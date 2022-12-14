Премию Сахарова получил украинский народ

Премии

Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова за 2022 год стал украинский народ. «С 24 февраля 2022 года украинский народ мужественно противостоит неспровоцированной и незаконной агрессивной войне России», — отмечается на сайте Европарламента.‎

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Лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова за 2022 год стал украинский народ. «С 24 февраля 2022 года украинский народ мужественно противостоит неспровоцированной и незаконной агрессивной войне России», — отмечается на сайте Европарламента.

В заявлении отдельно перечислены люди и организации, воплощающие храбрость и мужество украинского народа: Владимир Зеленский, ГСЧС Украины, Юлия Паевская, Александра Матвийчук, движение «Желтая лента» и Иван Федоров.‎

Президент Зеленский — олицетворяет мужество украинского народа, «показывая свою храбрость, стойкость и преданность народу своей страны и европейским ценностям»‎.

— олицетворяет мужество украинского народа, «показывая свою храбрость, стойкость и преданность народу своей страны и европейским ценностям»‎. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины спасали людей, расчищали завалы и неразорвавшиеся боеприпасы, эвакуировали жителей в более безопасные места. По состоянию на конец июня 2022 года ГСЧС потушила 10 078 пожаров, эвакуировала 1 861 000 человек, спасла 1 487 человек и разминировала 620 кв. км заминированных территорий .

спасали людей, расчищали завалы и неразорвавшиеся боеприпасы, эвакуировали жителей в более безопасные места. По состоянию на конец июня 2022 года ГСЧС . Юлия Паевская («Таира») — украинский волонтер и фельдшер. Основательница эвакуационного медицинского отряда «Ангелы Таира»‎. Она занимается спасением жизни мирных жителей Донбасса и военных с 2014 года. В марте 2022 года, во время эвакуации мирных жителей из Мариуполя, попала в российский плен, где провела три месяца.

— украинский волонтер и фельдшер. Основательница эвакуационного медицинского отряда «Ангелы Таира»‎. Она занимается спасением жизни мирных жителей Донбасса и военных с 2014 года. В марте 2022 года, во время эвакуации мирных жителей из Мариуполя, попала в российский плен, где провела три месяца. Александра Матвийчук — адвокат и правозащитница, председатель общественной организации «Центр гражданских свобод» (ЦГС — лауреат Нобелевской премии мира 2022). Матвийчук фиксировала военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией в Украине.

— адвокат и правозащитница, председатель общественной организации «Центр гражданских свобод» (ЦГС — лауреат Нобелевской премии мира 2022). Матвийчук фиксировала военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией в Украине. Гражданское движение «Желтая лента» возникло в Херсоне во время оккупации и и ‎«»играет важную роль в защите свободы слова и сопротивлении российским намерениям в отношении оккупированных территорий»‎.

возникло в Херсоне во время оккупации и и ‎«»играет важную роль в защите свободы слова и сопротивлении российским намерениям в отношении оккупированных территорий»‎. Иван Федоров — мэр Мелитополя. 11 марта 2022 года он был похищен российскими войсками и заменен пророссийским временным «мэром»‎. «Среди украинцев Федоров стал символом угнетения и сопротивления и примером мужества перед лицом вторжения»‎, — подчеркивается на сайте Европарламента.

Во время вручения премии Сахарова Зеленский напомнил о создании международного трибунала по российским военным преступлениям

Надо действовать уже сейчас, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал войну, и чтобы не допустить любого повторения агрессии. Это станет самой эффективной защитрй свободы, прав человека, верховенства права и других наших с вами общих ценностей. Благодарен всем лидерам и государствам, всем политикам и международным организациям, которые работают вместе с нами и прилагают все возможные усилия для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Трибунал должен заработать. Когда любой потенциальный агрессор будет знать, что наказание за преступную войну — неизбежно, это будет самый эффективный инструмент превенции войны. Владимир Зеленский

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова учреждена в 1988 Европейским парламентом в честь физика и правозащитника Андрея Сахарова. Считается главной правозащитной наградой ЕС. В 2021 году премию получил Алексей Навальный, в 2020 — демократическая оппозиция Беларуси, а в 2018 — украинский режиссер Олег Сенцов.

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