых

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Машины полиции и скорой помощи на месте стрельбы в центре Парижа, в Х округе, 23 декабря 2022.

Согласно последним заявлениям прокуратуры, три человека убиты и трое получили ранения в пятницу днем, 23 декабря, в результате стрельбы в центре Парижа. На месте стрельбы полиция задержала с оружием 69-летнего мужчину, известного правоохранительным органам и службе внутренней безопасности DGSI. Нападавший открыл огонь возле курдского культурного центра в 10 округе столицы. Следствие не исключает, что преступление могло быть совершено на почве расизма.

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Выстрелы прозвучали между полуднем и 13 часами дня на Рю-д'Энгьен, в Х округе столицы, в районе Больших бульваров. Преступник открыл огонь возле курдского культурного центра, в оживленном торговом районе, особенно популярном среди представителей курдской общины, отмечает агентство France-Presse. (Рю-д'Энгьен находится неподалеку от перекрестка бульваров Бон Нувель, Сен-Дени и Страсбур). Полицией оцеплен сектор вокруг перекрестка Рю-д'Энгьен и Рю-Отвиль.

«Три человека погибли, один человек находился в критическом состоянии, два человека — в тяжелом состоянии, подозреваемый, которого удалось задержать, также получил ранения, в частности, в области лица», — цитирует агентство France-Presse заявление, которое сделала на месте преступления Прокурор Парижа Лор Бекюо (Laure Beccuau).

Прокурор также сообщила прессе, что задержанный был известен правоохранительным органам, в том числе за совершенную им попытку нападения на мигрантов в столице. Следствие не исключает, что преступление могло быть совершено на почве расизма, отметила прокурор Лор Беккюо.

Прокурор, в частности, рассказала, что задержанный недавно был выпущен на свободу из-под стражи. Что касается его проблем с правосудием, то, по словам Лор Беккюо, за некое преступление, совершенное в столичном пригородном департаменте Сена-Сен-Дени, он был «недавно осужден, но после вынесения приговора прокурор подал апелляцию».

Прокурор сообщила и о другом криминальном эпизоде из прошлого задержанного, который напал на мигрантов в стихийном палаточном лагере в парижском квартале Берси. Как уточняет France-Presse, 8 декабря 2021 года в парке Берси мужчина с холодным оружием напал на мигрантов в стихийном лагере, ранил двух человек и повредил палатки. Против него было заведено уголовное дело по статье о предумышленном применении насилия по мотивам расовой ненависти, он был помещен под стражу.

Полицейские и спасатели на месте стрельбы возле курдского культурного центра в Х округе столицы. 23/12/2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Ранее источники в полиции сообщали AFP, что 69-летний мужчина был задержан «с оружием, опасность ликвидирована, мотивы его действий пока неизвестны». Прокуратура Парижа завела уголовное дело по статье о предумышленном убийстве.

Полицейские источники сообщили France-Presse, что задержанный известен правоохранителям двумя покушениями на убийство, совершенными в 2016 и декабре 2021 года.

Телеканал BFMTV опубликовал снятое очевидцами видео задержания подозреваемого.

Fusillade à Paris: la vidéo de l'arrestation du suspect dans le 10e arrondissement https://t.co/FLRM7VwsQA pic.twitter.com/C22ngqn954 — BFMTV (@BFMTV) December 23, 2022

Выстрелы прозвучали между полуднем и 13 часами на Рю-д'Энгьен, в 10 округе столицы, в районе Больших бульваров. (Рю-д'Энгьен находится неподалеку от перекрестка бульваров Бон Нувель, Сен-Дени и Страсбур).

Прокурор Парижа Лор Бекюо на месте стрельбы возле курдского культурного центра в Х округе столицы. 23/12/2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Находящийся в поездке на севере страны, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что возвращается в Париж. «Все мои мысли - с семьями жертв», — написал он в твиттере.

Полицией оцеплен сектор вокруг перекрестка Рю-д'Энгьен и Рю-Отвиль. 23/12/2022. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

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