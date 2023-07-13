Интервью

Киновед Валери Познер о письмах Виктора Шкловского Эльзе Триоле: «Это потрясающей красоты письма»

На французском языке в эти дни выходит книга «Письма Эльзе» — сборник любовных писем, которые в течение нескольких десятилетий писал французской писательнице Эльзе Триоле литературовед и писатель Виктор Шкловский. В интервью RFI одна из составительниц и переводчица сборника, киновед Валери Познер рассказала о том, как ей удалось получить доступ к архиву, истории любви на фоне эмиграции, возвращении Шкловского из Берлина в Советский Союз ровно сто лет назад, компромиссах и нити, которая связывает эти письма с сегодняшним днем.

Киновед Валери Познер в парижской студии RFI © RFI

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