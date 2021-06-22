Верховный комиссар ООН по правам человека раскритиковала ситуацию в России и Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала в понедельник, 21 июня, к более активной борьбе с нарушениями прав человека, назвав совершаемые сейчас в мире нарушения «самыми жесткими и массовыми из всех когда-либо виденных». В список стран, на которые, по мнению высокого чиновника ООН, следует обратить особое внимание, вошли Россия и Беларусь.

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Мишель Бачелет выступила на 47 сессии Комитета по правам человека ООН , которая продлится в Женеве до 13 июля. В своей речи она обратила особое внимание на положение в Беларуси, Бирме, Никарагуа и Эфиопии, а также в России.

Значительная часть ее выступления была посвящена нарушению прав человека в китайской провинции Синьцзян, где не менее миллиона представителей коренного уйгурского населения заключены в «лагеря перевоспитания». Напряженная ситуация также наблюдается в Гонконге после принятия китайскими властями закона о государственной безопасности, отметила Мишель Бачелет в продолжении обзора ситуации в КНР.

Многочисленные НКО обвиняют Китай в серьезных нарушениях прав человека, вплоть до преступлений против человечности. Ранее Мишель Бачелет неоднократно требовала «полного доступа» правозащитников в Синьцзян, однако НКО обратились к ней с требованием удвоить усилия. В свою очередь, представитель миссии Китая в ООН в направленном в СМИ коммюнике заявил об «ошибочном» взгляде Бачелет на положение в стране и обвинил ее во «вмешательстве во внутренние дела Китая». Он также пригласил главу КПЧ посетить Синьцзян, но в рамках «дружеского визита», а не «международного расследования».

Россия и Беларусь

Мишель Бачелет осудила ограничение работы экспертов ООН по правам человека в Беларуси. Ранее белорусские власти приостановили работу советника офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Минске. «Мы получаем многочисленные сообщения о произвольных задержаниях, содержании под стражей, арестах, пытках и жестоком обращении», — заявила она и отметила, что ситуация в Беларуси неуклонно ухудшается.

Ситуация в России также вызвала беспокойство верховного комиссара по правам человека. В связи с предстоящими парламентскими выборами Мишель Бачелет призвала российские власти соблюдать гражданские и политические права. Она упомянула Алексея Навального и сказала, что ее «привели в ужас» недавние меры (властей — RFI), являющиеся еще большим посягательством на право выражения критического мнения, а также на право на участие в выборах». Запрещая независимым НКО на территории страны, российские суды основываются «на расплывчатых утверждениях о попытке изменить основы конституционного строя», отметила Мишель Бачелет.

«Законодательство, ограничивающее право на выражение мнения и право на мирные собрания и ассоциации, должно быть приведено в соответствие с международными нормами и стандартами в области прав человека», сказала глава КПЧ. Она также призвала российские власти покончить с практикой очернения журналистов, НКО и частных лиц и навешивания ярлыков «экстремист», «иностранный агент» и «нежелательная организация».

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