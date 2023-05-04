Интервью

«Не за Россию, а против войны»: Антон Шеховцов о новых нарративах кремлевской пропаганды в Европе

Антон Шеховцов в парижской студии RFI, 27 апреля 2023 года © RFI

Политолог, исследователь российского влияния в Европе, глава Центра демократических принципов в Вене Антон Шеховцов в интервью RFI рассуждает о российском влиянии в Европе в условиях полномасштабной войны, новых «методичках» для поддерживающих Кремль западных политиков, санкциях, советском пропагандистском наследии и самых лояльных друзьях России.