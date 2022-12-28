«Рельсовых партизан» в Беларуси приговорили к 66 годам тюрьмы на троих

Во время наступления российских войск на Киев с территории Беларуси Денис Дикун, Олег Молчанов и Дмитрий Равич подожгли на железной дороге релейный шкаф с электронным оборудованием, чтобы замедлить подвоз военной техники к белорусско-украинской границе.

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По версии следствия, Дикун, Молчанов и Равич и Молчанов, все трое — жители города Светлогорска Гомельской области, 28 февраля 2020 года подожгли релейный шкаф с намерением сорвать график движения российских поездов с вооружением и техникой — из-за поджога на одном из участков дороги перестали работать светофоры и стрелочные переводы.

Денис Дикун приговорен к 23 годам лишения свободы, Олег Молчанов — к 21 году, Дмитрий Равич получил 22 года тюрьмы.

Их осудили по нескольким статьям Уголовного кодекса: акт терроризма; умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения; измена государству; создание экстремистского формирования или участие в нем.

Стоит отметить, что все дела, связанные с российской агрессией против Украины, заканчиваются в Беларуси максимальными приговорами.

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