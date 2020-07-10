Новый министр юстиции Франции и его адвокатская работа в Африке

Назначенный министром юстиции знаменитый французский адвокат Эрик Дюпон-Моретти в прошлом представлял интересы короля Марокко, но также защищал оппозиционеров, в том числе камерунца Мориса Камто или конголезца Моиса Катумби. Африка была одним из важных направлений работы адвокатского кабинета известного юриста.

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►Оригинал на сайте www.rfi.fr

Эрик Дюпон-Моретти сменил работу адвоката по уголовным делам на кресло министра юстиции Франции. С его уходом из адвокатской практики возник вопрос: продолжат ли клиенты Дюпона-Моретти работать с его партнером Антуаном Вейем? Адвокат Вей, конечно, желает этого, отмечает, что хорошо знает дела клиентов, и уверяет, что именно его усилиями Африка стала одним из направлений работы кабинета. Сегодня адвокатская фирма ведет тридцать дел на африканском континенте.

Эрик Дюпон-Моретти, в частности, защищает оппозиционеров в нескольких франкоязычных африканских странах. Среди его подзащитных — политик из Демократической республики Конго Моис Катумби, создатель оппозиционной партии «Движение за возрождение Камеруна» Морис Камто, а также проживающий в иммиграции представитель оппозиционной партии «Либеральный социальный союз» Бенина, бизнесмен Себастьян Аджавон. В Габоне он представляет интересы осужденного и с декабря 2019 года находящегося в тюрьме бывшего пресс-секретаря президента страны Айка Нгуони Айлу Ойуоми.

Его адвокатский кабинет также консультирует власти ряда государств, таких как Марокко и Республика Конго, в частности, по вопросам организации правовой системы. С другой стороны, он не отказался представлять интересы конголезского государства на суде над оппозиционером Жан-Мари Мишелем Мококо.

«У нас есть четкая линия в защите фундаментальных свобод. Мы работаем не для того, чтобы зарабатывать деньги на защите интересов властей государств, которые, как нам кажется, основные свободы не уважают», — заявил RFI адвокат Антуан Вей.

Однако следует отметить, что с 2018 года адвокатский кабинет защищает государство Джибути в деле о незаконном приобретении имуществе после жалобы, которая была подана против окружения президента Исмаила Омара Геллеха.

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