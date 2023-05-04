Интервью
«Не за Россию, а против войны»: Антон Шеховцов о новых нарративах кремлевской пропаганды в Европе
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Политолог, исследователь российского влияния в Европе, глава Центра демократических принципов в Вене Антон Шеховцов в интервью RFI рассуждает о российском влиянии в Европе в условиях полномасштабной войны, новых «методичках» для поддерживающих Кремль западных политиков, санкциях, советском пропагандистском наследии и самых лояльных друзьях России.
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