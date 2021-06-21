Российский фильм «Совесть» получил три награды Шанхайского кинофестиваля

На завершившемся международном Шанхайском кинофестивале фильм Алексея Козлова «Совесть» стал обладателем трех престижных наград — «Золотого кубка» за выдающиеся художественные достижения, «Золотого кубка» Алексею Козлову и Петру Смирнову за лучший сценарий и «Золотого кубка» Валерию Тюрину за операторскую работу.

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Фильм снят в жанре психологического ретро-триллера. В центре повествования — следователь петроградского уголовного розыска Борис Летуш. Он ведет расследование, в ходе которого сам вынужден нарушить закон.

Продюсер фильма Аркадий Фатеев уверен, что причина победы во многом — из-за актуальности темы: «Победа в стольких номинациях доказывает, что острая тема пусть не очень популярна в обществе, но все же жива», — говорит он.

Главную роль в фильме играет Владислав Комаров, известный по фильму «Дорогие товарищи!». В роли Леньки Пантелеева — Александр Кононец. Анастасия Мельникова — звезда фильмов «Идиот», «Бандитский Петербург», «Спасти Ленинград», «Под электрическими облаками» и других — также снялась в одной из главных ролей.

XXIV Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) прошел в Китае с 11 по 20 июня.

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