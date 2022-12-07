Елена Зеленская и Алла Пугачева вошли в список самых влиятельных женщин мира по версии BBC

Права женщин

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список самых влиятельных женщин мира в 2022 году. На фото — выступление Зеленской в Конгрессе США 20 июля 2022 года.

Корпорация BBC обнародовала список из 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира в 2022 году. В него вошли восемь украинок и три россиянки, в частности, первая леди Украины Елена Зеленская и «королева русской поп-музыки» Алла Пугачева.

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«В этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов 2022 года. Они протестуют и требуют перемен в Иране и стали олицетворением стойкости и сопротивления в войне России с Украиной», — говорится в заявлении BBC, предваряющем публикацию списка.

Кто вошел в список со стороны Украины

В списке BBC — украинская журналистка Кристина Бердинских. Она «путешествовала по своей стране, ведя репортажи из регионов, подвергшихся обстрелам со стороны России», — пишет BBC, отмечая, что Бердинских писала о повседневной жизни украинских городов, пострадавших от войны.

Украинская математик Марина Вязовская в 2022 году стала лишь второй женщиной в мире, получившей престижную премию Филдса по математике. Вязовская работает в Швейцарском федеральном технологическом институте в Лозанне (EPFL), где руководит кафедрой Теории чисел в Институте математики.

Первая леди Украины Елена Зеленская после начала войны «использовала свое положение для того, чтобы весь мир узнал о страданиях украинского народа». Она стала первой женой президента иностранного государства, выступившей перед Конгрессом США. Сейчас Зеленская помогает семьям, пострадавшим от войны.

Командир украинского медицинского батальона «Госпитальеры» 27-летняя Яна Зинкевич — одна из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины. Батальон «Госпитальеры» Зинкевич создала еще в 2014 году. С тех пор его участники спасли более 2700 раненых украинских военнослужащих и мирных жителей.

Еще один фронтовой парамедик Юлия Паевская (с позывным «Тайра») основала эвакуационно-медицинское добровольческое подразделение «Ангелы Тайры». В марте она попала в плен к российским военным, когда помогала эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. В российском плену Юлия Паевская провела три месяца.

Педиатр Ирина Кондратова продолжает спасать беременных и только что родивших женщин, а также новорожденных младенцев в Харьковском региональном перинатальном центре. В подвале больницы Ирина Кондратова и ее коллеги обустроили родильное отделение, которое не покидали несмотря на обстрелы.

Лауреат Нобелевской премии мира правозащитница Александра Матвийчук уже 15 лет возглавляет украинский «Центр гражданских свобод».

Еще одна украинская правозащитница из списка BBC Юлия Савчук руководит общественной организацией женщин с инвалидностью Fight For Right («Борьба за право»). После начала войны она создала службу экстренной помощи для эвакуации тысяч украинцев с ограниченными возможностями. Сачук также занимается работой «по расширению прав и возможностей девочек и женщин с ограниченными возможностями и их участием в принятии политических и социальных решений».

Кто вошел в список со стороны России

Певица Алла Пугачева недавно разместила на своей странице в Instagram пост, осуждающий войну в Украине. «Реакция на него варьировалась от похвалы до обвинений в госизмене», — пишет BBC, не упоминая о том, что Пугачева уехала из России.

Основательница и главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова была внесена в список «иностранных агентов» в конце 2021 года. Весной этого года Бекбулатова была одной из немногих российских журналисток, работавших в Украине.

Петербуржскую художницу Сашу Скочиленко в России преследуют по статье о «фейках» об армии. Поводом послужили антивоенные «ценники», которые художница оставляла в супермаркете. Ей грозит до 10 лет колонии. В конце октября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Скочиленко до 10 апреля 2023 года. В заключении у нее серьезно обострились проблемы со здоровьем. Международная правозащитная организация Amnesty International признала художницу узницей совести.

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