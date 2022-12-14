По данным «Репортеров без границ» 533 журналистов находятся в плену в 2022 году

В своем ежегодном докладе международное НПО «Репортеры без границ» свидетельствуют о новом побитом «рекорде»: по данным 2022 г. в тюрьмах находится 533 журналиста. Никогда раньше организация не фиксировала такого количества случаев. Стоит подчеркнуть, что большинство из них (63,6%) были лишены свободы без суда. Среди самых резонансных дел года: смерть журналистов в Украине; заключение в тюрьму 18 журналистов в России, 8 из которых — украинцы, арестованные в Крыму и дело Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы.

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14 декабря правозащитная организация выпустила свой традиционный доклад о ситуации свободы прессы в мире.

В нем отмечается, что тюрьмы как никогда раньше переполнены журналистами. В этом году 533 сотрудника СМИ находятся в тюрьмах, что на 13,4% больше, чем в 2021 г. Среди них — 78 женщин, что на практически 30% больше по сравнению с прошлым годом. «Это новое увеличение числа женщин отражает как растущую феминизацию профессии, так и подтверждает, что женщины не защищены от репрессий», — анализируют RSF.

Крупнейшими тюрьмами для журналистов в мире являются Китай (110 журналистов за решеткой), Мьянма (62 сотрудника прессы находятся под стражей) и Иран, где 47 профессионалов прессы лишены свободы. Больше двух третей всех заключенных журналистов находятся за решеткой без решения суда.

Также увеличилось число убитых журналистов: по состоянию на 1 декабря их число составляет 57 (+18% по сравнению с 2021 г.) Как подчеркивается в докладе НПО, «одной из причин такого роста стала начавшаяся 24 февраля 2022 года война в Украине. За ее первые 6 месяцев было убито восемь журналистов. Среди них — украинский фотокорреспондент Макс Левин, хладнокровно расстрелянный 13 марта российскими солдатами, и журналист французского канала BFM-TV Фредерик Леклерк-Имхофф, убитый осколками во время освещения операции по эвакуации гражданского населения».

Как упоминается в отчете RSF, «репрессии также резко усилились в России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года». НКО напоминает, что «в течение года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены «иностранными агентами. Большинство оставшихся в стране журналистов вынуждены работать полулегально. С недавних пор им грозит до 15 лет тюрьмы за распространение „ложной информации“ о российской армии. В настоящее время в заключении находятся не менее 18 журналистов, восемь из них — украинцы, арестованные в Крыму, который был аннексирован в 2014 году и с тех пор находится под действием российского законодательства».

В докладе также уделяется внимание особо резонансным делам, в том числе делу Ивана Сафронова, приговоренного 7 декабря к 22 годам лишения свободы за «разглашение «государственной тайны». Приговор по делу Ивана Сафронова — самый вопиющий, так как построен обвинением на публичных данных, в том числе из сети Интернет и назван RSF самым тяжким из зафиксированных в 2022 г.

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