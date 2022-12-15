В Петербурге прошли слушания по делу Сашу Скочиленко

В Василеостровском суде Санкт-Петербурга прошли первые слушания по уголовному делу художницы Саши Скочиленко. Ей предъявлено обвинение в распространении «фейков» о действиях российской армии по мотивам ненависти или вражды.

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31 марта Скочиленко заменила ценники в магазине «Перекресток» на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе из новостных лент. На нее пожаловалась 72-летняя пенсионерка.Художнице грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я полностью не признаю вину в том, что я распространяла заведомо ложную информацию», — сказала в суде Скочиленко, которую привели в зал заседаний в наручниках.

На заседание суда пришли консулы Финляндии, Швеции, Германии и Норвегии, пишет «Медиазона».

Следующее заседание состоится 20 января.

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