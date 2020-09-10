Шесть месяцев назад ВОЗ объявила пандемию COVID-19: хроника

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала как пандемию вспышку заболевания Covid-19, вызванного ранее неизвестным коронавирусом Sars-CoV-2.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала как пандемию вспышку заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом Sars-CoV-2. Шесть месяцев спустя Русская служба RFI возвращается к хронике прошедших событий.

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Официально пандемия была объявлена только в марте, тем не менее распространение заболевания началось в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй.

31 декабря 2019 — Китай уведомил о случаях атипичной пневмонии неизвестного происхождения в 11-миллионном Ухане, столице провинции Хубэй.

7 января — в Китае идентифицирован возбудитель заболевания, новый вирус Sars-CoV-2, принадлежащий к группе коронавирусов.

11 января — в Ухане объявлено о первых летальных исходах в результате заражения коронавирусом. С этого дня сообщения о смертельных случаях в Китае будут поступать почти ежедневно.

24 января — первые три случая заболевания зафиксированы в Европе, во Франции. Речь идет о людях, приехавших из Китая.

24 января — в провинции Хубэй объявлен карантин, более 40 миллионов жителей не имеют права покинуть ее пределы.

27 января — в России создан оперативный штаб для борьбы с заболеванием.

28 января — Впервые за пределами Китая (в Германии и Японии) выявили передачу вируса от одного человека к другому. Россия ограничивает въезд для туристов из Китая.

30 января — ВОЗ объявляет «международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения». Многие страны начинают репатриировать своих граждан из Китая.

31 января — первые два случая заражения в России, в Тюмени и Чите (оба заболевших — граждане Китая). Карантинные меры введены в Забайкальском крае на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу.

7 января — в Китае COVID-19 унес жизнь первого врача, 34-летнего Ли Вэньляна. Он первым сообщил о вспышке коронавируса.

1 февраля — объявлено о начале эвакуации российских граждан из Китая.

15 февраля — первая смерть от COVID-19 за пределами Азии. Речь идет о 80-летнем китайском туристе, госпитализированном во Франции в январе. Большинство международных встреч, спортивных и культурных мероприятий отменяется. Авиакомпании также отменяют рейсы в Китай. Количество заболевших увеличивается в Италии, Южной Корее и Иране.

20 февраля — полный запрет въезда на территорию России граждан Китая.

2 марта — первый случай заболевания в Москве (турист, вернувшийся из Италии).

6 марта — в мире насчитывается более 100 тысяч заболевших.

8 марта — объявлен карантин на севере Италии, а через несколько дней — во всей стране.

11 марта — ВОЗ характеризует вспышку COVID-19 как пандемию. Мировые биржевые рынки фиксируют исторический минимум. Правительства и центральные банки многих стран объявляют меры по поддержанию экономики. Россия ограничила авиасообщение с ЕС. С этого дня его осуществляет только компания «Аэрофлот» — в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим.

12 марта — во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил о закрытии школ и университетов с 16 марта. На следующий день премьер-министр Франции объявил о запрете собраний числом более ста человек.

13 марта — объявлено чрезвычайное положение в США.

17 марта — начало карантина во Франции. Закрыты рестораны и все магазины, кроме продовольственных. Германия призывает своих жителей оставаться дома. Многие страны закрывают границы. В том числе, Евросоюз закрывает свои внешние границы.

18 марта — Роскомнадзор заявил о намерении лишать лицензии СМИ за публикацию «ложной информации о новом коронавирусе», «сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство». Некоторым СМИ пришлось удалить со своих сайтов материалы, в которых высказывались сомнения в официальных данных и приводились другие цифры, свидетельствующие о более высоком уровне смертности.

19 марта — Италия становится страной, наиболее пострадавшей от эпидемии.

24 марта — отменены Олимпийские игры в Токио.

27 марта — число зараженных в России превысило тысячу.

28 марта — Китай закрывает свои границы для иностранцев, опасаясь повторной вспышки эпидемии. В Ухане запустили поезда и метро.

30 марта — Россия полностью закрывает сухопутную границу. В стране объявлен режим нерабочих дней, который дважды продлевался до 11 мая.

31 марта — режим самоизоляции введен в 26 регионах России.

2 апреля — число зараженных в мире превысило символический порог в миллион человек. Половина человечества — около четырех миллиардов человек — находится на карантине. Европа — наиболее затронутый эпидемией континент.

4 апреля — США оказываются наиболее затронутой эпидемией страной.

9 апреля — число зараженных в России превысило десять тысяч человек.

10 апреля — в мире зафиксировано более сто тысяч смертельных случаев от COVID-19.

26 апреля — более двухсот тысяч смертельных случаев в мире.

30 апреля — в России зафиксировано более 100 тысяч заражений. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин.

8 мая — опубликованы официальные статистические данные по США, эпидемия уничтожила 20 миллионов рабочих мест, безработица достигла уровня, сравнимого с Великой депрессией 1929 года.

11 мая — Франция и Испания начинают постепенный выход из карантина, за ними вскоре последуют Италия и Греция. В этот же день The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что российские санитарные службы занижают статистику заражений и смертности от COVID-19.

20 мая — в России выявлено более трехсот тысяч случаев заражения. В этот день впервые число выздоровевших превысило число новых случаев заражения.

7 июня — в мире зафиксировано более четырехсот тысяч смертельных случаев. Эпидемия прогрессирует на американском континенте. США и Бразилия — самые затронутые страны.

25 июня — китайские власти одобрили вакцину «Ad5-nCoV» фармацевтической компании CanSino Biologics после двух фаз испытаний сроком на один год.

30 июня — десять миллионов случаев заражения в мире, из них пятьсот тысяч летальных исходов.

12 июля — число зараженных в России превысило полмиллиона человек.

20 июля — журнал The Lancet публикует обнадеживающие результаты тестирования на добровольцах вакцины, разрабатываемой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В тот же день исследователи приступают к третьей, широкомасштабной фазе тестирования в Великобритании, Китае и Бразилии.

21 июля — страны Евросоюза пришли к соглашению о едином плане восстановления экономики, пострадавшей в результате пандемии.

1 августа — Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

9 августа — Саудовская Аравия объявила, что китайская компания CanSino Biologics проведет на ее территории третью фазу испытания вакцины.

11 августа — Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Сообщение было встречено исследователями других стран с недоверием ввиду отсутствия широкомасштабного тестирования.

25 августа — Минздрав России выдал НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины «Гам-Ковид-Вак».

7 сентября — Индия заняла второе место в мире по числу зараженных, в стране выявлено более четырех миллионов случаев заболевания.

8 сентября — премьер-министр Франции Жан Кастекc объявил, что в стране продлят санитарные ограничения на фоне опасения второй волны эпидемии. Турция ввела обязательное ношение масок в общественных местах.

9 сентября — приостановлены клинические испытания вакцины компании AstraZeneca из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников в Великобритании. Юг Франции охвачен второй волной заболевания.

10 сентября — во многих странах Европы зафиксировано за последнюю неделю увеличение числа заражений. Во Франции число заражений растет по экспоненте: за последние сутки зафиксировано более восьми новых случаев. Президент Эмманюэль Макрон пообещал объявить в пятницу, 11 сентября, новые меры по борьбе с эпидемией. В России за последние сутки выявлено 5363 новых случаев заражения.

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