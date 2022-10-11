Пацифисты и столица мира

Le Monde diplomatique

Незадолго до начала Первой мировой войны у членов международного пацифистского движения возникла идея о создании общего города, который объединил бы научную, интеллектуальную, спортивную и духовную элиту всех стран. В своей недавно опубликованной книге журналист Жан-Батист Мале рассказывает малоизвестную историю этой утопии, в которой пересеклись судьбы буржуазных филантропов, социалистов и бельгийского короля.

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Прибыв в Брюссель в начале сентября 1911 г., бывший американский дипломат Урбен Леду отправился в штаб-квартиру Союза международных ассоциаций. Там он познакомился с двумя деятелями пацифистского движения: библиографом Полем Отле и его другом Анри Лафонтеном. Лафонтен, сенатор от Бельгийской рабочей партии, был президентом Международного бюро мира, крупнейшей пацифистской организации на планете.

Леду сообщил двум бельгийцам, что пара американских художников, Оливия и Хендрик Андерсен, работает над проектом международного города и привлекла к участию в нём французского архитектора Эрнеста Эбрара. «Римская премия», — добавил он, доставая из сумки эскиз Всемирного коммуникационного центра. (1) Его собеседники заинтересовались этим документом.

Поправив пенсне, Лафонтен внимательно изучил бумагу, которую передал ему Отле. Тот высоко оценил проект, а заодно сообщил Леду, что они сами уже несколько лет стремятся создать точку притяжения для организаций со всего мира. «Мы с сенатором Лафонтеном хотим разместить их штаб-квартиры, коллекции и службы в едином международном центре, — пояснил Отле. — Мы хорошо представляем себе функциональные возможности этого международного центра, над архитектурным воплощением которого работают господа Андерсен и Эбрар».

Для полноты картины Лафонтен рассказал Леду о «Королевском пожертвовании» в Бельгии. В 1900 г., в свой шестьдесят пятый день рождения, король Леопольд II пожелал завещать бельгийскому государству свое огромное состояние, включающее в себя множество земельных участков, замков и зданий, приобретенных за время его правления в Бельгии и Конго. Для управления этим масштабным наследием было создано автономное государственное учреждение под названием «Королевское пожертвование». Леопольд II завещал ему свою недвижимость с условием, что та навсегда останется в собственности государства.

Лафонтен сообщил Леду, что лично знаком с администраторами «Королевского пожертвования», и что этой организации принадлежит более ста гектаров леса на окраине Брюсселя, в коммуне Тервюрен.

«Бумажный Гугл»

В начале ХХ века Бельгия была экономическим центром континентальной Европы. С 1900 по 1910 гг она являлась крупнейшим в мире производителем чугуна, железа и стали. В то же время она импортировала больше хлопка, чем Франция или Германия. Благодаря своим недрам, богатым железной рудой и углем, плодородным сельскохозяйственным землям, железнодорожной сети, одной из самых развитых в мире, а также порту Антверпена, огромной колонии Конго и крупным предприятиям во всех процветавших в то время сферах производства, бельгийская экономика находилась в авангарде промышленного капитализма.

Метаморфозы, связанные со строительством великолепных зданий в стиле модерн, включая Народный дом, спроектированный архитектором Виктором Орта для Бельгийской рабочей партии, привели к тому, что на заре прошлого века Брюссель стал важнейшим перекрестком Европы. Процветающая столица жила в ритме художественных, научных и интеллектуальных инноваций. Здесь проходили две Всемирные выставки, в 1897 и 1910 гг, и больше международных конгрессов, чем в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Этот своеобразный контекст отчасти позволяет понять, каким образом Отле и Лафонтен реализовывали весьма креативные пацифистские инициативы, находясь в Брюсселе.

На рубеже ХХ века одно за одним совершались великие открытия, процветала научная литература и активизировались международные связи в интеллектуальной сфере. Но, как ни парадоксально, в то время как знания развивались с огромной скоростью, и ученые разных стран сотрудничали друг с другом, не существовало инструмента, который позволял бы деятелю науки быстро найти все библиографические ссылки, относящиеся к определенной теме. Если современные исследователи могут положиться на эффективность онлайн-каталогов, чтобы изучить фонды большой библиотеки или ознакомиться с научными публикациями со всего мира, то современникам «Прекрасной эпохи» приходилось проявлять завидное терпение, поскольку международной библиографической базы в ту пору ещё не существовало.

Находясь в Брюсселе, Отле и Лафонтен выдвинули смелую идею, реализация которой должна была облегчить доступ человечества ко всей информации, имеющейся на Земле. Они предложили создать Универсальный библиографический каталог. Они представляли себе гигантский список, в котором были бы перечислены все книги, газеты и журналы, изданные с момента изобретения печатного станка. Для выполнения этой колоссальной задачи два бельгийца основали в 1895 г. Международное библиографическое бюро — учреждение, работавшее в партнерстве с сетью библиотек по всему миру. В этой организации, которая частично относилась к Королевской библиотеке Бельгии, команда добровольцев, в основном женщин из кругов брюссельской буржуазии, ежедневно работала над каталогизацией всех мировых знаний, применяя революционную систему классификации, изобретенную Отле.

В настоящее время в огромных центрах обработки и хранения данных цифровых компаний размещается большое количество компьютерных серверов. В начале 1910-х гг Универсальный библиографический каталог был построен по аналогичной схеме. Но вместо электронных хранилищ детище Отле состояло из больших деревянных шкафов, содержавших тысячи маленьких ящичков. В этих шкафах размещались несколько миллионов каталожных карточек стандартного размера, 12,5 см на 7,5 см, которые и составляли своего рода «бумажный Гугл» того времени.

Отле и Лафонтен мечтали охватить все знания, накопленные человечеством, чтобы активизировать интеллектуальное, научное, дипломатическое и техническое сотрудничество наций. Создание столь беспрецедентного библиографического предприятия давало им основания считать, что они работают над пацифистским объединением мира.

Тогда же Отле и Лафонтен организовали всемирный конгресс для координации международных контактов между учеными со всего мира, работавшими в рамках самых разных дисциплин. Для этого в 1907 г. они создали центральный офис, который в 1910 г. стал называться Союзом международных ассоциаций.

Отле также основал центр, объединивший «всемирный музей», «международную библиотеку» и Универсальный библиографический каталог. В презентационной брошюре Отле объясняет цели этой инфраструктуры: «Объединить весь цивилизованный мир вокруг совместной работы для достижения определенных целей, представляющих всеобщий интерес и выходящих за пределы возможностей одной страны; дать человечеству инструменты, необходимые ему для того, чтобы действовать с возросшей силой более крупного сообщества; создать наилучшие условия для деятельности людей с целью наиболее успешного её осуществления».

Научные и глобалистские воззрения Отле и Лафонтена вписывались в парадигму идей, высказанных ранее такими разными мыслителями, как Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716), Клод-Анри де Рувруа де Сен-Симон (1760–1825) и Шарль Фурье (1772–1837). Однако их взгляды были прежде всего мировоззрением двух социалистов конца XIX века. В то время интеллигенция и лидеры рабочего движения находились под сильным влиянием позитивизма и марксизма. «Кареньонская хартия» — важная декларация принципов, принятая Бельгийской рабочей партией в 1894 г., — гласила, что «материальные блага в целом и, в частности, средства производства являются либо природным достоянием, либо плодами ручного и умственного труда предыдущих поколений, а также нынешнего поколения. Поэтому их нужно рассматривать как общечеловеческое наследие».

Ещё до того, как председательствовать на Всемирном конгрессе мира в Гааге в 1913 г. и получить в том же году Нобелевскую премию, Лафонтен написал книгу под названием «Коллективизм» (1897). В ней сенатор-социалист выступал за всемирную коллективизацию производства, распределения и перемещения материальных благ. Телеграфные сети, почтовые отделения, железные дороги, банки — Лафонтен утверждал, что прогресс человечества зависит от объединения всех коммуникационных и торговых инфраструктур. В начале 1910-х гг многие образованные люди считали, что это развитие неизбежно. И немало было тех, кто полагал, что оно может привести весь мир к социализму. Неудивительно, что такой ярый коллективист, как Лафонтен, благодаря своей страсти к альпинизму и музыке был знаком с королем Бельгии Альбертом I, известным прогрессистом.

После изобретения первого устройства, способного передавать неподвижные изображения по телеграфу, так называемого белинографа, Отле предположил, что в ближайшем будущем страницы книг можно будет выводить на экраны. И что благодаря объединению библиотек по всему миру эта новая технология поможет совершить революцию, сделав знания более доступными. В своей работе «Traité de documentation» (1934), обобщившей его размышления «о библиографии, документации и организации знаний», Отле описывает «электрический телескоп, позволяющий людям читать дома книги, выставленные в телекомнате больших библиотек, открывая заранее указанные страницы. Так будет выглядеть телефотокнига». Почти за сто лет до изобретения Интернета Отле утверждал, что со временем телефоны станут работать без проводов, будут похожи на маленькие трубочки, помещающиеся в кармане, и смогут принимать любую информацию.

Однако наиболее интересным аспектом рассуждений Отле являются не его технологические пророчества, а социалистический и интернационалистский подход к огромной информационной сети, о которой он мечтал всю свою жизнь. По его мнению, эта глобальная система должна находиться в коллективной собственности государств, служить всему человечеству и контролироваться общественной некоммерческой международной организацией. Имеющиеся в ней данные могли бы служить материалом для «социологического прогнозирования». Другими словами, для планирования человеческих потребностей. Отле мечтал о новом мировом порядке, построенном исключительно на разуме и прогрессе. Чтобы достичь этого, человечество должно преодолеть рамки капитализма и межнациональное соперничества с помощью космополитизма и всеобщего планирования.

20 ноября 1913 г. Оливия и Хендрик Андерсен, проектировщики Всемирного центра связи, получили телеграмму, в которой говорилось, что король Бельгии Альберт I ожидает Хендрика двумя днями позднее, 22 ноября в 11.45. Американцы без промедления сели в поезд и отправились в Бельгию. Отле и Лафонтен тепло встретили Андерсенов по прибытии в Брюссель. Четверо утопистов вместе поехали на машине на огромную площадку в Тервюрене, где можно было бы построить столицу мира.

Принимая Хендрика 22 ноября, король Альберт также оказал скульптору восторженный и дружеский прием.

— Это может показаться мечтой, — сказал Хендрик.

— Есть люди, которым суждено мечтать за других, — любезно ответил Альберт I.

После общения с большим количеством скептиков Хендрик был удивлён, услышав нотки воодушевления в голосе бельгийского короля.

«Этот план практичен, — продолжил американец. — В нашем проекте будущего города ничего такого, что нельзя было бы реализовать». «Возможно, когда-нибудь он воплотится в жизнь», — добавил монарх.

Хендрик не верил своим ушам: ему не нужно ничего делать, Альберт I уже убежден в необходимости построить этот город!

«Король Альберт верит в наш проект»

На самом деле, о существовании проекта королю сообщил Лафонтен, благодаря которому Хендрик и получил эту аудиенцию. Как и сенатор-социалист, Альберт I верил, что будущее человечества немыслимо без интернационализма и прогресса во всех его формах.

Рассказывая об этом разговоре своей жене Оливии, Хендрик признался, что был очень удивлён, и отметил, что аудиенция превзошла его ожидания. «Король Альберт верит в наш проект, — объяснил он. — Он согласился, что Бельгия только выиграет, если наш город будет сооружён на её территории».

Две недели спустя, 6 декабря 1913 г., в 21 час, в то время как газета Le Figaro посвятила свою первую полосу восхвалению Всемирного коммуникационного центра в унисон со статьями, ранее опубликованными в New York Times и в L’Illustration, Хендрик Андерсен поднялся на сцену большого амфитеатра Сорбонны. А в зале буквально яблоку негде было упасть.

Скульптор Огюст Роден, архитектор Отто Вагнер, биолог Эрнст Геккель, поэт Эмиль Верхарн, социолог В. Э. Б. Дю Буа, лауреат Нобелевской премии мира Поль д’Эстурнель де Констан, воссоздатель Олимпийских игр Пьер де Кубертен, лауреат Нобелевской премии по медицине Шарль Рише и многие другие. Все эти деятели «Прекрасной эпохи» уже заполнили анкету для вступления в международную организацию «Всемирного сознания», поддержавшую строительство Всемирного центра. Её почетным президентом была не кто иная как самая известная активистка пацифистского движения 1900-х гг, чей портрет сегодня можно увидеть на австрийских монетах номиналом 2 евро — Берта фон Шуттнер, первая женщина, получившая Нобелевскую премию мира в 1905 г.

«Дамы и господа, позвольте представиться: перед вами мечтатель, — начал Хендрик Андерсен своё выступление перед более чем тысячей зрителей, пришедших посмотреть на презентацию его города. — Но я сделал все возможное, чтобы как можно лучше соотнести свою мечту с реальностью».

* Жан-Батист Мале, журналист, автор книги La Capitale de l’humanité, которая выйдет 6 октября 2022 г. в издательстве Éditions Bouquins; статья представляет собой фрагмент из этой работы

Жан-Батист Мале

https://ru.mondediplo.com/

(1) Библиотека Великого национального собрания Турции оцифровала французское издание книги-прецентации этого идеального города, проект создания Всемирного центра связи (1913). Ознакомиться с ним можно, пройдя по ссылке. Оригиналы планов и рисунков можно увидеть в Музее Хендрика Кристиана Андерсена в Риме.

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