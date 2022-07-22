100 дней в аду. Украинские волонтеры рассказали о своей жизни в российском плену

21 июля в Варшаве прошла пресс-конференция украинских волонтеров, которые провели больше трех месяцев в плену на территории так называемой ДНР. Более 20 человек, занимавшихся доставкой гуманитарной помощи и эвакуацией жителей осажденного Мариуполя, были задержаны российскими военными на въезде в город в конце марта. После этого они были доставлены на территорию заброшенной исправительной колонии в «ДНР», где содержались в нечеловеческих условиях.

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После задержания волонтеров допрашивали и избивали, обвиняя их в терроризме, вывозе людей за деньги и эвакуации украинских военных, блокированных в Мариуполе. Изначально им говорили, что они задержаны на 30 дней для проверки, но, когда срок задержания подходил к концу, волонтеров заставляли подписать новый протокол, по которому они должны были провести в заключении еще 30 дней.

По словам освобожденных волонтеров, в плену они встретили людей, которые там находились уже более, чем полгода.

«Там не было буквально ничего, мы получали по 150-200 миллилитров питьевой воды в день на человека. Не было никаких гигиенических принадлежностей — туалетной бумаги, женских прокладок, мыла. Когда в камере перегорала лампочка, на ее замену могло уйти несколько дней, которые мы проводили в полной темноте. В камерах не было отопления и кроватей, люди спали прямо на холодном бетонном полу», — рассказывает Анна Ворошева.

«Наши надзиратели называли место, где нас держали, “Ямой”», — вспоминают освобожденные украинские волонтеры. pic.twitter.com/fS9q5iYxOY — RFI на русском (@RFI_Ru) July 22, 2022

До войны у нее был магазин украшений для вечеринок в Мариуполе, а когда город начали бомбить, Ворошева стала работать в волонтерском центре.

«Наши надзиратели называли место, где нас держали, “Ямой”. Однажды, я оказался в камере площадью около 20 метров, рассчитанной на содержание 8-10 человек, в которой находилось 50 мужчин. Спать им приходилось сидя и по очереди», — вспоминает другой освобожденный волонтер — Константин Величко, бывший до войны IT-специалистом.

По его словам, во время допросов волонтеров били их конвоиры. «Если неправильно стоял — били по ногам, если неправильно сидел — по спине, если опускал руки — по рукам, — рассказывает Величко. — При этом с нами обращались еще сравнительно неплохо, потому что других людей, которые содержались там, пытали электрическим током».

«Самое страшное было слышать, как избивают и пытают людей в соседних камерах. Их крики и мольбы о помощи», — говорит Ворошева. Ее голос дрожит, видно что эти травмирующие воспоминания еще очень свежи.

Еще одним ярким воспоминанием, по ее словам, стал украинский флаг, который их мучители расстелили в туалете. И как заключенные всеми силами старались на него не наступать.

21 июля в Варшаве прошла пресс-конференция украинских волонтеров, которые провели больше трех месяцев в плену на территории ДНР. © Виктор Семашкевич

По словам Ворошевой, количество людей, содержавшихся в той же колонии, что и волонтеры, постоянно менялось. «Эту тюрьму использовали, как пункт фильтрации. Людей постоянно привозили и увозили, при этом по словам тех, кто работал на кухне и готовил еду, в некоторые моменты в колонии было до четырех тысяч человек», — рассказывает она.

Проведя более трех месяцев в плену, после нескольких «переарестов» волонтеры начали сомневаться в том, что им удастся выбраться. Тем более, что в какой-то момент руководство колонии сменилось и вместо военных самопровозглашенной ДНР начальником колонии стал российский военный, которого звали Сергей Владимирович Евсюков.

«Он любил издеваться над нами и запугивать. Он говорил, что нас посадят на 10-15-20 лет, а нашим родственникам сообщат, что нас отправили в космос. Ему казалось, что это смешно», — рассказывает волонтер.

По словам Величко, освобожденные волонтеры до сих пор не знают, что именно повлияло на российскую сторону и почему та решила их отпустить. «Думаю нас спасли объединенные усилия очень большого количества людей — наших родственников и друзей, журналистов, представителей украинских властей, которые добивались нашего освобождения», — говорит волонтер.

В Варшаве прошла пресс-конференция украинских волонтеров, которые провели больше трех месяцев в плену на территории так называемой ДНР. Более 20 волонтеров были задержаны российскими военными на въезде в Мариуполь в конце марта. Фрагмент пресс-конференции. pic.twitter.com/UxjzdtBB6l — RFI на русском (@RFI_Ru) July 22, 2022

По его словам, когда пленным волонтерам приказали собрать вещи, они были уверены, что их просто переводят в другое место или готовятся снова «переарестовать». «Понимание, что мы действительно свободны, пришло только когда нас вывели за последнее ограждение колонии, отдали бумаги от местной прокуратуры о том, что к нам нет претензий, и оставили там одних», — рассказывает Величко.

После этого освобожденные волонтеры проделали долгий путь через Россию в Латвию, оттуда в Литву, а затем в Польшу. «Спасибо, неравнодушным людям, которые на всем пути следования помогали нам едой, транспортом и ночлегом», — подчеркивает Величко.

Его товарищ, вместе с которым они попали в плен, Станислав Глушков до войны работал «простым водителем», а когда Мариуполь начали обстреливать не смог остаться безучастным. Даже пройдя ужасы российского плена, он намерен продолжить волонтерскую деятельность и не исключает того, что снова отправится в прифронтовую зону.

«В плену мы шутили, что ничего хуже с нами уже случиться не может», — говорит Глушков.

Счастливое завершение этой истории омрачает лишь один факт — из 22 плененных волонтеров освобожден были лишь 21. Сергей Тарасенко по неизвестным причинам отпущен не был и продолжает оставаться в руках российских военных.

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