Репортеры без границ: свободе прессы угрожает индустрия фейков, в 7 странах из 10 — плохие условия для журналистики

Индекс свободы прессы - 2023

Карта мира в рейтинге свободы прессы RSF, 3 мая 2023 года

З мая — всемирный день защиты печати. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» выпустила свой 21-й отчет о свободе прессы в мире. Он свидетельствует «о серьезных и порой радикальных изменениях, связанных с политической, социальной и технологической нестабильностью». Рейтинг возглавляют Норвегия, Ирландия и Дания, на предпоследнем месте — Китай, а завершает список Северная Корея.

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Ежегодный рейтинг «Репортеров без границ» (далее «Индекс», доклад, отчет, — RFI) сравнивает степень свободы журналистов и СМИ в 180 странах и основывается на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономический контекст, социально-культурный контекст и безопасность.

По словам авторов доклада, в 7 странах из 10 — плохие условия для журналистики. Ситуация «очень серьезная» в 31 стране, «трудная» — в 42 и «проблематичная» — в 55, в то время как «хорошей» или «довольно хорошей» она является в 52 странах.

Состояние свободы прессы в мире в 2023 году, 3 мая 2023 года © RSF

Также, согласно отчета, свобода прессы серьезно дестабилизирована ростом индустрии фейков: их производством и распространением.

Наконец, по словам генерального секретаря RSF Кристофа Делуара, нестабильность свободы прессы «является следствием возросшей агрессивности власти во многих странах и растущей враждебности к журналистам в социальных сетях» и обычной жизни.

В тройке лидеров – Норвегия, Ирландия и Дания. Норвегия остается на первом месте уже 7-й год подряд. Нидерланды совершили скачок, поднявшись на 22 пункта. В течение двух лет их рейтинг оставался ниже из-за убийства в 2021 году известного нидерландского журналиста Питера Р. де Вриса, писавшего о преступном мире. Де Врис умер от ран спустя девять дней после того, как в него стреляли в центре Амстердама.

Журналист Питер Р. де Врис был смертельно ранен в ночь на вторник 6 июля 2021 года. AFP - REMKO DE WAAL

Относительно аутсадеров, «в нижней части рейтинга также произошли изменения. В тройку вошли все азиатские страны: Вьетнам (178-е место), который завершил охоту на независимых репортеров и комментаторов; Китай (179-е место), крупнейшая в мире тюрьма для журналистов и основной экспортер пропагандистского контента; и, что неудивительно, Северная Корея (180-е место)», — говорится в докладе.

Индустрия фейков

Авторы доклада называют последствия возникновения и стремительноого прогресса фейковой «пост-реальности», то есть изготовления и распространения фейков, «драматическим».

Большинство респондентов анкеты в 118 странах (⅔ рассматриваемых в «Индексе») сообщают, что «политические деятели их страны вовлечены в масштабные кампании по дезинформации или пропаганде; либо регулярно, либо систематически», — говорится в тексте доклада.

Авторы обеспокоены тем, что

разница между истинным и ложным, реальным и искусственным, фактом и артефактом становится размытой, что ставит под угрозу право на информацию.

Манипулятивные возможности индустрии фейков, по словам докладчиков «беспрецедентны» и используются «для подрыва тех, кто олицетворяет собой качественную журналистику, ослабляя саму журналистику».

Также, в докладе упоминается

впечатляющее развитие генерирующего контент искусственного интеллекта (ИИ), который, разрушает и без того хрупкий мир СМИ, который уже был в значительной степени подорван Веб 2.0*

Претензии авторов направлены и нынешнему владельцу Twitter Илону Маску, который «доводит произвольную и цензурную логику до крайности, демонстрируя, что платформы — это зыбучие пески для журналистики».

«Пятая версия Midjourney, ИИ, как часть индустрии дезинформации, генерирует изображения очень высокой четкости, снабжает социальные сети все более правдоподобными и неразличимыми подделками, о чем свидетельствуют поразительно реалистичные фотографии», — говорится в тексте «Индекса».

Россия: Пропагандистская война

Россия занимает в рейтинге 164-е место и по сравнению с прошлым годом опустилась в нем еще на 9 пунктов по сравнению с 2022 годом, началом ее полномасштабных военных действий в Украине.

Москва, по словам авторов, запретила последний независимые СМИ, заблокировав их и/или объявив «иностранными агентами» и «в рекордные сроки создала новый медиа-арсенал для пропаганды кремлевского дискурса на оккупированных территориях юга Украины». Военные преступления России в Украине также способствовали получению одной из худших оценок по показателю безопасности «Индекса».

В результате российского ракетного удара по многоэтажному жилому дому погибли по меньшей мере 23 человека, Умань, Черкасская область, Украина, 28 апреля 2023 года. REUTERS - CARLOS BARRIA

«Взлеты» и «падения»

Соединенные Штаты, занимающие 45-е место в рейтинге, опустились на три позиции.

Американские респонденты анкеты «Индекса» оценили положение журналистов в стране как «негативное» (местная законодательная база, повсеместное насилие), несмотря на добрую волю администрации Байдена.

Кроме того, убийство двух американских журналистов негативно сказалось на рейтинге страны: известный журналист-расследователь Джефф Герман был найден мертвым возле своего дома в Лас-Вегасе утром 3 сентября 2022 года; Дилан Лайонс был застрелен во время репортажа с места преступления.

Бразилия поднялась на 18 позиций, заняв 92-е место. Улучшил ситуацию уход Жаира Болсонару, чей срок пребывания у власти отмечался откровенной враждебностью к журналистам, и возвращение к власти Лулы да Силвы.

Политические изменения в Азии способствовали «удушающему контролю над прессой» и показывают некоторый прогресс: Австралия поднялась на 27 место (+12 пунктов), а Малайзия совершила скачок на 40 позиций, переместившись с конца в середину рейтинга (№ 73).

Также «просели» Индия (161-е место; -11) и Турция (165-е место; -16), там ситуация со свободой прессы, по оценке RSF, из «проблемной» стала «очень серьезной» : в Индии захват прессы олигархами из окружения премьер-министра Моди, ставит под угрозу плюрализм, а режим Эрдогана усилил репрессии против журналистов в преддверии выборов 14 мая 2023 года.

Иран за 21 год существования «Индекса» ни разу не поднимался из его нижней трети и в 2023 году находится на 177-м месте.

После смерти Махсы Амини, поднвшей широкое общественное движение, иранские власти показывают высокую интенсивность репрессий, что повлияло на рейтинг свободы прессы в стране по показателям «социальный контекст» и «правовая база».

После смерти Махсы Амини, которая погибла, находясь под стражей иранской полиции нравов в сентябре 2022 года, иранцы протестуют по всей стране и по всему миру. © Don Arnold / Getty

Наиболее значительное падение в 2023 году, согласно проведенного исследования, показывает Африка. Сенегал, который еще до недавнего времени являлся «региональной моделью», опустился на 31 позицию и занял 104 строчку рейтинга. Это произошло, согласно докладу, в основном из-за судебного преследования журналистов, резко критикующих власть, — Папе Але Нианга и Папе Ндиайе, и стремительного ухудшения условий безопасности для журналистов.

Рейтинг Туниса опустился на 27 пунктов (№ 121) — по большей части из-за президента страны Каиса Саида, который становится все более авторитарным и нетерпимым к критике прессы.

Почти аналогичная ситуация отмечается в Перу (110-е место, –33), где журналисты платят высокую цену за постоянную политическую нестабильность, подвергаясь репрессиям, нападениям и дискредитации за слишком тесную связь с политической элитой. В Гаити (99-е место; -29) падение также в основном связано с продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности.

Рейтинг по регионам

Региональный рейтинг показывает, что в странах Европы , где условия для журналистики наиболее благоприятны, ситуация со свободой прессы неоднозначна.

На пять позиций опустилась Германия (№ 21): зафиксировано рекордное количество инцидентов с применением насилия и арестов журналистов.

Польша поднялась на 9 позиций и заняла 57 строчку.

Франция занимает 24-е место, поднявшись в этом году на два пункта.

RSF считает, что

хотя нормативно-правовая база благоприятствует свободе прессы и редакционной независимости, инструменты борьбы с конфликтами интересов недостаточны, неадекватны и устарели.

Также в отчете говорится, что репортеры, работающие во Франции, продолжают подвергаться насилию со стороны полиции в дополнение к нападениям демонстрантов, несмотря на принятие новой схемы работы полиции, которая считается более уважительной по отношению к правам журналистов.

Греция (№ 107), где за журналистами следили секретные службы и мощные шпионские программы, остается на последнем месте в ЕС.

На общий рейтинг региона повлияли низкие показатели Центральной Азии.

Несколько стран региона, Кыргызстан (122-е; -50), Казахстан (134-е; -12) и Узбекистан (137-е; -4), падают в рейтинге из-за увеличения числа атак на СМИ. Наконец, Туркменистан (176-е место), где цензура и слежка еще больше ужесточились после избрания сына действующего президента Сердара Бердымухамедова в марте 2022 года, по-прежнему входит в пятерку стран с самым низким уровнем свободы прессы, — говорится в отчете.

В Северной и Южной Америке больше нет ни одной страны в зоне с «хорошей ситуацией».

Коста-Рика опустилась в рейтинге на 15 пунктов и заняла 26 место, Мексика (№ 128, -1) имеет самое большое количество пропавших без вести журналистов в мире (28 за 20 лет) . Куба, где возобновилась цензура, а пресса по-прежнему является государственной монополией, остается, как и в 2022 году, в аутсайдерах и занимает 172 место.

На африканском континенте количество стран со «сложной» для журналистской деятельности ситуацией увеличилось: это отмечается в 40% государств по сравнению с 33% в 2022 году.

«Индекс», тем не менее, отмечает заметные улучшения в Ботсване (№ 65), которая совершила скачок в рейтинге на 30 позиций.

Но в целом, континент пострадал от нескольких убийств журналистов, включая недавнее убийство Мартинеса Зонго в Камеруне (138), в Буркина-Фасо (58) приостановлено вещание международных каналов и изгнаны журналисты, и, в целом, регион Сахель становится «зоной отсутствия информации».

В Эритрее (174-е место) пресса по-прежнему подвержена абсолютному произволу президента Исайяса Афеворки.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему действуют одни из худших в мире режимов для журналистов. В нижней части рейтинга остаются Бирма (173-е место), вторая в мире худшая тюрьма для журналистов со времен государственного переворота военной хунты, и Афганистан (152-е место), где условия труда журналистов продолжают ухудшаться, а женщины-журналистки буквально вычеркнуты из общественной жизни.

Un membre des talibans menace des journalistes lors d'une manifestation pour le droit des femmes à Kaboul, le 21 octobre 2021. AFP - BULENT KILIC

Самым опасным для журналистов остается регион Магриба и Ближнего Востока.

Более чем в половине стран ситуация оценивается как «очень серьезная». В Сирии (175-е место), Йемене (168-е место) и Ираке (167-е место) большое количество журналистов исчезло или они были взяты в заложники. Несмотря на повышение рейтинга Палестины (156-е место), которая поднялась на 14 позиций, индекс безопасности этой страны остается очень низким после гибели еще двух журналистов в 2022 году.

Также в нижней точке рейтинга находится Саудовская Аравия (170-е место).

Алжир, занимающий 136-е место, опустился в рейтинге еще на две позиции и остается в категории стран, где ситуация с прессой считается «сложной»: в стране отмечается «авторитарный дрейф» и преследуются журналисты. Парламентом принят закон о запрете «иностранного финансирования», а журналистов обязали раскрывать их источники информации. В начале апреля суд приговорил к 5 годам лишения свободы известного алжирского журналиста и издателя Ихсане Эль Кади. Также, решением суда была ликвидирована его медиакомпания Interface Media.

Свобода прессы в пяти регионах мира в 2023 году, отчет RSF, 3 мая 2023 года © RSF

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* Так называемая методика проектирования интернет-систем путем учета сетевых взаимодействий пользователей, создающих собственный контент: социальные сети, блоги и т.д.

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