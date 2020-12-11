Климат: что изменилось за пять лет после Парижского соглашения

Cтраны Евросоюза пришли к соглашению, предусматривающему уменьшение к 2030 году «как минимум на 55%» выбросов в атмосферу парниковых газов по сравнению с 2019 годом.

В пятницу, 11 декабря, ровно через пять лет после заключения Парижского договора по климату, страны Евросоюза пришли к соглашению, предусматривающему уменьшение к 2030 году «как минимум на 55%» выбросов в атмосферу парниковых газов по сравнению с 2019 годом. RFI подводит итоги прошедшего периода.

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12 декабря 2015 года Евросоюз и 195 стран мира подписали Парижское соглашение по климату.

Поставленные цели предполагали уменьшение выбросов парниковых газов и ограничение повышения температуры на 1,5° к концу века. За пять прошедших лет во Франции были приняты соответствующие законы и образован Верховный совет по климату. Однако первый же его доклад показал, что выбросы во Франции снижаются примерно на 1% в год, а для достижения результата «минус 40%» выбросов в 2030 и атмосферного равновесия в 2050 нужно ускорить темпы в три раза.

Результаты беспокоят прежде всего экологические НКО. Некоторые из них, как Action Non Violente Cop21, перешли за это время к акциям гражданского непослушания — в том числе захвату банков. В некоторых мэриях активисты сорвали со стен портреты Эмманюэля Макрона.

В 2019 году, после того как введение так называемого «налога на выбросы» вывело на улицы протестующих в желтых жилетах, правительство разработало Гражданскую конвенцию по климату. 150 французских граждан, выбранных жеребьевкой, должны были разработать меры с учетом социальной справедливости.

Президент Макрон получил 149 предложений, из которых 146 обещал передать в парламент и соответствующие министерства и ведомства. Однако с тех пор пандемия и вызванный ею карантин полностью заняли внимание администрации.

При этом пандемия, остановив производственную деятельность и перемещения по планете, уменьшила выбросы на 7%, что должно понизить температуру к 2050 году всего на 0,01°.

Несколько важных событий также оказали влияние на борьбу с потеплением. Президент США Дональд Трамп на следующий день после своего вступления в должность заявил о выходе из Парижского договора, а затем разрешил добычу нефти и газа на заповедных территориях Аляски.

Дания, один из главных производителей нефти на территории ЕС, наоборот, заявила 4 декабря 2020, что прекратит добычу в Северном море к 2050 году. Напомним, что нефте- и газодобывающие компании ответственны примерно за 40% выбросов. Однако Дания не включила в этот протокол Гренландию, где существуют большие запасы ископаемого топлива.

Наконец, Китай, на который падает наибольшее количество выбросов среди всех стран мира (40%) наметил строительство за границей значительного числа тепловых электростанций, работающих на угле, в том числе в Зимбабве и Пакистане.

Эксперты Всемирной программы изучения климата (WCRP) заключают, что при сохранении сегодняшних темпов изменения климата человечество должно приготовиться к потеплению на 2,3 — 4,5 °C.

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