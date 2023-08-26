Скандал с поцелуем: ФИФА отстранила президента испанской федерации футбола на три месяца

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что временно отстранила президента испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса в связи со скандалом, разгоревшимся после того, как тот поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы после победы сборной Испании на чемпионате мира среди женщин. Речь идет об остранении на три месяца — на время дисциплинарной процедуры, открытой ФИФА.

ФИФА отстранила президента испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом на три месяца, пока идет дисциплинарная процедура

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В прошлое воскресенье после победы сборной Испании над сборной Англии в финале чемпионата мира по футболу среди женщин президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес на трибуне поцеловал в губы нападающую испанской команды Дженнифер (Дженни) Эрмосо. Скандал вокруг этого инцидента продолжается уже почти неделю.

Сама футболистка подчеркнула, что не давала согласия на поцелуй. «Я хочу уточнить, что ни в коем случае, как видно на кадрах, я не давала согласия на поцелуй и ни в коем случае не пыталась приподнять президента. Я не терплю, когда мои слова ставятся под сомнение, тем более, когда придумывают слова, которых я не говорила», — привел слова Эрмосо профсоюз игроков FutPro.

В заявлении, опубликованном в своих соцсетях, футболистка подчеркнула, что почувствовала себя жертвой неуместного сексисткого акта, на который она не давала согласия.

В субботу ФИФА заявила об отстранении Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом на национальном и международногом уровне на 90 дней — пока идет дисциплинарная процедура, открытая 24 августа. Рубиалесу и представителям испанской футбольной федерации рекомендовано воздержаться от попыток связаться с Эрмосо и ее близким окружением.

«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению неприкосновенности всех людей и поэтому самым решительным образом осуждает любое поведение, противоречащее этому», — говорится в коммюнике.

Луис Рубиалес подвергся шквалу критики за свой поступок. К примеру, футболистки женской сборной Испании отказались играть за национальную сборную, пока не сменится руководство испанской футбольной федерации.

Рубиалес утверждает, что поцелуй был взаимным и спонтанным, и что это произошло в эйфории после победы. Он отверг призывы ряда спортсменов и политиков добровольно уйти в отставку.

Он заявил, что будет защищать себя «в компетентных органах», полностью доверяет инстанциям ФИФА, говорится в коммюнике испанской федерации футбола (RFEF), выпущенным в субботу, после заявления ФИФА об отстранении.

Чуть ранее в субботу испанская федерация заявляла, что RFEF и ее президент намерены опровергнуть «ложь, распространяемую кем-либо от имени игрока или самим игроком». Федерация заявила, что намерена инициировать «соответствующие юридические действия».

То есть RFEF пригозила судом самой Дженни Эрмосо и всем, кто способствовал распространению информации, очерняющей репутацию ее президента. RFEF сопроводила свое заявление серией фотографий, которые, по ее мнению, показывают, что Эрмосо приподняла Рубиалеса на церемонии награждения. При этом неясно, как эти утверждения могут доказывать взаимность поцелуя в губы.

Испанские СМИ сообщили, что прокуратура Мадрида направила в Национальный суд жалобу на Луиса Рубиалеса в связи со скандалом, которая была подала президентом Национальной школы футбольных тренеров RFEF Мигелем Галаном. В прокуратуре указали, что в жалобе изложены обвинения, которые «могут представлять собой преступление сексуальной агрессии». Сообщается, что на Луиса Рубиалеса поданы еще четыре жалобы: в Высший совет по спорту и в министерство культуры и спорта.

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