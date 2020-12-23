Депутата Юлию Галямину приговорили условному сроку по «дадинской» статье

Юлия Галямина на митинге 20 июля 2019 года за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Муниципальный депутат Юлия Галямина была приговорена к двум годам условного срока. Тверской суд Москвы признал ее виновной по «дадинской» статье о «неоднократном» нарушении правил проведения митингов. Это означает, что Юлия Галямина не сможет участвовать в выборах любого уровня и преподавать в вузах.

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Приговор Юлии Галяминой зачитал в среду, 23 декабря, судья Тверского суда Москвы Анатолий Беляков. Политик была обвинена по ст. 212.1 УК, предусматривающей уголовное наказание за нарушение административных правил проведения митингов. Судья признал Юлию Галямину и приговорил ее к двум годам условного срока плюс два года испытательного срока, сообщает Медиазона. Это же издание подчеркивает, что в тексте приговора встречи с избирателями депутата Галяминой были признаны несогласованными митингами.

Гособвинение требовало для нее трех лет заключения в колонии. Сама Юлия Галямина назвала процесс против нее «политически мотивированным» и сообщила, что обжалует сегодняшнее решение.

Обвинительный приговор, даже условный, лишает политика возможности участия в выборах. После недопуска на выборы в Мосгордуму в 2019 г.. Юлия Галямина собиралась баллотироваться на выборах в Госдуму в сентябре 2021 г.

Юлия Галямина – мать двоих детей, бывший главный редактор сайта Каспаров.ру, сейчас возглавляет редакцию независимого сайта северного округа Москвы «Наш Север». Галямина – лингвист, специалист по языкам Сибири. Была научным сотрудником МГУ, преподавала в ВШЭ, сейчас преподает в «Шанинке» (МВШСЭН), напоминает сайт ОВД-инфо.

Вынесенный ей обвинительный приговор по статье 212.1 УК пожизненно лишает ее права преподавания в российских вузах.

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