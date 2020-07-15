В Северном полушарии невооруженным глазом в июле будет видна яркая комета

Пока на Земле все спектакли отменены из-за пандемии, небо решило подарить населению планеты яркое зрелище. С начала июля во всем Северном полушарии невооруженным глазом можно наблюдать Комету по имени C/2020 F3 NEOWISE. Ближе всего комета подойдет к Земле 22 июля. В последний раз такой небесный спектакль астрономы и любители отмечали в 1997 году.

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Впервые спутник НАСА Neowise (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) обнаружил новую комету, получившую затем его имя, 27 марта с помощью двух инфракрасных каналов, чувствительных к температурным сигналам. На изображении, которое получили астрономы, комета предстала яркой расплывчатой точкой, хотя путешествовала тогда далеко от солнечной системы. «Мы видели, что она приближается к нам и надеялись, что комета не „сгорит“ вблизи от Солнца, так что мы сможем увидеть ее во всей красоте», — говорит Эми Майнзер, глава миссии.

Надежды оправдались, путешественница не пострадала от солнечного «огня». С момента прохождения кометы 3 июля через перигелий (то есть на кратчайшем расстоянии от Солнца), она стала видна в северном полушарии Земли невооруженным глазом, лучше всего в средних широтах. Небесное зрелище продлится до конца июля, а возможно и до середины августа.

Ближайшую к Земле оконечность своей вытянутой эллиптической орбиты комета достигнет ночью с 22 на 23 июля, когда она окажется на расстоянии 103 миллиона км от нашей планеты. Правда, удаляясь от Солнца, комета теряет в яркости, но в настоящий момент ее шлейф великолепно блестит в ночном небе.

Конечно, даже если комету можно наблюдать без каких-либо оптических приборов, бинокль или любительский телескоп позволят разглядеть в деталях ее «шевелюру», от которой кометы и получили свое название (от греческого κομήτης, косматый, волосатый), «голову» и величественный шлейф.

Ядро Neowise покрыто материалом, который относится к времени происхождения солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. По данным НАСА, размер ядра достигает пяти километров.

В ХХ веке открытие новых комет стало достаточно обычным явлением, для обозначения этих небесных тел была создана специальная цифровая номенклатура. Однако большинство из них известны только специалистам. Яркие кометы, заметные обычному человеку, называют «большими» и обычно называют в честь первооткрывателей. Так, именем Галлея назвали поразившую всех комету после того, как ученый доказал, что в 1531, 1607 и 1682 годах к земле приближалось одно и то же небесное тело, а также предсказал его возвращение в 1759 году.

«Шлейф, забрызганный звездами»

Во Франции комета стала звездой социальных сетей. Астрономы-любители публикуют фотографии и видео путешественницы. В соцсетях также можно прочесть советы, как быстрее найти комету в небе — поиск затруднен тем, что рядом нет ни одной крупной звезды, которая могла бы служить ориентиром. Для этого существуют и специальные сервисы, позволяющие рассчитать точное расположение кометы в зависимости от местонахождения наблюдателя

Кометы поражали воображение наблюдателей еще в античные времена. Обычно их неожиданное появление и яркий шлейф становились источником суеверий. Кометам приписывали большие и малые беды — от войн до скисшего варенья. По кометам гадали, французское выражение «строить планы на комете» означает прожектерство, скорее всего обреченное на провал. Появление комет записывали в летописи — это были важные, по мнению летописцев, исторические вехи. Ученым такие описания обычно помогают установить датировку военных походов или смены династий, предзнаменованием которых якобы служила комета.

Появление комет обычно связывали с большими и малыми бедами, от войн до скисшего варенья. Getty Images/Stocktrek Images

Комета часто встречается и в мировой литературе. В первую очередь, конечно, в фантастическом и сказочном жанрах, в утопиях и антиутопиях. Есть кометы в романах и повестях Жюля Верна, Эдгара Аллана По, Марка Твена, Герберта Уэллса и многих других. «Промелькнула, как яркая комета на моем небосклоне» — один из часто встречающихся в лирике образов.

Упомянута комета и в «Евгении Онегине». «Вина кометы брызнул ток», — описывает Пушкин гастрономические удовольствия своего героя. Объяснять это выражение для его современников не требовалось. Речь идет о вине урожая 1811 года, когда в небе появилась комета Галлея. Вина этого миллезима отличались очень высоким качеством, в том числе знаменитый Château d’Yquem и шампанское Veuve Clicquot. Оба вина были хорошо известны Пушкину.

В «Войне и мире» комету 1811 года видит в небе Пьер Безухов. Правда, Толстой ошибается в дате и переносит событие в 1812 год. Возможно, делает это специально — в России это явление кометы считали предвестием наполеоновского сражения. Но Безухов видит в ней знак обновления: «При въезде на Арбатскую площадь, огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом, и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812-го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто, с невыразимою быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место, на черном небе, и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими, мерцающими звездами».

Снова комета Галлея появилась на небе в 1910 году, а вслед за ней сразу еще одна. Для Александра Блока «шлейф, забрызганный звездами» стал предзнаменованием появления «девы-звезды» и мистической гибели.

В этом году комету встретили радостно, возможно на фоне отмены из-за пандемии всех земных зрелищ. В августе ей на смену комете придет метеорный поток Персеиды, ежегодно появляющийся в это время. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. А комета Neowise в следующий раз приблизится к Земле через 6800 лет. Спешите видеть.

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