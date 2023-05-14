Перечитывать старое, чтобы выжить в новом времени

Слова с Гасаном Гусейновым

Филолог Гасан Гусейнов в своей еженедельной колонке о языке читает демографические сводки с театра военных действий, а в качестве увеличительного стекла пользуется стихотворением «За чтеньем» Р.-М. Рильке в переводе А. В. Карельского. Как быть тем и с теми, кто не сможет вернуться в довоенное прошлое?

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Есть книги, при чтении которых возникает так называемый эффект присутствия. От таких книг невозможно оторваться, потому что автор заманил читателя в ловушку. Тебе кажется, что сам участвуешь в происходящем в той или другой роли. Это может быть короткая вещь, вроде «Превращения» Франца Кафки, а может быть длинный роман, вроде «Жизнь и мнений Тристрама Шенди» Лоренса Стерна. Ты не проглатываешь такую книгу, а, наоборот, сам входишь в нее, начинаешь там, внутри, озираться.

Это бывает опасно. Несколько раз я спрашивал у студентов, впервые прочитавших буквально на моих глазах «Превращение» Кафки, что именно они испытали в конце рассказа, когда родители и сестра покойного Грегора Замзы садятся в трамвай, — горе и сострадание или облегчение. Часть студентов (не скажу, какая) отвечала, что рыдали от горя по Грегору, часть признавалась в облегчении, мол, «наконец-то весь этот кошмар позади». Были и другие ответы: «Если честно, я вообще не понял, о чем там вообще и зачем». Но все-таки главное противостояние — между теми, кто погрузился в рассказ на условиях Грегора, и теми, кто прошел весь путь в шкуре сестры, родителей, а то и постояльцев семейства Замза.

Но есть и другое чтение, когда нужно оторваться от книги. Этот тип чтения завещан человечеству Рильке. Не случайно, стихотворение «Над книгой» или «За чтением» все снова и снова переводят на русский и замечательные поэты, и просто любители стихов. Вот это стихотворение в переводе Альберта Викторовича Карельского (1936–1993):

ЗА ЧТЕНЬЕМ

Я все читал. С тех пор как, хмур и строг,

дождливый день на стекла окон лег.

Я дня не видел, ветра не слыхал:

я все читал.

Я вглядывался в трудные страницы,

как в потемневшие от дум глаза,

и время собиралось, как гроза.

Вдруг у страниц светлее стали лица,

у слов стыдливей стали голоса:

то вечер, вечер вспыхнул в них зарницей.

Я все еще не поднял глаз, но строки

уже на части, будто нити, рвутся,

и врассыпную прочь слова несутся…

Теперь я знаю: там горят и льются

на сад огнем последним небеса; —

должно же было солнце оглянуться!..

И вот уж ночь кругом, и мир затих,

стал собранным, немногословным, строгим:

темнеют люди, ширятся дороги,

и странно внятен звуков смысл немногих,

что бродят где-то на путях ночных.

Теперь поднять глаза — каким понятным

вдруг станет все в величии своем!

И ум сольется с миром необъятным,

и мир привольно разместится в нем.

Еще прочней приникнуть взглядом жадным

ко всем предметам, темным и неясным,

к их молчаливым первозданным массам, —

земля все небо обоймет тогда.

И как последний дом, земле подвластный,

мне светит в небе первая звезда.

Но это — чтение вверх, к звездам и небесам. А что делать, когда читаешь — вниз.

Мне, например, было совсем не смешно, когда я прочитал в новостях, что некие женщины, вышедшие звездным вечером одна — вынести мусор, а другая — прогуляться с собачкой, увидели в мартовском небе две планеты — Юпитер и Венеру, но приняли их за огни опасного беспилотника и вызвали полицию.

В другой стране, но в том же полушарии Земли, я тоже смотрел на звезды, и сами собой строки Рильке пришли мне на память. На самом деле — страшные строки, потому что поэт видит, как земля наползает на небо. И я вовсе не хочу сказать, что вот, дескать, насколько мое восприятие небосвода тоньше, чем у обеих москвичек, зачумленных пропагандой. Может быть, я боюсь куда больше, чем обе они вместе взятые: ведь я-то знаю, что Венера — тетка Юпитера, что она куда опаснее для одуревшего человечества, чем грозный владыка Олимпа.

Чтение вообще заставляет забегать вперед. Например, недавно мне довелось прочитать переписку знаменитой переводчицы Риты Райт-Ковалевой и даже принять участие в ее издании. Из этой переписки я впервые узнал то, о чем только смутно, глухо я слышал в 1960-х-1970-х годах, когда говорил с бывшими ленинградскими блокадниками, переехавшими после войны в Москву.

Откровенно говоря, мне всегда казался странным такой переезд. Не раз и не два я спрашивал своих старших друзей, как они могли променять этот потрясающий город на Москву, и никогда ни от кого не слышал вразумительного ответа. До тех пор, пока несколько лет назад не прочитал названную переписку.

Дело объяснялось вот как. Некоторые знакомые и старшие друзья мои были вывезены из Ленинграда в эвакуацию под самый конец блокады, некоторые — в состоянии тяжелой дистрофии. Вернувшись из эвакуации, они обнаруживали, что жилье их давно занято другими, а иногда даже и перестроено так, что и узнать ничего уже было нельзя. Блокадниками они официально не считались, хотя могли провести в городе почти всю блокаду. Но — почти, а не всю. Одна семейная пара пыталась оспорить право на две свои комнаты в большой коммунальной квартире аж до 1949 года. Но тут грянула борьба с «безродными космополитами», и знакомым намекнули, что им как «лицам еврейской национальности» лучше покинуть город в направлении старой столицы, иначе они поедут еще дальше на восток или на север.

Вот почему, когда я читаю о том, что общее горе якобы сплачивает людей, что в беде проявляются лучшие свойства человека, легкий стыд за сильное недоверие охватывает меня. Конечно, в данном случае речь идет только о какой-то части людей. Большинству эти заботы не ведомы. В конце-то концов, почему героические жители города, продержавшиеся всю блокаду, должны были делиться хоть чем-то с теми, кто последние месяцы войны «грелся в Ташкенте»? Разве не так?

Вот и сейчас оккупация части территории Украины российскими войсками вызвала большую волну беженцев. По разным данным, в РФ въехало из Украины не меньше двух миллионов украинцев, в Европу — от шести до восьми миллионов, а сколько точно убежало в Европу и Азию из РФ, не знает никто — от 800 тысяч до одного-двух миллионов человек. Но то, о чем в 1940-х годах в СССР говорили шепотом, сегодня громко обсуждается в соцсетях.

Вместо романов и стихов мы читаем сводки с театра военных действий и аналитические статьи о демографии. Например, мы узнаем, что до 1991 года население Украины было больше 50 миллионов человек. А сегодня, пишет британский «Экономист», в разгар российской агрессии, осталось меньше тридцати миллионов. Кстати, и в стране-агрессоре население, говорят, сократилось с 1991 года, и нынешние цифры — такое же вранье, как все остальное: за людьми, говорят, и ломанулись в Украину, «биополитика» называется.

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Но выговаривать эти числа, эти миллионы, это все равно что смотреть на холодное звездное небо. Все ли эмигранты, релоканты, беженцы вернутся туда, откуда их прогнала война? А и вернутся они, как-то встретит их родная страна? Признают ли в них старые соседи по-прежнему своих? Последние строчки стихотворения Рильке «Читающий» лучше перевести суровой буквальной прозой:

«Когда я смогу разглядеть вещи и торжественную простоту людей, земля начнет расти и, кажется, охватит весь небосвод, а первая звезда станет светом последнего дома».

Скольких звезд, свет которых долетает до нас сегодня, давно уже не существует? В скольких окнах никогда больше не загорится свет?

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