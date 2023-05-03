Власти РФ обвинили Украину в попытке атаковать дронами Кремль. В Киеве назвали случившееся «российской провокацией»

Пресс-служба президента РФ заявила 3 мая о совершенной ночью попытке атаковать московский Кремль беспилотными летательными аппаратами. В путинской администрации обвинили в этой атаке Украину, заявив о «теракте» и «покушении на Путина» и сообщив, что самого Путина в этот момент в Кремле не было. В администрации президента Украины заявили, что у них «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль», назвав случившееся в Москве «нагнетанием ситуации перед 9 мая». США заявили, что «с большой осторожностью» относятся к заявлениям России о том, что она сбила два украинских беспилотника, нацеленных на Кремль.

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Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров после публикации заявлений Кремля в комментарии для СМИ подчеркнул:

У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих.

Сергей Никифоров назвал случившееся «очевидным нагнетанием ситуации перед 9 мая», а также «ожидаемым приемом» российской стороны.

Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников,

— сказал пресс-секретарь президента Украины в комментарии для СМИ.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака дронов — российская провокация:

Россия явно готовит масштабную террористическую атаку. Поэтому она сначала задерживает в Крыму большую якобы диверсионную группу. А затем демонстрирует "беспилотники над Кремлем". Прежде всего, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует цели на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает ни одного военного вопроса. Но это дает РФ основания оправдывать свои атаки на мирное население.

Подоляк предположил, что атака — дело рук «партизанских» местных сил сопротивления и свидетельство потери кланом Путина «силового контроля над страной».

Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє «дрони над Кремлем». По/перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023

Соединенные Штаты заявили, что «с большой осторожностью» относятся к заявлениям России о том, что она сбила два украинских беспилотника, нацеленных на Кремль.

«Я видел эту информацию. Я не могу подтвердить ее, мы не знаем», — цитирует France-presse слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, который добавил: «я бы с большой осторожностью относился ко всему, что исходит из Кремля».

Пресс-служба президента РФ заявила 3 мая о совершенной ночью попытке атаковать московский Кремль беспилотными летательными аппаратами. В путинской администрации обвинили в этой атаке Украину, сообщив, что самого Путина в этот момент в Кремле не было. РФ «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заявили в Кремле.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ, в котором случившееся названо «спланированной террористической акцией, покушением на президента России».

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», — уточняется в сообщении, где также говорится, что президент РФ «не пострадал», график его работы не изменился

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — указано в тексте.

В социальных сетях распространяются многочисленные видео, которые, как утверждается, были сняты минувшей ночью в Москве в момент заявленных событий. 1 2 3

Президентский пресс-секретарь Д.Песков следом уточнил, что Путина не было в Кремле в момент «атаки», сегодня он находится в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, его рабочий график не изменился, планы проведения парада 9 мая на Красной площади сохраняются.

Почти одновременно Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина сообщил, что с сегодняшнего дня введен «запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве» «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

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