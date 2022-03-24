Chatham House: всего лишь 3% опрошенных белорусов поддерживает полноценное участие страны в войне в Украине на стороне России.

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24 марта руководитель белорусского проекта Chatham House, доктор политических наук Рыгор Астапеня представил результаты нового исследования «Взгляды белорусов на военный конфликт России и Украины».

Согласно опросу, большинство белорусов скорее не поддерживает нахождение российских войск в Беларуси. С утверждением «Мне не нравится, что в Беларуси сегодня сконцентрировано значительное количество российских войск» согласилось 42% опрошенных, 33% нейтрально относятся к этому, 25% не согласны с таким утверждением. А вот сторонники Александра Лукашенко считают положительным присутствие в Беларуси российских военных, правда только 9% из них полагают, что количество российского контингента в Беларуси стоит увеличить.

«Идея вступления Беларуси в военные действия в Украине крайне непопулярна даже среди сторонников действующей белорусской власти. Большинство белорусов не поддерживает предоставление белорусской территории российским войскам, идею размещения ядерного оружия», - подчеркивает Рыгор Астапеня.

67% респондентов «против того, чтобы войска Российской Федерации обстреливали Украину с территории Беларуси», 25% затруднились ответить, 8% опрошенных поддерживают огонь по Украине с белорусской территории.

По данным Chatham House, меньше половины белорусов считают, что страна участвует в войне России и Украины. По словам Рыгора Астапени, многие не расценивают предоставление белорусской территории в качестве плацдарма для российских войск как непосредственное участие Беларуси в войне. Только 22% белорусов считают, что их страна является агрессором. Напомним, страны Евросоюза и США расценивают предоставление белорусской территории для атаки на Украину соучастием Минска в российской агрессии.

28% опрошенных полагают, что Беларуси стоило бы поддержать действия России, но не вступать в сам военный конфликт. Четверть респондентов считают необходимым объявление полного нейтралитета Беларуси с выводом всех иностранных войск за пределы страны. Непосредственное и полноценное участие Беларуси в войне на стороне России одобряет только 3% опрошенных, на стороне Украины — 1%.

Большинство опрошенных считает, что из-за войны в Украине качество жизни белорусов ухудшится, так 71% респондентов ожидают резкого роста цен.

Рыгор Астапеня подчеркнул, что сейчас белорусы разделены в зависимости от взглядов и по источникам информации. Сторонники Александра Лукашенко получают информацию в основном из российских и белорусских государственных СМИ. Те, кто находится в оппозиции к белорусскому режиму, предпочитают негосударственные СМИ. Соответственно, приверженцы российских и белорусских государственных СМИ уверены в победе России — 81% и 67%; получатели информации из белорусских негосударственных СМИ или украинских убеждены в украинской победе — 53% и 59% соответственно. В целом среди белорусов в победу России верит 45%, в победу Украины — 21%, не смогли ответить на вопрос 35% респондентов.

Представляя 24 марта результаты нового исследования руководитель белорусского проекта Chatham House, также отметил, что опрос проводился «с помощью интернет-интервью — на практике это означает, что выборка была ограничена до пользователей интернета, поддержка Лукашенко и его политики может быть немного выше, чем отражено в опросе, поскольку сторонники Лукашенко зачастую менее социально и экономически активны, чем его противники». Кроме того, «на прохождение опроса также могли влиять некоторые опасения респондентов».

Полный текст исследования находится здесь.

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