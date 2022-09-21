«План по утилизации россиян»: в Украине прокомментировали заявления Путина о частичной мобилизации

Президент РФ Путин объявил в России частичную мобилизацию, а также сообщил, что поддержит проведение на оккупированных территориях Украины «референдумов» о присоединении к России. Запад заявил, что не признает результаты «волеизъявления», а украинские власти прокомментировали слова Путина преимущественно с иронией.

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Зеленский готовится выступить в ООН

Объявление частичной мобилизации в России — признание недееспособности российской армии. Так считает спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Это большая трагедия прежде всего для самого российского народа. 300 000 вчерашних срочников направят туда, где не справились головорезы-рецидивисты, наемники и хваленые кадыровцы,

— цитирует Никифорова украинское издание Liga.Net.

Сам Владимир Зеленский прокомментировал планы провести псевдо-референдумы на неподконтрольных Украине территориях накануне, еще до обращения Путина. «Что прозвучало из того, что не звучало раньше?» — спросил украинский президент в вечернем видеообращении 20 сентября. «Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то».

В среду Зеленский должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН — об этом он также сказал во время вчерашнего обращения. Ожидается, что украинский президент присоединится к заседанию по видеосвязи в 21:00 по парижскому времени. В конце прошлой недели Генассамблея приняла специальную резолюцию, которая позволит Зеленскому произнести речь удаленно. Против этого выступала Россия.

Реакции официальных лиц в Украине

Заявление Путина о мобилизации прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В своем твиттере он написал:

Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ЧВК" "Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, также в Твиттере, назвал инициативу Путина «комплексной программой утилизация россиян»:

Уклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК «Вагнера», далее: украинский фронт — ликвидация — «Белая Лада»,

— написал Данилов.

В сообщении в официальном аккаунте министерства обороны Украины говорится, что Путин специально перенес объявление мобилизации со вторника на среду:

Он (Путин — прим. ред.) хотел посвятить объявление частичной мобилизации в России Международному дню мира, который отмечается 21 сентября (орфография сохранена — ред.)

Сам министр обороны Украины Алексей Резников, разместил в твиттере новость «Комсомольской правды» от 22 июня о том, что на заводе «Москвич» планируют выпускать до 300 000 авто в год. А ниже — новость о мобилизации дополнительных 300 000 резервистов в России:

Российские солдаты гибнут на войне против Украины. Их родственники получают авто в качестве вознаграждения. Цена жизни и поддержки экономики в России.

Что сказал Путин?

В среду утром президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил в стране частичную мобилизацию. Она началась в тот же день. После обращения Путина министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил, что будут будут призваны 300 000 резервистов.

Обращение российского президента ожидалось накануне вечером, после того, как представители оккупационных администраций объявили о планах провести «референдумы» о вхождении в состав России. Речь идет о неподконтрольных Киеву частях Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Запорожской областей.

Путин заявил, что поддержит «волеизъявление» на оккупированных территориях Украины. Он также заявил, что Россия «использует все имеющиеся средства» при угрозе своей территориальной целостности. «Это не блеф», — добавил он.

Еще до обращения Путина и как только стало известно о планах провести псевдо-референдумы на юго-востоке Украины, западные лидеры заявили, что не признают их результатов и продолжат поддерживать Украину.

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