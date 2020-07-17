Объединенный штаб: Три с половиной миллиона голосов не сфальсифицируешь

Решения о создании «женской коалиции» принято после «бесстыжих» действий власти, «мы видим, что сейчас наша власть боится женщину, а именно боится Светлану Тихановскую». На совместной пресс-конференции кандидат Тихановская и руководители штабов Колесникова и Цепкало рассказали о будущих действиях в преддверии президентских выборов в Беларуси.

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Напомним, 16 июля руководители штабов незарегистрированных кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) встретились с получившей кандидатское удостоверение Светланой Тихановской, которая пошла на выборы фактически вместо мужа — популярный в Беларуси блогер Сергей Тихановский на момент регистрации инициативных групп претендентов в кандидаты отбывал административный арест. На встрече главы штаба Бабарико Марии Колесниковой, Вероники Цепкало, супруги и руководителя команды Валерия Цепкало и кандидата Светланы Тихановской было решено «объединить усилия штабов».

«В мире есть много примеров того, когда именно объединенными усилиями удается сменить режим или бороться с тем, с чем народ не согласен. Мне кажется, сейчас как раз тот исторический момент и уникальное время, когда мы с вами можем что-то поменять. Мы точно знаем, что главный враг нашей победы — это не режим, а неверие в то, что у нас может что-то получиться, что у нас может быть победа. Мы сейчас должны все активизироваться, у нас есть три недели до 9 августа, чтобы всем прийти на выборы и заявить о том, что мы не согласны. Мы будем очень горды за себя, что, несмотря на такой длительный диктаторский режим, мы смогли это изменить», — заявила представитель штаба Бабарико Мария Колесникова на совместной пресс-конференции.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская эмоционально рассказала о своей кампании: «Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте — из-за любви. Из-за любви к своему мужу. Поэтому решила продолжить дело, которое он считал важным. Я люблю Беларусь и белорусов. Именно поэтому я продолжаю идти дальше, несмотря на все попытки меня сломать. Я хочу, чтобы мои дети росли в свободной стране, чтобы нашим детям не затыкали рты, как нам. Чтобы они не сидели в тюрьмах без вины. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский (сейчас под следствием в тюрьме, три раза наказан карцером — RFI) в свое время объединил народ. Именно поэтому мы тоже сейчас решили объединиться, чтобы достигнуть общей цели. Вместе мы стали еще сильнее».

Договоренности

По словам Вероники Цепкало, Светлана Тихановская дала слово, что в случае победы на выборах «все политзаключенные и заключенные, которые находятся сейчас [в тюрьме] по экономическим преступлениям — будут освобождены». «После этого будут проведены новые президентские выборы, в которых будет возможность участвовать всем альтернативным кандидатам, у которых будут абсолютно равные права. (…) Светлана идет, чтобы все поменять, чтобы все начать с чистого листа», — сказала Вероника Цепкало.

Светлана Тихановская, которая пошла в кампанию исключительно по причине невозможности участвовать в выборах её мужа, сказала, что по-прежнему опасается карательных действий со стороны властей, ранее она говорила об угрозах отобрать детей в случае продолжения ей президентской кампании: «Я уверена, что объединение идет на пользу нашей кампании, сможем привлечь больше электората. Но от страха я пока не избавилась. И очень переживаю за своего супруга — это вносит постоянный стресс в мою жизнь. И [испытываю] радость от того, что люди сейчас на подъеме — они встают с диванов, как призывал мой супруг, и что-то начинают совместными усилиями делать ради своего будущего». «Если бы я была одна, возможно, сил бы и не хватило. Но сейчас чувствую поддержку милых дам и их штабов, их объединение с нашим штабом, конечно, придает мне сил. Я надеюсь, что я справлюсь и мы дойдем до победы», — добавила Тихановская.

Как добиваться победы и как ее сохранить

В коалиции говорят, что понимают, что честных выборов не будет, но призывают идти голосовать 9 августа. По словам Марии Колесниковой, «если мы — белорусский народ, если у нас будет воля, если нас будет 3,5 миллиона — электоральное большинство, то эти цифры фальсифицировать невозможно». «Надо просто всем понять это и 9 августа единым фронтом идти на выборы», — добавила она.

«Мы уже увидели, какое количество граждан вышли на улицы наших городов. Одновременно мы видим и реакцию наших властей на эти мирные собрания, которые, между прочим, предусмотрены Конституцией Республики Беларусь. Мы видим, как ОМОН хватает женщин, мужчин, безоружных... Для меня эта позиция не понятна, поэтому я еще раз обращаюсь к правоохранительным органам, нашему ОМОНу: пожалуйста, ребята, мы с вами, мы такой же народ, как и вы. И вы давали присягу не одному человеку, вы давали присягу белорусскому народу. Я вас очень прошу: прекратите репрессии в отношении белорусского народа», — сказала Вероника Цепкало.

По словам Тихановской, коалиция намерена «обеспечить каждый избирательный участок достаточным количеством избирателей, чтобы они фиксировали явку и в дальнейшем могли оказать влияние на легитимность выборов». «Во-вторых, мы будем членов избирательных комиссий призывать не фальсифицировать выборы. Людей, которые много лет этим занимались, может, мы призовем их наконец», — сказала Тихановская.

Что касается уличных акций, то, по словам Колесниковой, «каждый гражданин Беларуси волен сам решать, как ему действовать в той или иной ситуации». «Мы со своей стороны нацелены на то, чтобы в течение трех недель активизировать людей для выражения своей гражданской позиции, чтобы они пришли на выборы 9 августа», — сказала она.

По мнению кандидата Тихановской, «как защищать голоса — это уже решает каждый белорус самостоятельно». «Мы готовы призывать людей защищать свои голосами теми способами, которые выберет для себя каждый белорус», — заявила она.

По словам Тихановской, все три штаба планируют активное проведение агитации, «пикеты планируются и в Минске, и в областных городах, надеюсь, получится затронуть и районные города даже — маловато времени, но мы будем делать все от нас зависящее».

Конституция для женщин тоже

«Власть бесстыдным образом сняла с выборов самых сильных игроков. Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы всем хотим показать, что Конституция — для женщин, мы не второсортные, мы наравне с мужчинами и мы победим, — сказала на пресс-конференции Вероника Цепкало, по сути, заочно ответив на заявления Александра Лукашенко во время посещения им Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады 16 июля.

Как сказал Лукашенко, его удивляет, что нынешние кандидаты в президенты, «оказывается, пороху не нюхали». «Нам вообще-то надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Ну какой он главнокомандующий, если он не знает, что такое армия?» — сказал Лукашенко. Если гражданин страны не служил в армии, то «тебя там [на посту президента] быть не должно», — уверен действующий глава государства.

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