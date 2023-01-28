Сравнение войны РФ против Украины с освобождением Германии — «недопустимое издевательство»: глава Бундестага ответила Лаврову

Председательница Бундестага Бербель Бас на церемонии памяти жертв Холокоста жестко ответила на заявление российского министра иностранных дел Лаврова. «Сравнение агрессивной войны России с освобождением Германии является недопустимым издевательством над жертвами национал-социализма», — заявила спикер немецкого парламента. Это уже второй случай за неделю, когда глава МИД РФ получает жесткий ответ из европейской столицы. Ранее на другое высказывание Лаврова резко отреагировали в Париже.

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Лавров и Холокост

Церемония, на которой глава Бундестага ответила главе МИД РФ, прошла в стенах Бундестага в Международный день памяти жертв Холокоста в пятницу, 27 января. В Германии в этот день также отмечают День памяти жертв национал-социализма.

Депутаты немецкого парламента вспомнили о шести миллионах евреев, убитых нацистами, а также о всех жертвах Третьего Рейха, убитых или подвергшихся пыткам, заключению просто по факту принадлежности к какой-либо национальности или сексуальному меньшинству…

«Час памяти» открыла председательница парламента Бербель Бас (правящая партия СДПГ). «Сегодня мы вспоминаем жертв преступлений национал-социализма: убитых евреев Европы, жертв немецкой оккупационной и истребительной политики, особенно в Центральной и Восточной Европе, синти и рома, жертв так называемой „эвтаназии“, людей, преследуемых за свои политические убеждения или христианскую веру, Свидетелей Иеговы, представителей сексуальных меньшинств, тех, кого оклеветали как „асоциальных“. Мы также помним о военнопленных и подневольных работниках. Мы помним тех, кто сопротивлялся и был за это казнен. Мы вспоминаем всех тех, кого национал-социалисты преследовали, грабили, унижали, исключали, лишали прав, пытали и убивали», — сказала госпожа Бас в дебюте своего выступления.

«Многие жертвы немецкой истребительной войны на Востоке были украинцами. Я потрясена тем, что люди, пережившие Холокост, также были убиты в результате нынешнего российского нападения на Украину», — продолжила председательница Бундестага,

добавив, что некоторые из проживавших в Украине жертв Холокоста, «были вынуждены бежать» от нынешней российско-украинской войны и найти убежище в Германии*.

«Сравнение агрессивной войны России с освобождением Германии является недопустимым издевательством над жертвами национал-социализма», — также подчеркнула глава Бундестага, тем самым, не называя его имени, ответив на высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году Лавров сравнил действия США и их союзников в Европе (помогающим Украине отразить российскую агрессию) — с действиями Гитлера, а россиян — с евреями.

Глава российской дипломатии обвинил Соединенные Штаты в том, что они «организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже» и якобы «через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны (РФ — Прим. Ред.) с той же задачей — окончательного решения „русского вопроса“».

На заявление сразу же отреагировали в Вашингтоне, Киеве, Брюсселе, Израиле…

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил по поводу лавровского высказывания: «Это настолько абсурдно, что на него не стоило бы реагировать, если не считать действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас с точки зрения Гитлера и Холокоста.

Как он смеет сравнивать что-то с Холокостом? Что угодно. Не говоря уже о войне, которую они и начали…».

Заявление Лаврова порочит память миллионов жертв Холокоста, написал в фесбуке спикер главы МИД Украины Олег Николенко: «Глава МИД РФ сравнил россиян, которые ведут захватническую войну, с миллионами евреев, убитых нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить „русский вопрос“». «Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое порочит память миллионов жертв Холокоста.

На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Так же как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву», — добавил представитель МИД Украины.

«Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, которое сделал министр Лавров», — говорилось в заявлении президента Европейского еврейского конгресса Ариэля Музиканта.

Прокомментировал лавровское заявление и Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель: «Комментарии министра иностранных дел России Лаврова (…) совершенно неуместны, неуважительны и попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста.

Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова. Манипулирование правдой российским режимом для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки».

Жестко отреагировал и МИД Израиля. «Любое сравнение или соотнесение текущих событий с планом гитлеровского „окончательного решения“ по истреблению еврейского народа искажает историческую правду, оскверняет память погибших и выживших, и должно быть решительно отвергнуто», — заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Посольство Франции в Израиле назвало высказывания главы МИД РФ «возмутительными и позорными».

Упоминание Жозепом Боррелем о «предыдущих антисемитских высказываниях» Лаврова отсылает к его майскому заявлению, когда он сказал, что у Гитлера «была еврейская кровь».

Лавров и терроризм

Еще один скандал, хотя и меньшего масштаба, вызвало заявление Лаврова в адрес Франции, прозвучавшее в начале нынешней недели.

Находясь с визитом в африканской стране Эсватини, глава МИД РФ заявил (цитата по агентству Anadolu): «Поддерживая террористов в Ливии, Франция способствовала развитию терроризма, который до сих пор наблюдается в Африке…». Ответ на это заявление дала 26 января официальная представительница министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

Отвечая на вопрос журналиста, процитировавшего лавровское заявление, Лежандр сказала:

«Что касается „поддержки терроризма“… Я думаю, мы не будем отвечать на бесстыдную ложь Сергея Лаврова.

Следует напомнить, что Франция, напротив, была на стороне африканских государств в борьбе с терроризмом; что мы потеряли там очень большое число солдат (…); и что эта поддержка в борьбе с терроризмом будет продолжаться вместе со странами, которые хотят этого и которые участвуют в этой борьбе…».

* Двое из них — Борис Забарко (президент Всеукраинской Ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей) и Роман Шварцман (председатель Одесской ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей) — были в этот день среди гостей Бундестага. Когда председательница парламента называла их имена, зал аплодировал.

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