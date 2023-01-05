Путин объявил о прекращения огня на Рождество. В Украине, ЕС и США назвали это «лицемерием» и попыткой «получить передышку»

Украинский президент Владимир Зеленский назвал объявленное Путиным временное прекращение огня в Украине на время празднования православного Рождества «прикрытием» для получения «передышки» перед продолжением войны. Президент США Джозеф Байден сказал, что предложением о перемирии РФ «пытается получить передышку». «Фальшивым и лицемерным» назвал путинский шаг глава Европейского совета Шарль Мишель. «Есть агрессор – Кремль. И жертва – украинский народ. Вывод российских войск – единственный серьезный способ восстановить мир и безопасность», — указал постоянный председатель Евросоюза. Глава РФ Владимир Путин в четверг, 5 декабря, приказал ввести режим прекращения огня на территории Украины на время празднования Рождества, с полудня 6 января и до конца дня 7 января. К объявлению временного перемирия он призвал Украину.

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Россия хочет использовать праздник православного Рождества как «прикрытие» и получить «передышку» для продолжения войны. Так в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Путина объявить «рождественское перемирие» на 6-7 января.

Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хотя бы ненадолго остановить наступление наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул: «Выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны — это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну».

Война закончится, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы — они им в пути понадобятся — и возвращаются к себе, за нашу границу 1991 года,

— этими словами президент Украины завершил русскоязычную часть видеообращения.

Владимир Зеленский на русском языке прокомментировал режим прекращения огня в последней части вечернего видеообращения, посвятив этому три из восьми минут ролика. В начале своей речи президент Украины напомнил зрителям, что Киев уже предложил свою формулу мира, но российские власти от неё отказались.

36-часовое рождественское перемирие — это время россиянам стоит потратить на избавление от «позорного страха перед одним человеком в Кремле», заявил украинский лидер.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет вести никаких переговоров о рождественском перемирии с Москвой. «Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», — написал глава СНБО.

Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 5, 2023

Советник главы украинского офиса президента Михаил Подоляк назвал «лицемерием» приказ президента Путина о режим прекращения огня на православное Рождество. «Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе...», — написал Михаил Подоляк.

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

Глава Евросоюза Шарль Мишель о рождественском перемирии: «есть агрессор, и есть жертва»

«Фальшивым и лицемерным» назвал заявление Путина председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Есть агрессор – Кремль. И жертва – украинский народ. Вывод российских войск – единственный серьезный способ восстановить мир и безопасность», — указал постоянный председатель Евросоюза.

Президент США Байден об объявленном РФ прекращении огня: «Путину нужен глоток воздуха»

Путин «пытается сделать глоток воздуха». Так президент США Джозеф Байден прокомментировал распоряжение главы РФ о прекращении огня в Украине на 36 часов. На вопросы журналистов об этом шаге он ответил:

Он (Путин) был готов бомбить больницы, детские сады, церкви и (в Рождество) 25-го числа, и на Новый год. Я думаю, что он просто пытается получить небольшую передышку,

— цитирует слова Байдена «Голос Америки».

В правительстве Германии осторожно отреагировали на заявление России о временном прекращении огня. «Мы приняли к сведению сообщение. Каждое прекращение боевых действий помогает спасать жизни», — сообщил официальный представитель правительства ФРГ. Он подчеркнул:

Остается в силе то, что Россия должна полностью вывести свои войска с Украины и, таким образом, может закончить эту войну в любой момент. Мы продолжаем призывать Россию сделать это.

Владимир Путин ранее в четверг поручил поручил главе министерства обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 по московскому времени 6 января до 24:00 7 января. Об этом сообщили российские госагентства со ссылкой на заявление Кремля.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — цитировал ТАСС текст документа из пресс-службы Кремля. «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — также говорилось в указании, которое цитирует ТАСС.

Позднее министр обороны РФ Шойгу отдал российским войскам приказ ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине на 36 часов: с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«В соответств ие (?!!!) с поручением Президента Российской Федерации Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — сообщили в минобороны (орфография и пунктуация сохранены).

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