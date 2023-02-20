Президент США побывал в Киеве в канун годовщины вторжения РФ

УКРАИНА - США

Президент США Джозеф Байден в этот понедельник, 20 февраля, побывал в Киеве с неожиданным визитом накануне годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Он анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов и дополнительные санкции против России.

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Президент США Джозеф Байден в этот понедельник, 20 февраля, прибыл в Киев с неожиданным визитом накануне годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Официальная программа президента США предполагала, что он посетит Польшу 20-22 февраля, однако Байден перед этим прибыл в столицу Украины. «Ваш визит — это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе визита в Киев Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов.

Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше противотанковых ракетных комплексов Javelin, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок,

— сказал президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский совместной пресс-конференции назвал переговоры с лидером США Джо Байденом «плодотворными» и «очень важными». Он отметил, что эти переговоры «приближают Украину к победе». «Результаты этого визита обязательно будут видны, обязательно окажут влияние на ситуацию на поле боя в ходе освобождения наших территорий», — сказал Зеленский. По его словам, одной из тем переговоров было оружие дальнего радиуса действия. «Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы», — заключил президент Украины.

Президент Зеленский ранее опубликовал видео приезда Джозефа Байдена в Киев с кадрами переговоров, назвав этот визит «историческим, своевременным, смелым». «Полномасштабная агрессия России приближается к годичной отметке. Я благодарен США за поддержку Украины и за наше крепкое партнерство. Мы полны решимости работать вместе, чтобы обеспечить победу Украины», — отметил Зеленский.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023

«В то время, как мир готовится отметить первую годовщину военного вторжения России в Украину, я прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, — говорилось в заявлении американского президента, опубликованном в понедельник утром на сайте Белого дома. — Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет переиграть нас. Но он жестоко ошибался».

«Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. И я сообщу, что в конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против элиты и компаний, которые участвуют в поддержке российской военной машины», — объявил Джо Байден.

Президенты США и Украины посетили Михайловский собор Киева. Джозеф Байден приехал в храм почтить память украинских военных, погибших в ходе войны. После посещения собора вместе с Владимиром Зеленским он побывал у мемориала на Михайловской площади памяти павших украинцев. Это Стена памяти героев с фотографиями тех, кто погиб при защите Украины от российской агрессии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографии визита Джо Байдена в Киев, назвав этот визит «историческим» и «стратегическим». «Решаются многие вопросы и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель — победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия», — написал Ермак. Он также опубликовал фото вместе с советником Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и поблагодарил его за совместную работу по организации этого визита.

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